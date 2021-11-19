Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Cultura

Netflix lança site com top 10 mundial de filmes e séries

A plataforma surgiu após críticas às métricas pouco claras do serviço de streaming. É possível ver os rankings de mais de 90 países.

Por Luisa Costa 19 nov 2021, 14h06 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h39
Imagem do top 10 da Netflix
 (Netflix/Divulgação)
Continua após publicidade
Netflix lança site com top 10 mundial de filmes e séries Priorizar nos meus resultados Google

Na última terça-feira (16), a Netflix lançou o “Top 10 na Netflix”, um site dedicado à divulgação de listas dos dez filmes e séries mais assistidos na plataforma em escala mundial. Você pode acessá-lo neste link.

O site será atualizado semanalmente (às terças-feiras) e mostrará os títulos mais assistidos em quatro categorias: filmes e séries em inglês e filmes e séries cujo idioma original não é a língua inglesa.

As listas classificam os títulos com base nas horas visualizadas. Então, é calculado o número total de horas que os usuários da plataforma assistiram a cada título entre segunda-feira e domingo da semana anterior.

Continua após a publicidade

Além das listas globais, serão publicados rankings dos 10 títulos principais para mais de 90 países e territórios, incluindo o Brasil. Para saber os títulos mais populares “de todos os tempos”, existem listas gerais com as produções mais assistidas dentro dos 28 dias após seu lançamento na plataforma.

Siga

E quais são os campeões de audiência? Até o momento, Bird Box é o filme em inglês mais visto da Netflix. Ele contabiliza 282 milhões de horas assistidas nos primeiros 28 dias de exibição. Já o filme em língua não inglesa top 1 é o alemão Céu Vermelho-Sangue, com 110,5 milhões de horas. No mundo das séries, Bridgerton (625 milhões de horas) e a coreana Round 6 (1,6 bilhão de horas) figuram no topo de suas respectivas categorias.

Continua após a publicidade

Por que o site foi criado?

A Netflix afirma que o Top 10 foi lançado por conta dos comentários negativos que alguns usuários fizeram ao longo dos anos em relação às métricas da plataforma. As reformulações e os relatórios semanais, então, seriam uma tentativa de resolver o problema.

Continua após a publicidade

A plataforma explica a metodologia do ranqueamento em seu site (neste link) e afirmou, em comunicado, que não existe uma métrica perfeita para medir o sucesso de títulos em um serviço de streaming, mas que as horas de visualização podem ser um bom indicador de popularidade, usado também por outras empresas – mesmo que filmes e séries mais longos acabem se favorecendo desse método.

Continua após a publicidade

Vale ressaltar que o site (que por enquanto está disponível em inglês e espanhol) não vai substituir a já tradicional fileira “Top 10” quando você abre a Netflix. Agora, elas também serão baseadas nas horas de visualização de cada título.

A Netflix continua estabelecendo os títulos mais assistidos de forma autônoma, mas afirma que uma empresa de contabilidade independente irá analisar as novas métricas e um relatório será publicado em 2022.

Publicidade
TAGS:
Filmes
Netflix
plataformas
ranking
Séries
streaming
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).