Confira imagens vencedoras do Pet Photography Award
Atenção: as fotos mais fofinhas e premiadas de animais de estimação do mundo chegaram.
No início deste ano, foram divulgados os vencedores do Pet Photography Awards, um dos prêmios mais aguardados e mais queridos do calendário fotográfico. As categorias envolvem animais de estimação fofinhos em situações inesperadas — e o melhor: qualquer pessoa pode participar.
A competição é internacional e, todos os anos, recebe mais de três mil inscrições de fotógrafos profissionais de 41 países. Na edição de 2024, os cães dominaram: estiveram presentes em quase 80% das fotos enviadas. Ao todo, são sete categorias: “Ação”, “Criatividade”, “Documentário”, “Animais de Estimação e Pessoas”, “Retrato” e, como novidade em 2024, “Equino”.
A edição de 2025 começa a receber imagens em maio. Ou seja: quem sabe essa não é a chance de transformar seu Totó em uma estrela? Confira algumas imagens vencedoras e outras finalistas da última disputa.
- Foto vencedora da categoria Ação
A foto de Regine Jensen engana. Por mais que pareça uma cão super-herói caminhando pelas dunas do Saara, a foto foi, na verdade, tirada na Noruega, em um local de construção.
2. Foto finalista da categoria Ação
O cachorrinho, que sai da água como um herói, é um dos modelos favoritos de Anne-Laurie Léger, a fotógrafa da imagem. A foto foi capturada no meio de uma brincadeira de frisbee.
3. Foto finalista na categoria Ação
Com uma classe e elegância maior do que muitos, Lady, nome mais que adequado para essa gatinha, nasceu para ser a musa de alguém. Foi assim Jaydene Chapman descreveu seus momentos com a modelo. Segundo a fotógrafa, ela “tinha que ser muito rápida para acompanhar cada movimento dela, pois ela entrava em ação quando queria.”
4. Foto finalista na categoria Equino
Samantha Dawn Ebeling, fotógrafa da imagem, conta para a International Pet Photography Awards que esse ensaio foi bastante pessoal e emocionante. O cliente que contratou Ebeling contou que o cavalo teve uma vida difícil antes que ele comprasse o animal. “Eu queria capturar não só a beleza exterior dele, mas também a alma gentil que ele tinha dentro”, conta a fotógrafa. “Ele se conectou muito bem comigo.”
5. Foto finalista da categoria Retrato
Denisa Albaniová fotografou um pastor suíço, e, com o contraste do preto e branco, diz ter tentado simbolizar “o espírito branco, e uma esperança que nunca morre”.
6. Foto finalista na categoria Retrato
Assim como uma plantinha, Botões, como esse ratinho é carinhosamente chamado, sai de uma vaso de flores. Emma Pope, fotógrafa da imagem, diz que ratos são pouco compreendidos e que deseja que, com essa imagem, “a audiência enxergue os ratos com novos olhos”.
O resultado das campeãs deste ano deve ser revelado em setembro de 2025.