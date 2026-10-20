Pérolas: 4 dicas do que assistir no Prime Video, Globoplay e Instagram em outubro
Três filmes com boas doses de comédia e drama. E uma cientista do mundo dos cosméticos para acompanhar nas redes.
O Bom Bandido (2025)
Onde? Prime Video
Conta a história real de Jeffrey Manchester, um assaltante que ficou famoso nos anos 1990 por invadir unidades do McDonald’s pelo telhado – e por ser educado com os funcionários das lanchonetes durante os roubos. Nos anos 2000, ele escapou da prisão e passou meses vivendo escondido numa loja de brinquedos.
Depois de Horas (1985)
Onde? HBO Max e Looke
Paul pega um táxi à noite em Nova York e a sua única nota de US$ 20 voa pela janela. Essa é apenas uma das várias situações absurdas e tragicômicas que ele viverá madrugada adentro na tentativa de voltar para casa. Filme menos conhecido de Martin Scorsese, mas tão bom quanto as obras mais famosas do diretor.
O Dia que Te Conheci (2023)
Onde? Globoplay
Zeca é bibliotecário em uma escola e enfrenta problemas para acordar cedo. Os atrasos o colocam em uma situação tensa no trabalho, mas as coisas melhoram quando ele se aproxima de uma colega, Luísa. Uma comédia romântica simpática e bem brasileira, feita pela produtora mineira Filmes de Plástico.
Cientista da Beleza
Onde? Instagram
Escritas em latim, as listas de ingredientes de cosméticos costumam ser difíceis de decifrar. Juliana Pegas, bacharel em Química e em Estética e Cosmetologia, explica de forma didática a função de cada componente desse tipo de produto. Bom para entender quais marcas podem entregar de fato o que prometem. (Bela Lobato, repórter da Super)