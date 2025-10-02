Conexões: do Labubu ao “Salci-Fufu”

Labubu

A marca de bichos de pelúcia chinesa virou febre no TikTok, rendeu US$ 11 bilhões em vendas no primeiro semestre de 2025 e deve virar atração de parque de diversões. Em agosto, os bonecos foram o tema do bolo de aniversário da…



Madonna

A artista comemorou os 67 anos com uma festa na Itália. Com 400 milhões de discos comercializados na carreira, Madonna detém o recorde mundial de cantora que mais vendeu na História. Em 1998, ela foi entrevistada por outra estrela do pop…

Xuxa

Além da longeva carreira na TV e na música, Xuxa esteve em mais de 20 filmes que estrearam nos cinemas. O mais bem--­sucedido, em termos de bilheteria, foi Lua de Cristal (1990), que protagonizou ao lado de…

Sérgio Mallandro

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O apelido do humorista Sérgio Cavalcanti veio da sua fama, quando jovem, de entrar de penetra em festas. Na TV, popularizou diversos bordões. Um deles (e que também dava nome a um personagem do programa do Bozo) é a frase…

“Salci Fufu!”

Sérgio teria ouvido a frase durante uma visita à França (ela viria de ça c’est fou fou, algo como “isso é uma loucura”).A França foi o primeiro país da Europa continental a receber uma loja da PopMart, a empresa por trás do Labubu.

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