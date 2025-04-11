Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Cultura

Confira imagens vencedoras do Pet Photography Award

Atenção: as fotos mais fofinhas e premiadas de animais de estimação do mundo chegaram.

Por Manuela Mourão 11 abr 2025, 18h00
Fotografia de uma rato em um vazo.
 (Copyright 2024 Emma Pope / International Pet Photography Awards/Reprodução)
Continua após publicidade
Confira imagens vencedoras do Pet Photography Award Priorizar nos meus resultados Google

No início deste ano, foram divulgados os vencedores do Pet Photography Awards, um dos prêmios mais aguardados e mais queridos do calendário fotográfico. As categorias envolvem animais de estimação fofinhos em situações inesperadas — e o melhor: qualquer pessoa pode participar.

A competição é internacional e, todos os anos, recebe mais de três mil inscrições de fotógrafos profissionais de 41 países. Na edição de 2024, os cães dominaram: estiveram presentes em quase 80% das fotos enviadas. Ao todo, são sete categorias: “Ação”, “Criatividade”, “Documentário”, “Animais de Estimação e Pessoas”, “Retrato” e, como novidade em 2024, “Equino”.

A edição de 2025 começa a receber imagens em maio. Ou seja: quem sabe essa não é a chance de transformar seu Totó em uma estrela? Confira algumas imagens vencedoras e outras finalistas da última disputa.

  1. Foto vencedora da categoria Ação
Continua após a publicidade
A imagem foi tirada em uma escavação de areia na Noruega onde um cachorro está andando com uma capa grande vermelha amarrada.
(Copyright 2024 Regine Jensen / International Pet Photography Awards/Reprodução)

A foto de Regine Jensen engana. Por mais que pareça uma cão super-herói caminhando pelas dunas do Saara, a foto foi, na verdade, tirada na Noruega, em um local de construção.

Siga

2. Foto finalista da categoria Ação 

Continua após a publicidade
Fotografia de um cão correndo livrement na água a manobras com frisbee.
(Copyright 2024 Anne-Laurie Léger / International Pet Photography Awards/Reprodução)

O cachorrinho, que sai da água como um herói, é um dos modelos favoritos de Anne-Laurie Léger, a fotógrafa da imagem. A foto foi capturada no meio de uma brincadeira de frisbee.

3. Foto finalista na categoria Ação

Continua após a publicidade
Fotografia de uma gato de colar esticando a pata.
(Copyright 2024 Jaydene Chapman / Prêmio Internacional de Fotografia de Animais de Estimação Jaydene Chapman/Reprodução)

Com uma classe e elegância maior do que muitos, Lady, nome mais que adequado para essa gatinha, nasceu para ser a musa de alguém. Foi assim Jaydene Chapman descreveu seus momentos com a modelo. Segundo a fotógrafa, ela “tinha que ser muito rápida para acompanhar cada movimento dela, pois ela entrava em ação quando queria.”

Continua após a publicidade

4. Foto finalista na categoria Equino

Esta fotografia mostra um cavalo castrado PRE que enfrentou um passado desafiador antes de ser comprado e reabilitado pelo meu cliente. Imagem do cavalo de cabeça baixa coberto pela crina.
(Copyright 2024 Samantha Dawn Ebeling / International Pet Photography Awards Samantha Dawn/Reprodução)

Samantha Dawn Ebeling, fotógrafa da imagem, conta para a International Pet Photography Awards que esse ensaio foi bastante pessoal e emocionante. O cliente que contratou Ebeling contou que o cavalo teve uma vida difícil antes que ele comprasse o animal. “Eu queria capturar não só a beleza exterior dele, mas também a alma gentil que ele tinha dentro”, conta a fotógrafa. “Ele se conectou muito bem comigo.”

Continua após a publicidade

5. Foto finalista da categoria Retrato 

Fotografia do misterioso retrato, esculpido em rochas de basalto na República Tcheca, está situado em um lugar que lembra o mundo de
(Copyright 2024 Denisa Albaniová / International Pet Photography Awards/Reprodução)

Denisa Albaniová fotografou um pastor suíço, e, com o contraste do preto e branco, diz ter tentado simbolizar “o espírito branco, e uma esperança que nunca morre”.

6. Foto finalista na categoria Retrato

Fotografia de uma rato em um vazo.
(Copyright 2024 Emma Pope / International Pet Photography Awards/Reprodução)

Assim como uma plantinha, Botões, como esse ratinho é carinhosamente chamado, sai de uma vaso de flores. Emma Pope, fotógrafa da imagem, diz que ratos são pouco compreendidos e que deseja que, com essa imagem, “a audiência enxergue os ratos com novos olhos”.

O resultado das campeãs deste ano deve ser revelado em setembro de 2025.

Publicidade
TAGS:
Animais de estimação - cachorros
Animais de estimação - gatos
cavalo
ratos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).