O que aconteceu com Neverland, o famoso rancho de Michael Jackson?

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Introdução Nunca antes Neverland, o rancho icônico de Michael Jackson, teve sua história tão detalhada. Do paraíso luxuoso com parque de diversões à casa de polêmicas e seu renascimento para o cinema. Mergulhe nos segredos da propriedade que marcou a vida do Rei do Pop e voltou aos holofotes.

Principais Tópicos





A criação de Neverland: um paraíso de 1,3 mil hectares com parque e zoológico. O rancho como palco da famosa entrevista de Michael Jackson à Oprah Winfrey em 1993. O papel central de Neverland nas acusações de abuso sexual contra o cantor. O declínio financeiro e abandono da propriedade após a saída e morte de Michael Jackson. A revitalização do rancho para as filmagens da cinebiografia ‘Michael’, em 2024.

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Em 1988, quando Michael Jackson se consolidava como o Rei do Pop após o sucesso dos álbuns Thriller (1982) e Bad (1987), ele se mudou para o rancho Neverland, um dos lugares mais emblemáticos de sua vida pessoal.

Localizada em Santa Bárbara, na Califórnia, a propriedade era gigantesca, com 1,1 mil hectares (11 milhões de metros quadrados). O rancho se propunha a ser uma versão real da “Terra do Nunca” (em inglês, Neverland), do universo de Peter Pan. Na história, essa ilha mágica era um lugar onde as crianças nunca crescem.

Além da mansão principal com seis quartos, nove banheiros, quadra de basquete e piscina, Neverland tinha um parque de diversões digno de Disney, com direito a um zoológico (que abrigava leões, macacos e elefantes), roda-gigante, carrossel, cinema e outras atrações. E não podemos esquecer das duas casas de hóspedes: uma com quatro quartos e outra com dois. Para se locomover pela propriedade gigantesca, havia carrinhos de golfe e até um trem.

Ele conheceu a propriedade por meio de Paul McCartney, que estava hospedado ali em 1983 para a gravação do clipe de Say Say Say, música lançada em parceria com o Rei do Pop. O rancho, com sua estética e sua arquitetura bucólicas, funcionava como um refúgio rural. Michael comprou o imóvel por mais de US$ 20 milhões – e o transformou completamente para criar sua Neverland.

A estrutura exigia uma grande equipe de manutenção, com seguranças, operadores de brinquedos e cuidadores de animais. Além disso, a propriedade estava sempre cheia, principalmente de crianças e famílias convidadas – na maioria das vezes, instituições de caridade faziam a ponte.

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Foi lá que, em 1993, Oprah Winfrey realizou sua famosa entrevista com Michael, que se tornou um dos programas mais assistidos da história da televisão americana. Ela tratou de temas delicados para o cantor, como seu quadro de vitiligo e rumores sobre suas supostas cirurgias plásticas.

Mas a construção excêntrica da propriedade não é o único motivo de sua fama. Neverland também esteve no centro das acusações de abuso sexual contra menores que acompanharam Michael Jackson por décadas. As denúncias diziam que o cantor usaria o ambiente lúdico do rancho para atrair crianças para seus crimes.

O cantor foi absolvido em todos os processos; em uma das investigações, Neverland chegou a ser examinado pela polícia. Em 2005, após ser inocentado, Michael decidiu deixar a propriedade.

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O lugar voltou aos holofotes em 2026, com o lançamento da cinebiografia Michael, em que o cantor é interpretado por seu sobrinho, Jaafar Jackson. Uma curiosidade é que as cenas em Neverland foram gravadas no próprio rancho, que ainda preserva grande parte da estrutura.

Neverland depois de Michael Jackson

Mesmo após deixar de morar em Neverland, Michael continuou proprietário do local. Os custos de manutenção agravavam ainda mais a crise financeira enfrentada pelo cantor. Em 2008, a propriedade acumulava US$ 23 milhões em dívidas e estava ameaçada de ir para leilão.

Para tentar contornar a situação, o cantor recorreu à empresa Colony Capital, que passou a administrar a propriedade. Eles pagaram a dívida e formaram uma joint venture com Michael (ou seja, ele ainda tinha parte da propriedade).

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Após a morte de Michael, em 2009, parte dos brinquedos do parque de diversões foi vendida ou alugada, e o terreno ficou praticamente abandonado por anos.

Neverland voltou a usar seu nome original, Sycamore Valley Ranch, e foi colocada à venda em 2016 por US$ 100 milhões. Na época, muitas estruturas do parque já estavam enferrujadas. O imóvel só foi vendido em 2020, quando um amigo da família Jackson o comprou por US$ 22 milhões.

O novo proprietário iniciou um processo gradual de revitalização do rancho, restaurando tanto a mansão quanto os brinquedos do parque, que voltaram a exibir suas cores vibrantes. As mudanças ganharam força em 2024, quando foi confirmado que Neverland seria usada nas gravações de Michael.

As acusações de abuso sexual

O primeiro processo contra Michael relacionado ao tema foi aberto em 1993, depois da entrevista com Oprah. O dentista Evan Chandler acusou Michael de ter abusado sexualmente de seu filho de 13 anos. O caso terminou em 1994 após um acordo financeiro entre o cantor e a família.

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Em 2003, o jornalista Martin Bashir lançou o documentário Living with Michael Jackson, que mostrava a vida pessoal do artista em uma série de entrevistas abordando sua infância, família, cirurgias plásticas e sua relação com crianças – tema que gerou forte repercussão.

Em uma das cenas, Michael aparece de mãos dadas com um menino de 12 anos e revela que costumava dormir no mesmo quarto que crianças. A declaração levou o Departamento de Serviços Infantis e Familiares de Los Angeles a iniciar uma investigação.

Em conversas com a polícia, o garoto que aparece no documentário relatou ter sido abusado sexualmente pelo cantor diversas vezes. Em novembro de 2003, agentes fizeram buscas em Neverland e emitiram um mandado de prisão contra Michael. O cantor foi filmado sendo preso e acabou liberado no mesmo dia após pagar uma fiança milionária.

A investigação resultou em sete acusações de abuso sexual e duas relacionadas ao fornecimento de álcool para menores. Em 2005, a Justiça americana inocentou Michael Jackson no processo.

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Apesar disso, as alegações continuam cercando a imagem do artista. Em 2019, o documentário Leaving Neverland trouxe novos relatos de pessoas que afirmam ter sido abusadas por Michael Jackson.

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