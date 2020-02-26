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Os robôs mais (e menos) inteligentes da ficção

Reunimos as máquinas mais célebres do cinema e da TV e as organizamos de acordo com sua bondade e inteligência. E aí, concorda com a gente?

Por Rafael Battaglia 26 fev 2020, 16h49 | Atualizado em 23 out 2020, 10h23
SI_413_Robos
 (Reprodução/Montagem sobre reprodução)
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Os robôs mais (e menos) inteligentes da ficção Priorizar nos meus resultados Google

Westworld está de volta. A série da HBO, uma ficção científica repleta de robôs humanoides, estreia no dia 15 de março. Veja o trailer da nova leva de episódios no vídeo abaixo:

Aproveitando o momento, a SUPER resolveu juntar os robôs mais famosos do cinema e da televisão em um único infográfico, organizados de acordo com a sua bondade e inteligência.

É simples: quanto mais para cima o personagem estiver, mais bonzinho ele é. Quanto mais à direita, mais inteligente e por aí vai. Caso queira ampliar o gráfico, é só clicar na imagem:

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SI_413_Robos_1
(Lucas Jatobá/Superinteressante)
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