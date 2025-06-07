Mais de 400 itens pessoais de David Lynch vão a leilão. Veja alguns destaques

Uma guitarra com cinco braços. Cadeiras e móveis feitos à mão. E dezenas de câmeras analógicas e digitais. Está com um dinheiro sobrando? Então talvez você queira participar do leilão dos objetos pessoais do cineasta David Lynch.

Diretor de filmes como Cidade dos Sonhos e O Homem Elefante, além da aclamada série de TV Twin Peaks, Lynch foi um dos diretores mais originais do cinema, com seu estilo onírico e surrealista. Ele morreu no dia 16 de janeiro, aos 78 anos, vítima de enfisema pulmonar após sete décadas de tabagismo.

Neste momento, mais de 400 itens do acervo de Lynch estão em um leilão promovido pela empresa americana Julien’s em parceria com o Turner Classic Movies (TCM), canal a cabo em que o diretor costumava aparecer para falar sobre os seus filmes.

A venda dos itens acontecerá no dia 18 de junho. Mas já é possível fazer lances no site da Julien’s – que tem recebido ofertas muito acima do esperado.

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O objeto mais caro no leilão é uma cadeira de set de filmagem feita com couro vermelho e com o nome de Lynch impresso nela. Até a nossa última atualização, os lances estavam em US$ 27, 5 mil (R$ 155 mil).

Outro item cobiçado são as cortinas do “quarto vermelho”, um dos cenários mais famosos de Twin Peaks. O preço? US$ 15 mil (R$ 84,5 mil). Também é possível adquirir uma cópia do roteiro do episódio-piloto da série, que mostra o nome original do programa, Northwest Passage, e scripts de projetos que nunca foram pra frente.

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Há dezenas de câmeras e equipamentos de filmagem usados por Lynch, livros da sua biblioteca e objetos de cena de suas produções. Você pode conferir todas as ofertas neste site.

Outras paixões

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A veia artística de Lynch não se restringia aos filmes e séries. Na casa do cineasta havia um estúdio de música, uma marcenaria e um quarto para pintura.

Todas essas paixões aparecem no leilão: é possível comprar ferramentas, cavaletes, móveis feitos pelo próprio Lynch e diversos instrumentos (dentre eles, a tal guitarra de cinco braços). Há também toneladas de canecas e máquinas de café, incluindo uma de expresso à venda por US$ 7 mil. Lynch era um aficcionado pela bebida.

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“Era impossível andar cinco metros pela casa dele sem topar com alguma dessas máquinas”, disse ao site Hollywood Reporter Catherine Williamson, executiva da Julien’s. A casa de leilões também colocou à venda cinzeiros e isqueiros de Lynch – seu outro vício.

Apesar do tamanho do leilão, ele não representa todo o espólio de Lynch. Parte do seu acervo profissional será doado a uma instituição (que ainda não foi divulgada), e também haverá uma venda reservada apenas para as pinturas do multi-artista.

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