Mestres do Universo: Quem criou o He-Man?

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Introdução Mestres do Universo está de volta aos cinemas em live-action com Nicholas Galitzine e Jared Leto. Descubra a incrível jornada de He-Man, desde sua criação inusitada na Mattel para competir com Star Wars, até se tornar um ícone cultural que impactou gerações com seu universo em Eternia. Prepare-se para a força!

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Novo filme live-action de “Mestres do Universo” estreia em 4 de julho. Conheça o elenco: Nicholas Galitzine como He-Man, Jared Leto como Esqueleto e Camila Mendes como Teela. Descubra como a franquia nasceu de uma crise da Mattel para competir com Star Wars. Acompanhe a evolução de He-Man de brinquedo a ícone da cultura pop, com quadrinhos, desenhos e videogames.

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Criada nos anos 1980, a franquia Mestres do Universo impactou gerações com desenhos animados, histórias em quadrinhos, videogames, filmes e muitos brinquedos. A saga leva os fãs para outro mundo, o planeta Eternia. Lá o príncipe Adam, herdeiro do reino, se transforma no homem mais poderoso do universo, ou melhor, no He-Man, por meio da Espada do Poder. Sua missão? Proteger Eternia do vilão Esqueleto.

Décadas depois, He-Man volta a ocupar as telonas do cinema com a estreia do novo filme Mestres do Universo, marcada para 4 de junho. Em formato live-action, o longa acompanha o príncipe Adam no planeta Terra e sua jornada de volta a Eternia, onde precisa assumir seu destino como He-Man.

Quem interpreta o príncipe Adam é Nicholas Galitzine (Vermelho, Branco e Sangue Azul), enquanto Jared Leto vive o icônico vilão Esqueleto. Já Teela, protetora de Adam, é interpretada por Camila Mendes (Riverdale), atriz americana de família brasileira. Camila e Nicholas estiveram no Brasil neste fim de semana para divulgar o filme.

Apesar de hoje ser uma das franquias mais famosas da cultura pop, Mestres do Universo teve uma origem bem diferente da maioria das sagas de super-heróis. Na verdade, tudo começou com uma crise da Mattel – sim, a mesma empresa responsável pela Barbie e pelos Hot Wheels.

No fim dos anos 1970, a Mattel recusou a proposta de produzir brinquedos de Star Wars, que, naquela época, ainda era uma nova franquia. Quem assumiu o projeto foi a empresa Kenner Products, que transformou os bonecos de Star Wars em um fenômeno mundial e ajudou a popularizar as action figures.

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Enquanto isso, a Mattel ficou de mãos abanando e precisava de uma linha de brinquedos capaz de competir com o sucesso de Star Wars. A fórmula era clara: personagens fortes, muita ação e um universo ficcional próprio.

Foi aí que Roger Sweet, funcionário da Mattel, teve a ideia de criar o He-Man, um guerreiro extremamente musculoso, preparado para qualquer combate. A proposta agradou ao CEO da empresa, Ray Wagner, e a linha de brinquedos Mestres do Universo foi lançada oficialmente em 1982.

Os primeiros bonecos incluíam He-Man, seu tigre Guerreiro e o Mentor, um dos principais aliados do herói. Do lado dos vilões estavam Esqueleto e Homem-Fera.

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O sucesso de vendas veio rapidamente, e a Mattel conseguiu controlar a crise. Logo em seguida, em parceria com a DC Comics, já surgiram histórias em quadrinhos dos Mestres do Universo, que em alguns momentos até cruzavam caminho com personagens clássicos da editora.

Com uma fama ainda maior, surgiu a oportunidade de transformar os brinquedos em uma verdadeira história, maior do que as prateleiras. Ao contrário do padrão de Hollywood, desta vez foi o brinquedo que virou desenho animado, e não o contrário.

A primeira animação de Mestres do Universo estreou em 1983 e consolidou o sucesso absoluto da franquia. No mesmo ano, também foi lançado um videogame do universo de He-Man.

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Com o passar do tempo, a série ganhou mais de 100 episódios, adicionando novos personagens, criaturas e batalhas. As animações foram exibidas em diversos países e marcaram presença constante na programação infantil da televisão brasileira.

O resto é história. He-Man estrelou filmes, jogos e novas séries ao longo das décadas, enquanto o bordão Pelos poderes de Grayskull… eu tenho a força! virou um clássico.

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