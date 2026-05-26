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Cultura

Mestres do Universo: Quem criou o He-Man?

Pensado para competir com Star Wars, o universo de He-Man surgiu inicialmente para estar nas prateleiras de brinquedos da Mattel

Por Ana Clara Caielli Barreiro 26 Maio 2026, 08h00
Comparativo entre a animação clássica e a versão live-action de He-Man e os Mestres do Universo. À esquerda, He-Man musculoso com espada erguida, Esqueleto e Mentor. À direita, ator loiro como He-Man, segurando a espada, e outros personagens em trajes de batalha, incluindo uma mulher com espada e um homem negro com arma futurista
 (Filmation Mattel/Sony Pictures/Divulgação)
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Criada nos anos 1980, a franquia Mestres do Universo impactou gerações com desenhos animados, histórias em quadrinhos, videogames, filmes e muitos brinquedos. A saga leva os fãs para outro mundo, o planeta Eternia. Lá o príncipe Adam, herdeiro do reino, se transforma no homem mais poderoso do universo, ou melhor, no He-Man, por meio da Espada do Poder. Sua missão? Proteger Eternia do vilão Esqueleto.

Décadas depois, He-Man volta a ocupar as telonas do cinema com a estreia do novo filme Mestres do Universo, marcada para 4 de junho. Em formato live-action, o longa acompanha o príncipe Adam no planeta Terra e sua jornada de volta a Eternia, onde precisa assumir seu destino como He-Man.

Quem interpreta o príncipe Adam é Nicholas Galitzine (Vermelho, Branco e Sangue Azul), enquanto Jared Leto vive o icônico vilão Esqueleto. Já Teela, protetora de Adam, é interpretada por Camila Mendes (Riverdale), atriz americana de família brasileira. Camila e Nicholas estiveram no Brasil neste fim de semana para divulgar o filme.

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Apesar de hoje ser uma das franquias mais famosas da cultura pop, Mestres do Universo teve uma origem bem diferente da maioria das sagas de super-heróis. Na verdade, tudo começou com uma crise da Mattel – sim, a mesma empresa responsável pela Barbie e pelos Hot Wheels.

No fim dos anos 1970, a Mattel recusou a proposta de produzir brinquedos de Star Wars, que, naquela época, ainda era uma nova franquia. Quem assumiu o projeto foi a empresa Kenner Products, que transformou os bonecos de Star Wars em um fenômeno mundial e ajudou a popularizar as action figures.

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Enquanto isso, a Mattel ficou de mãos abanando e precisava de uma linha de brinquedos capaz de competir com o sucesso de Star Wars. A fórmula era clara: personagens fortes, muita ação e um universo ficcional próprio.

Foi aí que Roger Sweet, funcionário da Mattel, teve a ideia de criar o He-Man, um guerreiro extremamente musculoso, preparado para qualquer combate. A proposta agradou ao CEO da empresa, Ray Wagner, e a linha de brinquedos Mestres do Universo foi lançada oficialmente em 1982.

Os primeiros bonecos incluíam He-Man, seu tigre Guerreiro e o Mentor, um dos principais aliados do herói. Do lado dos vilões estavam Esqueleto e Homem-Fera.

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O sucesso de vendas veio rapidamente, e a Mattel conseguiu controlar a crise. Logo em seguida, em parceria com a DC Comics, já surgiram histórias em quadrinhos dos Mestres do Universo, que em alguns momentos até cruzavam caminho com personagens clássicos da editora.

Com uma fama ainda maior, surgiu a oportunidade de transformar os brinquedos em uma verdadeira história, maior do que as prateleiras. Ao contrário do padrão de Hollywood, desta vez foi o brinquedo que virou desenho animado, e não o contrário.

A primeira animação de Mestres do Universo estreou em 1983 e consolidou o sucesso absoluto da franquia. No mesmo ano, também foi lançado um videogame do universo de He-Man.

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Com o passar do tempo, a série ganhou mais de 100 episódios, adicionando novos personagens, criaturas e batalhas. As animações foram exibidas em diversos países e marcaram presença constante na programação infantil da televisão brasileira.

O resto é história. He-Man estrelou filmes, jogos e novas séries ao longo das décadas, enquanto o bordão Pelos poderes de Grayskull… eu tenho a força! virou um clássico.

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