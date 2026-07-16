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Introdução A Blizzard anuncia testes para novos modos Flex e Dynamic Queue em Overwatch, visando resolver problemas de filas e composições de time. Além disso, o modo Estádio, com baixa adesão, deixará de receber grandes atualizações, mas continuará ativo. Fique por dentro das novidades que podem mudar o futuro do jogo!

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Blizzard testa os novos modos Flex Queue e Dynamic Queue em Overwatch. Os experimentos buscam resolver problemas de filas e a dinâmica dos tanques. Modo Flex Queue (6v6 híbrido) e Dynamic Queue (com foco no 2-2-2) serão temporários. O modo “Estádio”, lançado em abril de 2025, não receberá mais novos heróis ou mapas. Apesar da baixa adesão, o “Estádio” continuará funcionando, com atualizações de balanceamento.

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A Blizzard Entertainment, empresa responsável pelo game Overwatch, anunciou uma série de experimentos para repensar o formato das partidas do jogo. Já o modo “Estádio”, lançado em abril de 2025, não será mais atualizado, segundo a empresa.

Em um texto publicado no site oficial, o diretor Aaron Keller apresentou dois novos modos temporários, batizados de Flex Queue e Dynamic Queue, que vão testar alternativas ao tradicional 5v5 (Role Queue, com cinco jogadores por equipe) e ao 6v6 (Open Queue, com seis jogadores).

O primeiro teste, o Flex Queue, roda de 16 a 19 de julho. Nele, as partidas serão 6v6, mas com uma composição híbrida: cada time terá sempre 1 tanque e 2 suportes fixos, além de 3 jogadores de dano que podem escolher, a qualquer momento, pular para a função de tanque – mas só um por vez. Na prática, os times poderão jogar tanto com 1 tanque e 3 DPS quanto com 2 tanques e 2 DPS, dependendo da necessidade da partida.

Já o segundo experimento, o Dynamic Queue, começa em 30 de julho e vai até 2 de agosto. Esse modo tenta equilibrar as duas fórmulas: o matchmaking prioriza partidas no formato clássico 2-2-2, mas usa o esquema do Flex Queue como uma “válvula de escape” quando faltam jogadores dispostos a jogar de tanque – que é a função mais escassa nas filas hoje em dia.

“A nossa atual função flex acaba te colocando majoritariamente como tanque, devido à dinâmica de distribuição dos jogadores na fila”, escreve o diretor.

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Segundo Keller, os testes buscam resolver alguns problemas recorrentes nos jogos: o peso excessivo do tanque no resultado das partidas, o tempo de espera na fila e a volatilidade dos confrontos em 5v5.

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Ele reforça, porém, que os resultados “não significam necessariamente que vamos mudar o formato principal do jogo”, mas podem inspirar ajustes nos modos já existentes ou novos modos alternativos no Arcade. “Como em qualquer bom experimento, não saberemos os resultados até concluirmos todas as etapas”, disse.

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Estádio fechado

O comunicado também escondeu uma notícia lá nos últimos parágrafos: a Blizzard vai parar de atualizar o modo Estádio. Lançado em abril de 2025 durante a Temporada 16 do Overwatch 2 (antes de o jogo voltar a se chamar só Overwatch), o Estádio é uma versão mais dinâmica do jogo, em que o jogador customiza o herói com itens e poderes novos que transformam suas habilidades.

Keller mostrou os números diários de jogadores por modo referentes a 28 de junho. Os dados mostram que apenas 6% optam pelo modo Estádio (3% em partidas casuais e 3% em ranqueadas). É muito inferior ao 5v5 tradicional (54% no modo casual), ao Competitivo 5v5 (37%) e até ao 6v6 em fila aberta (19%).

Diante desses números, Keller afirmou que o time “não vai mais expandir o Estádio com novos heróis ou mapas”. O modo, no entanto, não vai acabar. Ele continuará recebendo atualizações de balanceamento, resets de rank e recompensas sazonais, enquanto a equipe que trabalhava nele será realocada para outros projetos do jogo.

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A notícia dividiu a comunidade. No fórum oficial, um tópico intitulado “Save Stadium” descreveu a decisão como “um golpe duro” para o grupo de jogadores que dedicava a maior parte do tempo de jogo ao modo. Em fóruns como o ResetEra, a reação também foi mista: parte dos jogadores lamentou o fim dos updates, com alguns dizendo que o Estádio era o modo que mais jogavam, enquanto outros consideraram a medida previsível, dado o baixo engajamento e a concorrência.

Já a Kotaku classificou a notícia como “decepcionante, mas não muito surpreendente”, já que o Estádio exige um investimento de tempo bem maior que os demais modos do jogo.

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