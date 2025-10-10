Melhores jogos offline para reunir amigos e se desconectar

A cada rodada é revelada uma nova categoria de Top 10 e você tem que adivinhar um item da lista. Conteste outros palpites que você considera errados para ganhar pontos. Só tome cuidado, pois se contestar errado, você acaba perdendo pontos.

Com até quatro amigos, vocês constroem vilarejos e transformam seu pequeno Hamlet em uma cidade movimentada. Todos os jogadores constroem edifícios para criar itens, refinar recursos e ganhar dinheiro para construir a igreja da cidade.

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De dois a quatro amigos, vocês devem cuidar das suas propriedades no vilarejo de Arle. Arar a terra, procriar animais, melhorar sua confecção e construir prédios são algumas das funções que a família deve fazer, mas não se esqueça das mudanças que ocorrem em todas as estações.

Neste jogo de dedução e blefe, os jogadores precisam ser ligeiros e descobrir quem é o infiltrado! Enquanto isso, o infiltrado tenta manter sua identidade em sigilo e coletar informações sobre o código secreto da reunião.

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Cada jogador é um planador de açúcar e deve coletar o máximo de frutas de galho em galho. Os alimentos dão mais energia para o bichinho, que consegue pular e fazer mais pontos.

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