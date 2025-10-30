Conexões: do Tic Tac ao TikTok

Tic Tac

Em 1969, as balas nasceram com o nome Refreshing Mints. O nome atual foi escolhido no ano seguinte: uma referência ao som de abertura da icônica caixinha, que já tinha o mesmo design de hoje. A marca pegou, e teve versões promocionais de Star Wars, Hello Kitty e…

Os Simpsons

Em 2016, Tic Tacs com sabor de mirtilo, chiclete e donut foram personalizados com os rostos de Marge, Bart e Homer Simpson. Além de perfumarem o hálito dos consumidores, os Simpsons estiveram nos cinemas em 2022, numa participação no filme de…

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Tico e Teco

Em Tico e Teco: Defensores da Lei, a dupla convive com humanos e outros desenhos animados. O comediante Andy Samberg fez a voz de Tico – e, em 2023, quase levou o prêmio de melhor dublagem de animação do…

Kids’ Choice Awards

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Desde 1988, a premiação é entregue todos os anos pelo canal de TV Nickelodeon. A edição de 2023 foi coapresentada pela influenciadora e dançarina americana Charli D’Amelio, que durante três anos foi a pessoa mais seguida do…

TikTok

A plataforma de vídeos pertence à empresa ByteDance, fundada por Zhang Yiming. O empresário figura em 23º na lista Forbes de pessoas mais ricas do mundo. Não muito longe, em 41º, está o italiano Giovanni Ferrero, o herdeiro da empresa dona do Tic Tac.

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