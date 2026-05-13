O que são os “Backrooms”, tema de novo terror da A24

Creepypastas é o nome dado às lendas urbanas de terror que nascem e se espalham pela internet – geralmente acompanhadas de imagens perturbadoras. Este mês, chega aos cinemas a adaptação de um dos mitos mais famosos desse universo: os backrooms. Entenda o que são e como surgiram.

Copia e cola

O termo creepypasta vem do inglês creepy, “assustador”, e copypasta, uma maneira de se referir a conteúdos copiados e colados repetidamente em fóruns da internet – sendo o 4chan o principal deles. O conto Ted the Caver, de 2001, é considerado precursor das creepypastas. Em formato de diário, conta a história de um homem que adentra uma caverna repleta de acontecimentos estranhos – e termina com seu desaparecimento. Apesar de ser uma ficção, na época acreditava-se que o diário era real.

Para todos os gostos

Muitas creepypastas são focadas em personagens, como o Jeff the Killer (assassino que desfigurou a si mesmo) e o Slenderman (entidade sem rosto que sequestra pessoas). Mas não só. Um subgênero popular é o de “episódios perdidos”: trechos de desenhos animados que teriam sido deletados por serem muito pesados para a audiência. Alguns exemplos incluem o suposto suicídio de Lula Molusco e de Mickey Mouse, e a morte de Bart Simpson em um acidente de avião.

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Bastidores da realidade

Os backrooms ganharam popularidade em 2019, quando o fenômeno das creepypastas já estava em declínio. Eles se referem a lugares que passam uma aura estranha e desconfortável, como se fossem os bastidores da realidade. A lenda começou no 4chan, após a publicação da foto de um grande cômodo vazio com paredes amarelas. Um usuário anônimo comentou: “Se você não tomar cuidado e sair da realidade nas áreas erradas, você acabará entrando nos backrooms”.

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Engrossando o caldo

Outras imagens com estética semelhante passaram a aparecer nos fóruns: fotos de piscinas internas, corredores e salões vazios etc. Em 2024, após uma força-tarefa de pesquisa, internautas descobriram a origem da primeira imagem postada no 4chan: uma loja em reforma na cidade de Oshkosh (EUA), fotografada em 2002. Aos poucos a lenda dominou a cultura pop: Dan Erickson, criador de Ruptura, disse que os backrooms foram a principal inspiração estética da série.

Para as telonas

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Em 2022, o adolescente de 16 anos Kane Parsons usou CGI para criar a websérie que daria cara aos backrooms. O vídeo

O primeiro vídeo da série, chamado The Backrooms (Found Footage) acumula 76 milhões de visualizações no YouTube. Parsons é a mente por trás de Backrooms: Um não lugar, novo filme da A24 que estreia em 28 de maio nos cinemas. Aos 20 anos, Parsons é o diretor mais jovem da A24, estúdio responsável por sucessos do terror como A Bruxa (2015), Hereditário (2018) e Midsommar (2019).

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