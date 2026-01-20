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Introdução Descubra lançamentos e clássicos! Um filme satírico de true crime, experimentos científicos virais nas redes, o atemporal “Se Meu Apartamento Falasse” e a trajetória do lendário jornalista Jorge Bastos Moreno. Dicas de entretenimento para todos os gostos!

Principais Tópicos





"Vingança" (2022): Um filme de comédia e mistério que satiriza o gênero *true crime*. @Bounty_breaker: Descubra os experimentos "químicos anormais" que viralizaram nas redes sociais. "Se Meu Apartamento Falasse" (1960): O clássico Oscarizado de Billy Wilder, disponível para revisitar. "O Repórter do Poder" (2023): A série documental sobre a vida e os furos do jornalista Jorge Bastos Moreno.

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Vingança (2022)

Onde: Apple TV, Claro TV e Amazon (para alugar)

Ao saber da morte misteriosa de um ex-contatinho, o escritor Ben Manalowitz decide criar um podcast sobre o caso. Ele sai de Nova York rumo à cidade natal da garota, levando equipamentos de áudio – e preconceitos sobre as pessoas do interior. Um thriller de comédia que tira onda com as produções de true crime.

@Bounty_breaker

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Onde: Instagram, Facebook, YouTube e TikTok

Bacon feito de papelão, caramelo de papel higiênico e água potável a partir do plástico. Esses são alguns dos experimentos complexos – e satisfatórios – de Lucas Rabelo, que, nas redes, se define como “um químico anormal”. Parece alquimia – mas é ciência pura.

Se Meu Apartamento Falasse (1960)

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Onde: Mubi

O catálogo da Mubi ganhou três obras do genial Billy Wilder. Esta, vencedora do Oscar de Melhor Filme, inspira comédias românticas até hoje. Baxter trabalha numa seguradora em que descobre um jeito torto de crescer: ceder o seu apartamento para que seus chefes levem as amantes.

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O Repórter do Poder (2023)

Onde: Globoplay

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Está série documental conta a história do jornalista Jorge Bastos Moreno (1954-2017), que, em mais de 40 anos de profissão, cobriu Brasília como poucos. Com talento para conquistar a confiança das pessoas, ficou conhecido pelos seus furos de reportagem – e pelas festas em sua casa, onde recebia políticos e as mais diversas celebridades.

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