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Cultura

Melhores jogos offline para reunir amigos e se desconectar

Saia das telas e tire um tempo para aproveitar algumas das sugestões que selecionamos.

Por 10 out 2025, 16h04 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h27
Fotografia dos jogos É Top!? Superinteressante, Hamlet, Campos de Arle, Infiltrado e Sugar Gliders, em um fundo verde.
 (Gettyimages: Satawat Sukchot/Grok/Divulgação)
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Melhores jogos offline para reunir amigos e se desconectar Priorizar nos meus resultados Google

É Top!? Superinteressante

Fotografia do jogo É Top!? Superinteressante, em um fundo verde.

Compre agora: Amazon - R$ 69,66

A cada rodada é revelada uma nova categoria de Top 10 e você tem que adivinhar um item da lista. Conteste outros palpites que você considera errados para ganhar pontos. Só tome cuidado, pois se contestar errado, você acaba perdendo pontos.

Hamlet

Fotografia do jogo Hamlet, em um fundo verde.

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Com até quatro amigos, vocês constroem vilarejos e transformam seu pequeno Hamlet em uma cidade movimentada. Todos os jogadores constroem edifícios para criar itens, refinar recursos e ganhar dinheiro para construir a igreja da cidade.

Campos de Arle

Fotografia do jogo Campos de Arle, em um fundo verde.

Compre agora: Amazon - R$ 477,55
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De dois a quatro amigos, vocês devem cuidar das suas propriedades no vilarejo de Arle. Arar a terra, procriar animais, melhorar sua confecção e construir prédios são algumas das funções que a família deve fazer, mas não se esqueça das mudanças que ocorrem em todas as estações. 

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Infiltrado

Fotografia do jogo Infiltrado, em um fundo verde.

Compre agora: Amazon - R$ 59,90

Neste jogo de dedução e blefe, os jogadores precisam ser ligeiros e descobrir quem é o infiltrado! Enquanto isso, o infiltrado tenta manter sua identidade em sigilo e coletar informações sobre o código secreto da reunião.

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Sugar Gliders 

Fotografia do jogo Sugar Gliders, em um fundo verde.

Compre agora: Amazon - R$ 119,90

Cada jogador é um planador de açúcar e deve coletar o máximo de frutas de galho em galho. Os alimentos dão mais energia para o bichinho, que consegue pular e fazer mais pontos. 

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TAGS:
Cultura
jogo
passatempo
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