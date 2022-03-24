Oscar 2022: veja quem serão os prováveis vencedores (e vença o bolão)

Atualizamos este texto com os vencedores de todas as categorias. Dos 23 palpites da Super, só erramos três. Nada mal, não?

Até algumas semanas atrás, o Oscar 2022 estava manjado. O Ataque dos Cães, que lidera em número de indicações (12), era o favorito absoluto. Depois de bater na trave com Roma, O Irlandês e História de um Casamento, tudo indicava que a Netflix finalmente levaria o primeiro prêmio de Melhor Filme para casa.

Mas as coisas tomaram outro rumo com o anúncio dos vencedores de importantes termômetros para o Oscar: os prêmios dos sindicatos, em que os profissionais de Hollywood elegem os melhores de suas respectivas categorias (diretores, roteiristas, produtores, montadores e por aí vai). E foi aí que No Ritmo do Coração (CODA, no original) despontou.

No último dia 19, CODA venceu o PGA, o prêmio do sindicato dos produtores. Desde 2000, 13 vencedores do PGA acabaram, também, levando o Oscar. Não só: o filme ganhou também o SAG, do sindicato de atores. Vencedores recentes do Oscar, como Birdman, Spotlight e Parasita, também se consagraram no SAG.

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Nessa reta final, CODA tem feito uma intensa campanha de divulgação: o elenco fez uma visita à Casa Branca, com direito a encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (fã confesso do filme). E o Oscar, para além de eleger os melhores trabalhos, é também sobre quem melhor se promove. Estúdios gastam, somados, US$ 100 milhões com marketing na temporada de prêmios.

A cerimônia deste ano, que acontece no próximo domingo (27), chega às vésperas cercada de incerteza – e que bom! Com apresentação das comediantes Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall, o evento tem tudo para ser mais emocionante que a edição do ano passado (que, de tão manjada, sequer deixou a categoria de Melhor Filme para encerrar a noite).

Abaixo, a Super reuniu as apostas sobre os vencedores de todas as 23 categorias do Oscar 2022. Usamos como base os grandes termômetros da temporada (como os prêmios do sindicato) e agregadores de crítica como o Metacritic, que reúne os palpites de dezenas de especialistas. Quer vencer o bolão dos seus amigos? Vem com a gente.

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FILME

Quem deve levar: CODA



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Venceu: CODA

Briga boa como há muitos anos não se via no Oscar.

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CODA, uma dramédia composta por um elenco majoritariamente surdo, fez sucesso em janeiro de 2021 quando estreou no Festival de Sundance, o maior do circuito independente americano. O seu nome original é a sigla para “children of deaf adult” (“criança de adulto surdo”), que tem tudo a ver com a história do filme: em uma família de surdos, a caçula, que consegue ouvir, sonha em se tornar uma cantora.



O filme foi comprado pela Apple por US$ 25 milhões (a maior aquisição de um filme de Sundance) e passou a ser distribuído no streaming da empresa, o Apple TV+ (por aqui, você o encontra no Amazon Prime Video). CODA ganhou força na reta final: levou o PGA, o SAG e o WGA (do sindicato dos roteiristas).

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Por outro lado, Ataque dos Cães ganhou o BAFTA, principal prêmio britânico de cinema, e Jane Campion, diretora do filme, levou o prêmio do seu sindicato (e praticamente todos os outros da temporada). Benedict Cumberbatch estrela o drama ambientado no oeste americano dos anos 1920. Ele interpreta o fazendeiro Phil, cuja convivência com o irmão, Greg (Jesse Plemons), muda drasticamente com a chegada de Rose (Kirsten Dunst), que se casa com Greg, e do filho dela, Peter (Kodi Smit-McPhee). Os quatro atores estão indicados, diga-se.

No Metacritic, CODA é o palpite de 54% dos críticos. Já Ataque dos Cães tem 41% de preferência. Os azarões são Belfast e Amor, Sublime Amor, com 2% das apostas cada um.

DIREÇÃO

Quem deve levar: Jane Campion (Ataque dos Cães)

Venceu: Jane Campion

É praticamente certo que Campion, que levou o DGA (o prêmio do sindicato dos diretores) ganhe também o Oscar. Se isso acontecer, ela será a terceira mulher a vencer na categoria, depois de Kathryn Bigelow (Guerra ao Terror, 2010) e Chloè Zhao (Nomadland, 2021).

Neozelandesa, Campion foi a segunda mulher da história a ser indicada ao Oscar de direção por O Piano (1994), indicado também a Melhor Filme. Naquele ano, ela venceu o prêmio de Roteiro Original. Em 2022, ela também concorre por sua escrita, mas na categoria Roteiro Adaptado – Ataque dos Cães é baseado no livro homônimo de Thomas Savage escrito em 1967.

Se quiser apostar em um azarão, vá de Kenneth Branagh, diretor de Belfast. É a sua oitava indicação (ele já foi nomeado em sete categorias diferentes, um recorde), e seria uma forma da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo prêmio, reconhecer o seu trabalho. Mas é bem improvável: em setembro de 2021, Belfast chegou a levar o prêmio do público no Festival de Toronto, de onde saem diversos indicados ao Oscar, mas perdeu força na reta final.

ATUAÇÃO

Quem deve levar:

Atriz – Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye)

Venceu: Jessica Chastain

Ator – Will Smith (King Richard: Treinando Campeães)

Venceu: (Will Smith)

Atriz Coadjuvante – Ariana De Bose (Amor, Sublime Amor)

Venceu: Ariana De Bose

Ator Coadjuvante – Troy Kotsur (CODA)

Venceu: Troy Kotsur

Os quatro vencedores do SAG 2022 são os favoritos a ganhar as categorias de atuação deste ano. Ariana De Bose brilha na refilmagem de Steven Spielberg do clássico musical de 1961. Ela interpreta Rita, papel que deu o Oscar à atriz Rita Moreno na primeira vez.

A vitória de Troy Kotsur seria representativa: ele pode se tornar a segunda pessoa surda a vencer um Oscar de atuação. A primeira foi Marlee Matlin por Filhos do Silêncio, em 1986 (ela também foi a mais jovem a ganhar o troféu de Melhor Atriz, aos 21 anos). Coincidentemente, Matlin contracena com Kotsur em CODA: eles são os pais da protagonista Rubi (Emilia Jones).

Jessica Chastain e Will Smith, por sua vez, são veteranos com três indicações ao Oscar cada um – mas nenhuma vitória. Seria a chance da Academia “quitar a dívida” com ambos. Correndo por fora estão Benedict Cumberbatch (Ataque dos Cães), Kristen Stewart (Spencer) e Olivia Colman (A Filha Perdida). Colman pode se beneficiar por seu filme ter sido visto por um número maior de votantes (ele estreou em dezembro na Netflix; Os Olhos de Tammy Faye, de Chastain, teve tímida passagem pelos cinemas americanos).

ROTEIRO

Quem deve levar:

Original – Licorice Pizza

Venceu: Belfast

Adaptado – CODA ou Ataque dos Cães

Venceu: CODA

As categorias de roteiro talvez sejam as mais incertas de 2022. O WGA, prêmio do sindicato de roteiristas, consagrou Não Olhe Para Cima e CODA nas categorias Original e Adaptado, respectivamente (CODA é um remake americano do francês A Família Bélier, de 2014).

Não Olhe Para Cima, no entanto, perdeu força nos últimos meses. A comédia da Netflix com elenco estelar não mandou bem na temporada de premiações e corre o risco de passar batida no Oscar. Licorice Pizza pode vencer e finalmente dar a Paul Thomas Anderson (Magnólia, Sangue Negro) o primeiro Oscar de sua carreira (foram 11 indicações até então).

Quanto ao prêmio de Melhor Roteiro Adaptado, a dica da Super é: escolha de acordo com o seu palpite para Melhor Filme. Se você acha que CODA vai levar, aposte nele aqui. Se pensa em escolher Ataque dos Cães, opte pelo roteiro de Jane Campion – que faz um belo trabalho ao transpor para as telas um livro que, até então, era considerado difícil de adaptar.

FILME INTERNACIONAL

Quem deve levar: Drive My Car

Venceu: Drive My Car

Ninguém tira o troféu do filme japonês de Ryusuke Hamaguchi, que está indicado também em outras três categorias: Direção, Roteiro Adaptado (ele é baseado no conto homônimo de Haruki Murakami) e Filme – o primeiro longa do país a chegar à categoria principal. O único que poderia chegar perto é o norueguês A Pior Pessoa do Mundo, indicado também a Roteiro Original. Mas as chances são baixas.

DOCUMENTÁRIO

Quem deve levar: Summer of Soul (…ou, Quando A Revolução Não Pode Ser Televisionada)

Venceu: Summer of Soul

Disponível no Telecine, o documentário favorito ao título fala sobre um festival de música que reuniu grandes nomes da música negra: Nina Simone, Stevie Wonder, BB King, Sly and the Flying Stones, entre outros. Tudo aconteceu em um parque no Harlem, subúrbio de Nova York, em 1969 – o mesmo ano de outro festival histórico, Woodstock. O filme resgata cenas dos shows que permaneceram inéditas por décadas.

O único com chances de estragar a festa de Summer of Soul é Flee, uma animação dinamarquesa que acompanha Amin Nawabi, um refugiado afegão de 36 anos, em uma jornada de autodescoberta da infância até o presente, prestes a se casar com o seu noivo. O filme conseguiu um feito inédito: está indicado como Melhor Documentário (a história é baseada no relato de um amigo do diretor), Melhor Animação e Melhor Filme Internacional.

ANIMAÇÃO

Quem deve levar: Encanto

Venceu: Encanto

Será difícil bater o filme da Disney, que também concorre em Trilha Sonora e Canção Original e levou o prêmio de animação do PGA, o sindicato dos produtores. Os únicos que podem batê-lo são A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, filme da Sony Animation lançado na Netflix (e que levou o Annie Awards, principal prêmio do mundo da animação), e Flee (das três categorias em que concorre, essa é a que o longa tem mais chances).

TRILHA SONORA

Quem deve levar: Duna

Venceu: Duna

Hans Zimmer (A Origem, Interestelar) assina a trilha sonora do sci-fi de Dennis Villeneuve, adaptação do clássico escrito em 1965 por Frank Herbert. Zimmer já foi indicado 12 vezes ao prêmio, mas ganhou “apenas” uma vez, por O Rei Leão, em 1995. Ataque dos Cães corre por fora aqui.

CANÇÃO ORIGINAL

Quem deve levar: “No Time do Die”, de Billie Eilish (007: Sem Tempo Para Morrer)

Venceu: “No Time To Die”

A cantora de 20 anos tem tudo para levar o Oscar pela música-tema do último filme de Daniel Craig no papel de James Bond. Se vencer, vai repetir o feito de seus antecessores, Adele e Sam Smith, que ganharam o troféu com as músicas de Operação Skyfall (2012) e Spectre (2015).

Mesmo quebrando recordes, a música “We Don’t Talk About Bruno”, de Encanto, sequer foi inscrita no prêmio pela Disney. A canção foi a primeira do estúdio a ficar mais de uma semana no Top 100 da Billboard, mas, em vez dela, quem está no páreo é a faixa “Dos Oruguitas”.

Quatro das cinco canções indicadas terão performances ao vivo no dia da cerimônia. O colombiano Sebastián Yatra cantará “Dos Oruguitas”. Já Reba McEntire cantará “Somehow You Do”, do filme Quatro Dias com Ela. Eilish e o irmão, Finneas, também confirmaram presença, além de Beyoncé, que concorre com a canção “Be Alive”, de King Richard.

A expectativa da Academia é que essas performances (especialmente as de Billie e Beyoncé) ajudem a alavancar a audiência do Oscar, que anda em baixa há anos: de 1998 para cá, ela caiu 81,2%; a maior parte, da faixa de 18 a 49 anos. A edição de 2021 teve o menor número de espectadores: 9,2 milhões de pessoas – metade do público de 2020.

EFEITOS VISUAIS

Quem deve levar: Duna

Venceu: Duna

O filme é o grande favorito nas categorias técnicas. Aqui, ele concorre com Free Guy, 007: Sem Tempo Para Morrer, Shang-Chi: A Lenda dos Dez Anéis e Homem–Aranha: Longe de Casa. Mas eles não oferecem grandes riscos: parte do trunfo do filme de Villeneuve é a adaptação do rico universo dos livros de Herbert – algo em que a primeira versão de Duna, feita nos anos 1980, não mandou bem.

FOTOGRAFIA

Quem deve levar: Ari Wegner (Ataque dos Cães)

Venceu: Greig Fraser

Greig Fraser, diretor de fotografia de Duna, levou o prêmio do sindicato da categoria, o BAFTA e é um dos favoritos da crítica para levar o careca dourado para casa. Mas há quem aposte em Ari Wegner, australiana de 38 anos.

Além do belo trabalho em Ataque dos Cães, Wegner é apenas a segunda mulher, em 93 anos de Oscar, a ser indicada nessa categoria – se ganhar, será inédito. Sua vitória iria de encontro às mudanças promovidas pela Academia nos últimos anos, após uma avalanche de críticas, para aumentar a representatividade dos votantes, indicados e vencedores do prêmio.

DESIGN DE PRODUÇÃO

Quem deve levar: Duna

Venceu: Duna

A categoria, anteriormente, se chamava “Direção de Arte” – é a responsável por premiar a cenografia e a composição de todos os elementos em cena. Novamente, Duna é o favorito. Patrice Vermette, indicado ao troféu, levou o prêmio do sindicato da categoria. É a sua terceira indicação ao Oscar.

Caso Duna não vença, O Beco do Pesadelo, de Guillermo Del Toro, e Amor, Sublime Amor, podem levar. O circo dos horrores de Del Toro e a Nova York dos anos 1950 do musical de Spielberg, além de elogiados pela crítica, são peças fundamentais para os enredos das histórias.

SOM

Quem deve levar: Duna

Venceu: Duna

Até 2020, havia duas categorias de som no Oscar, Melhor Edição e Melhor Mixagem. A edição de som consiste em todos os elementos sonoros de um filme, dos captados em estúdio aos efeitos produzidos posteriormente. A mixagem, por sua vez, se encarrega de equilibrá-los em cada cena – são os mixadores que escolhem os momentos de valorizar os diálogos, o som ambiente ou a trilha sonora, dependendo da intenção do diretor.

A junção das categorias era algo discutido há décadas pelos profissionais do ramo e considerou uma série de fatores, como a sobreposição das duas áreas com o avanço da tecnologia, as frequentes vitórias de um único filme em ambos os troféus e, também, facilitar o entendimento do público leigo.

Tudo isso para dizer que Duna, que levou o prêmio do sindicato, tem tudo para levar mais um prêmio. Quer ser o diferentão? Aposte em Amor, Sublime Amor.

MONTAGEM

Quem deve levar: Duna

Venceu: Duna

Filmes que levam prêmios de som costumam ser lembrados também na categoria de edição (Whiplash, Mad Max, Até o Último Homem, O Som do Silêncio, só para citar alguns), o que deixa Duna novamente como o favorito.

Duna, contudo, não venceu o ACE Eddie, prêmio do sindicato de montadores. Ele foi dado a King Richard e a Tick, Tick… BOOM (o Eddie tem categorias para drama e comédia/musical). Seria uma forma de entregar mais um prêmio ao filme de Will Smith, que não tem grandes chances no resto do Oscar, ou de dar um troféu de “consolação” para o musical da Netflix – muitos defendem que ele merecia um espaço na categoria de Melhor Filme.

Essa disputa torna a categoria uma das mais imprevisíveis da noite. Pena que ela não será televisionada: para diminuir o tempo de cerimônia, oito troféus não serão entregues na transmissão ao vivo. Entre elas, Melhor Trilha Sonora e Melhor Figurino (veja a lista completa aqui). A decisão foi fortemente criticada.

FIGURINO

Quem deve levar: Cruella

Venceu: Cruella

Um dos pontos altos do filme de origem da vilã de 101 Dálmatas é, justamente, o trabalho da figurinista Jenny Beavan e de sua equipe (o filme é protagonizado por duas estilistas em pé de guerra, não poderia ser diferente). Beavan já foi indicada 11 vezes ao Oscar. Levou duas vezes, por Uma Janela Para O Amor (1985) e Mad Max: Estrada da Fúria (2015).

Quem corre por fora é Duna – ele e Cruella foram os grandes vencedores do prêmio do sindicato da categoria.

CABELO E MAQUIAGEM

Quem deve levar: Os Olhos de Tammy Faye

Venceu: Os Olhos de Tammy Faye

É a única categoria em que Casa Gucci, dirigido por Ridley Scott e estrelado por Lady Gaga, foi lembrado. Mas ele está longe de ser o favorito. A vitória deve ser do filme protagonizado por Jessica Chastain, que conta a história (e os escândalos) de Tammy Faye Baker, a maior apresentadora gospel da TV dos EUA. No Brasil, o longa estreia dia 6 de abril no Star+.

CURTAS

Quem deve levar:

-Live action: The Long Goodbye

Venceu: The Long Goodbye

-Documentário: The Queen of Basketball

Venceu: The Queen of Basketball

-Animação: A Sabiá Sabiazinha

Venceu: The Windshield Wiper

Disponível no YouTube, The Long Goodbye é idealizado e estrelado por Riz Ahmed, indicado a Melhor Ator em 2021 por O Som do Silêncio. Você pode assistir ao curta aqui.

Em um ano sem curtas da Disney/Pixar, A Sabiá Sabiazinha tem tudo para ganhar: é uma simpática animação que agrada crianças e adultos, tem atores de peso no elenco de dublagem, como Gillian Anderson (a Scully de Arquivo X) e saiu pela Netflix, o que aumenta as chances de mais votantes a terem visto.

Em documentário, o brasileiro Pedro Kos concorre junto ao diretor Jon Shenk pelo curta Onde Eu Moro, sobre a vida de pessoas em situação de rua nos EUA (disponível na Netflix). Mas dificilmente o Brasil levará desta vez.

O favorito é The Queen of Basketball, produzido pelo jornal The New York Times (e disponível no YouTube), conta a história de Lusia Harris, fenômeno do basquete universitário nos anos 1970. Ela foi a única mulher a ser oficialmente selecionada para jogar na NBA , a liga masculina do basquete americano. A vitória seria uma grande homenagem à Harris, que morreu em janeiro, aos 66 anos.