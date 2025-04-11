Confira imagens vencedoras do Pet Photography Award

No início deste ano, foram divulgados os vencedores do Pet Photography Awards, um dos prêmios mais aguardados e mais queridos do calendário fotográfico. As categorias envolvem animais de estimação fofinhos em situações inesperadas — e o melhor: qualquer pessoa pode participar.

A competição é internacional e, todos os anos, recebe mais de três mil inscrições de fotógrafos profissionais de 41 países. Na edição de 2024, os cães dominaram: estiveram presentes em quase 80% das fotos enviadas. Ao todo, são sete categorias: “Ação”, “Criatividade”, “Documentário”, “Animais de Estimação e Pessoas”, “Retrato” e, como novidade em 2024, “Equino”.

A edição de 2025 começa a receber imagens em maio. Ou seja: quem sabe essa não é a chance de transformar seu Totó em uma estrela? Confira algumas imagens vencedoras e outras finalistas da última disputa.

Foto vencedora da categoria Ação

Continua após a publicidade

A foto de Regine Jensen engana. Por mais que pareça uma cão super-herói caminhando pelas dunas do Saara, a foto foi, na verdade, tirada na Noruega, em um local de construção.

2. Foto finalista da categoria Ação

Continua após a publicidade

O cachorrinho, que sai da água como um herói, é um dos modelos favoritos de Anne-Laurie Léger, a fotógrafa da imagem. A foto foi capturada no meio de uma brincadeira de frisbee.

3. Foto finalista na categoria Ação

Continua após a publicidade

Com uma classe e elegância maior do que muitos, Lady, nome mais que adequado para essa gatinha, nasceu para ser a musa de alguém. Foi assim Jaydene Chapman descreveu seus momentos com a modelo. Segundo a fotógrafa, ela “tinha que ser muito rápida para acompanhar cada movimento dela, pois ela entrava em ação quando queria.”

Continua após a publicidade

4. Foto finalista na categoria Equino

Samantha Dawn Ebeling, fotógrafa da imagem, conta para a International Pet Photography Awards que esse ensaio foi bastante pessoal e emocionante. O cliente que contratou Ebeling contou que o cavalo teve uma vida difícil antes que ele comprasse o animal. “Eu queria capturar não só a beleza exterior dele, mas também a alma gentil que ele tinha dentro”, conta a fotógrafa. “Ele se conectou muito bem comigo.”

Continua após a publicidade

5. Foto finalista da categoria Retrato

Denisa Albaniová fotografou um pastor suíço, e, com o contraste do preto e branco, diz ter tentado simbolizar “o espírito branco, e uma esperança que nunca morre”.

6. Foto finalista na categoria Retrato

Assim como uma plantinha, Botões, como esse ratinho é carinhosamente chamado, sai de uma vaso de flores. Emma Pope, fotógrafa da imagem, diz que ratos são pouco compreendidos e que deseja que, com essa imagem, “a audiência enxergue os ratos com novos olhos”.

O resultado das campeãs deste ano deve ser revelado em setembro de 2025.