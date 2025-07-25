Escola de Rock (2003)

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Em 1976, o professor Hans Fenger não conseguia engajar os seus alunos de escolas primárias do Canadá a aprender cantigas infantis. Resolveu, então, ensiná-los a tocar Beach Boys, David Bowie e Beatles. As crianças piraram e gravaram um álbum, que só ficou famoso ao ser adaptado para CD, em 2001. Essa história inspirou Mike White (White Lotus) a escrever este clássico dos anos 2000 estrelado por Jack Black, que na época era vizinho de White.

A Encruzilhada (1986)

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Robert Johnson foi um trovador do blues que morreu anônimo em 1938, com 27 anos. Suas poucas gravações se tornaram um pilar da música popular; reza a lenda que ele vendeu a alma para o diabo para obter seu talento. Aqui, Eugene Martone (Ralph Macchio, o Daniel-san de Karatê Kid) é um estudante de violão clássico que se descobre fascinado por Johnson. Sua missão final: vencer um duelo de guitarra contra o próprio cramulhão, encarnado no corpo do virtuoso Steve Vai.

8 Mile (2002)

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As primeiras batalhas de rap eram duelos amigáveis para ver quem animava mais o público. Tudo mudou em um concurso no Harlem em 1981, quando o rapper Kool Moe Dee alfinetou diretamente o seu concorrente, Busy Bee Starski. Décadas depois, as disputas continuam em alta em improvisações ao vivo ou nas diss tracks – canções-ataque como as feitas por Drake e Kendrick Lamar. Este drama estrelado pelo Eminem (e que levou o Oscar de Canção Original por “Lose Yourself”) ajuda a entender essa parte do universo hip-hop.

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Uma Noite em 67 (2010)

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Na segunda metade dos anos 1960, festivais de MPB fizeram sucesso nos canais de TV nacionais. Letristas e intérpretes competiam entre si pelas melhores canções e, no caminho, tinham de se desvencilhar dos censores da ditadura e de plateias exigentes, que vaiavam sem dó. Este doc se concentra na final de uma das edições mais emblemáticas, a de 1967, com saborosos bastidores de nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

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Blues Brothers 2000 (1998)

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Blues Brothers (1983) é uma obra-prima da comédia e um desfile de gênios do R&B: Aretha Franklin, Ray Charles e James Brown contam e cantam a história de um ex-detento e seu irmão tentando salvar o orfanato em que cresceram com um show beneficente. A sequência de 1998 é sofrível, mas vale pela música: a batalha de bandas no final do longa inclui um supergrupo com B.B. King, Eric Clapton e até Clarence Clemons, o saxofonista de Bruce Springsteen. Apelação total.

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