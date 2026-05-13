Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Cultura

O que são os “Backrooms”, tema de novo terror da A24

A lenda dos "não lugares" nasceu na internet em 2019. E agora vai ganhar um filme produzido por um dos maiores estúdios da atualidade.

Por Maria Clara Rossini 13 Maio 2026, 14h00
Homem de camisa clara e calça escura caminha por um corredor longo e estreito de paredes amarelas, com luzes retangulares no teto. Ao fundo, uma silhueta escura de outra pessoa se afasta, em um ambiente que parece não ter fim
 (Chiwetel Ejiofor/Courtesy of A24/Divulgação)
Continua após publicidade
O que são os “Backrooms”, tema de novo terror da A24 Priorizar nos meus resultados Google

Creepypastas é o nome dado às lendas urbanas de terror que nascem e se espalham pela internet – geralmente acompanhadas de imagens perturbadoras. Este mês, chega aos cinemas a adaptação de um dos mitos mais famosos desse universo: os backrooms. Entenda o que são e como surgiram.

Copia e cola

Pernas de uma pessoa com calças escuras e tênis com solado sujo, entrando em um túnel estreito e escuro de paredes rochosas irregulares.
(Divulgação/Reprodução)

O termo creepypasta vem do inglês creepy, “assustador”, e copypasta, uma maneira de se referir a conteúdos copiados e colados repetidamente em fóruns da internet – sendo o 4chan o principal deles. O conto Ted the Caver, de 2001, é considerado precursor das creepypastas. Em formato de diário, conta a história de um homem que adentra uma caverna repleta de acontecimentos estranhos – e termina com seu desaparecimento. Apesar de ser uma ficção, na época acreditava-se que o diário era real.

Para todos os gostos

Ilustração de Slender Man, figura alta e esguia em terno preto com gravata, sem rosto, braços longos e tentáculos escuros saindo das costas, em fundo azul escuro com luz difusa.
(Reprodução/Wikimedia Commons)

Muitas creepypastas são focadas em personagens, como o Jeff the Killer (assassino que desfigurou a si mesmo) e o Slenderman (entidade sem rosto que sequestra pessoas). Mas não só. Um subgênero popular é o de “episódios perdidos”: trechos de desenhos animados que teriam sido deletados por serem muito pesados para a audiência. Alguns exemplos incluem o suposto suicídio de Lula Molusco e de Mickey Mouse, e a morte de Bart Simpson em um acidente de avião.

Continua após a publicidade

Bastidores da realidade

Corredor vazio com paredes amareladas de papel de parede, algumas com bolinhas e outras com padrão geométrico. O chão é coberto por carpete marrom, e o teto tem luzes fluorescentes retangulares.
(Bill Magritz/Reprodução/Wikimedia Commons)

Os backrooms ganharam popularidade em 2019, quando o fenômeno das creepypastas já estava em declínio. Eles se referem a lugares que passam uma aura estranha e desconfortável, como se fossem os bastidores da realidade. A lenda começou no 4chan, após a publicação da foto de um grande cômodo vazio com paredes amarelas. Um usuário anônimo comentou: “Se você não tomar cuidado e sair da realidade nas áreas erradas, você acabará entrando nos backrooms”.

Siga

Os quatro filmes favoritos do papa Leão 14

Continua após a publicidade

Engrossando o caldo

Homem de cabelo escuro e rosto sujo de sangue, com expressão de choque, olhando para frente. Ao fundo, um corredor iluminado em vermelho com uma figura feminina ameaçadora distante.
(Divulgação/Reprodução)

Outras imagens com estética semelhante passaram a aparecer nos fóruns: fotos de piscinas internas, corredores e salões vazios etc. Em 2024, após uma força-tarefa de pesquisa, internautas descobriram a origem da primeira imagem postada no 4chan: uma loja em reforma na cidade de Oshkosh (EUA), fotografada em 2002. Aos poucos a lenda dominou a cultura pop: Dan Erickson, criador de Ruptura, disse que os backrooms foram a principal inspiração estética da série.

Para as telonas

Homem negro de barba, camisa cinza e calça escura, com expressão confusa, em um ambiente vazio de paredes e chão amarelos, com luzes retangulares no teto e duas cadeiras de madeira ao fundo.
(Divulgação/Reprodução)
Continua após a publicidade

Em 2022, o adolescente de 16 anos Kane Parsons usou CGI para criar a websérie que daria cara aos backrooms. O vídeo
O primeiro vídeo da série, chamado The Backrooms (Found Footage) acumula 76 milhões de visualizações no YouTube. Parsons é a mente por trás de Backrooms: Um não lugar, novo filme da A24 que estreia em 28 de maio nos cinemas. Aos 20 anos, Parsons é o diretor mais jovem da A24, estúdio responsável por sucessos do terror como A Bruxa (2015), Hereditário (2018) e Midsommar (2019).

Publicidade
TAGS:
Cinema
Filmes
Internet
terror
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).