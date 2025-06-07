Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Cultura

Mais de 400 itens pessoais de David Lynch vão a leilão. Veja alguns destaques

De câmeras analógicas a máquinas de café, veja como adquirir alguns objetos do diretor de "Twin Peaks" (se estiver com um bom dinheiro sobrando, claro).

Por Rafael Battaglia 7 jun 2025, 14h01 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Fotografia do David Lynch.
 (Ernesto Ruscio/Getty Images)
Continua após publicidade
Mais de 400 itens pessoais de David Lynch vão a leilão. Veja alguns destaques Priorizar nos meus resultados Google

Uma guitarra com cinco braços. Cadeiras e móveis feitos à mão. E dezenas de câmeras analógicas e digitais. Está com um dinheiro sobrando? Então talvez você queira participar do leilão dos objetos pessoais do cineasta David Lynch.

Diretor de filmes como Cidade dos Sonhos e O Homem Elefante, além da aclamada série de TV Twin Peaks, Lynch foi um dos diretores mais originais do cinema, com seu estilo onírico e surrealista. Ele morreu no dia 16 de janeiro, aos 78 anos, vítima de enfisema pulmonar após sete décadas de tabagismo.

Neste momento, mais de 400 itens do acervo de Lynch estão em um leilão promovido pela empresa americana Julien’s em parceria com o Turner Classic Movies (TCM), canal a cabo em que o diretor costumava aparecer para falar sobre os seus filmes.

Fotografia da Cadeira de Diretor Personalizada.
(Juliensauctions/Reprodução)

A venda dos itens acontecerá no dia 18 de junho. Mas já é possível fazer lances no site da Julien’s – que tem recebido ofertas muito acima do esperado.

Siga
Continua após a publicidade

O objeto mais caro no leilão é uma cadeira de set de filmagem feita com couro vermelho e com o nome de Lynch impresso nela. Até a nossa última atualização, os lances estavam em US$ 27, 5 mil (R$ 155 mil).

Outro item cobiçado são as cortinas do “quarto vermelho”, um dos cenários mais famosos de Twin Peaks. O preço? US$ 15 mil (R$ 84,5 mil). Também é possível adquirir uma cópia do roteiro do episódio-piloto da série, que mostra o nome original do programa, Northwest Passage, e scripts de projetos que nunca foram pra frente.

Continua após a publicidade

Há dezenas de câmeras e equipamentos de filmagem usados por Lynch, livros da sua biblioteca e objetos de cena de suas produções. Você pode conferir todas as ofertas neste site.

Fotografia da Cortina vermelha estilo cabana preta
(Juliensauctions/Reprodução)

Outras paixões

Continua após a publicidade

A veia artística de Lynch não se restringia aos filmes e séries. Na casa do cineasta havia um estúdio de música, uma marcenaria e um quarto para pintura.

Todas essas paixões aparecem no leilão: é possível comprar ferramentas, cavaletes, móveis feitos pelo próprio Lynch e diversos instrumentos (dentre eles, a tal guitarra de cinco braços). Há também toneladas de canecas e máquinas de café, incluindo uma de expresso à venda por US$ 7 mil. Lynch era um aficcionado pela bebida.

Continua após a publicidade

“Era impossível andar cinco metros pela casa dele sem topar com alguma dessas máquinas”, disse ao site Hollywood Reporter Catherine Williamson, executiva da Julien’s. A casa de leilões também colocou à venda cinzeiros e isqueiros de Lynch – seu outro vício.

Apesar do tamanho do leilão, ele não representa todo o espólio de Lynch. Parte do seu acervo profissional será doado a uma instituição (que ainda não foi divulgada), e também haverá uma venda reservada apenas para as pinturas do multi-artista.

Continua após a publicidade

Em Águas Profundas: criatividade e meditação

Em Águas Profundas: criatividade e meditação

Compre agora: Amazon - R$ 40
Publicidade
TAGS:
Amazon
Arte
Cinema
Cultura
David Lynch
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).