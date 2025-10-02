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Cultura

Conexões: do Labubu ao “Salci-Fufu”

A ligação entre o brinquedo viral e o bordão passam por duas estrelas do pop. Confira.

Por Rafael Battaglia 2 out 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h27
Imagem composta por bicho de pelúcia em formato de chaveiro ao lado do Sérgio Mallandro, um homem sorrindo, vestindo um terno vermelho e boné preto.
 (Divulgação Labubu/Sérgio Mallandro via Facebook/Montagem sobre reprodução)
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Labubu

Imagem, em fundo branco, de bicho de pelúcia em formato de chaveiro.
(Reprodução/Divulgação)

A marca de bichos de pelúcia chinesa virou febre no TikTok, rendeu US$ 11 bilhões em vendas no primeiro semestre de 2025 e deve virar atração de parque de diversões. Em agosto, os bonecos foram o tema do bolo de aniversário da…

Madonna

Imagem, em fundo preto, de uma mulher idosa, usando batom e cabelos loiros.
(Wikimedia Commons/Reprodução)

A artista comemorou os 67 anos com uma festa na Itália. Com 400 milhões de discos comercializados na carreira, Madonna detém o recorde mundial de cantora que mais vendeu na História. Em 1998, ela foi entrevistada por outra estrela do pop…

Siga

Xuxa

Imagem de uma mulher sorrindo, usando brincos e cabelos loiros.
(Ron Galella/Getty Images)

Além da longeva carreira na TV e na música, Xuxa esteve em mais de 20 filmes que estrearam nos cinemas. O mais bem--­sucedido, em termos de bilheteria, foi Lua de Cristal (1990), que protagonizou ao lado de…

Sérgio Mallandro

Imagem, em fundo branco, de um homem sorrindo, vestindo um terno vermelho e boné preto.
(Reprodução/Divulgação)
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O apelido do humorista Sérgio Cavalcanti veio da sua fama, quando jovem, de entrar de penetra em festas. Na TV, popularizou diversos bordões. Um deles (e que também dava nome a um personagem do programa do Bozo) é a frase…

“Salci Fufu!”

Imagem geral da base da Torre Eiffel.
(Wikimedia Commons/Reprodução)

Sérgio teria ouvido a frase durante uma visita à França (ela viria de ça c’est fou fou, algo como “isso é uma loucura”).A França foi o primeiro país da Europa continental a receber uma loja da PopMart, a empresa por trás do Labubu.

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brinquedos
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