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Cultura

Pérolas: 4 dicas do que assistir no Prime Video, Globoplay e Instagram em outubro

Três filmes com boas doses de comédia e drama. E uma cientista do mundo dos cosméticos para acompanhar nas redes.

Por Rafael Battaglia 20 out 2026, 12h01
Montagem de quatro imagens: um homem bebendo café, um homem com o pescoço preso em um relógio, um homem de perfil com barba e uma mulher sorrindo com óculos de proteção
 (Reprodução/Divulgação)
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Pérolas: 4 dicas do que assistir no Prime Video, Globoplay e Instagram em outubro Priorizar nos meus resultados Google

O Bom Bandido (2025)

Onde? Prime Video

Conta a história real de Jeffrey Manchester, um assaltante que ficou famoso nos anos 1990 por invadir unidades do McDonald’s pelo telhado – e por ser educado com os funcionários das lanchonetes durante os roubos. Nos anos 2000, ele escapou da prisão e passou meses vivendo escondido numa loja de brinquedos.

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Depois de Horas (1985)

Siga
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Onde? HBO Max e Looke

Paul pega um táxi à noite em Nova York e a sua única nota de US$ 20 voa pela janela. Essa é apenas uma das várias situações absurdas e tragicômicas que ele viverá madrugada adentro na tentativa de voltar para casa. Filme menos conhecido de Martin Scorsese, mas tão bom quanto as obras mais famosas do diretor.

O Dia que Te Conheci (2023)

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Onde? Globoplay

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Zeca é bibliotecário em uma escola e enfrenta problemas para acordar cedo. Os atrasos o colocam em uma situação tensa no trabalho, mas as coisas melhoram quando ele se aproxima de uma colega, Luísa. Uma comédia romântica simpática e bem brasileira, feita pela produtora mineira Filmes de Plástico.

Cientista da Beleza

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Onde? Instagram

Escritas em latim, as listas de ingredientes de cosméticos costumam ser difíceis de decifrar. Juliana Pegas, bacharel em Química e em Estética e Cosmetologia, explica de forma didática a função de cada componente desse tipo de produto. Bom para entender quais marcas podem entregar de fato o que prometem. (Bela Lobato, repórter da Super)

 

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