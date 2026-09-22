Pérolas do streaming: 4 dicas do que ver (e ouvir) em setembro

Um Homem Diferente (2024)

Onde? Mubi

Edward tem o rosto coberto por tumores devido à neurofibromatose. Cansado de não conseguir trabalho como ator, ele se submete a um tratamento milagroso. Com um novo rosto, arranja um papel numa peça, mas a chegada de um outro ator com a mesma doença que ele traz de volta todas as suas inseguranças.

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Quando o Céu se Engana (2025)

Onde? Prime Video

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Gabriel é um anjo da guarda em busca de mais responsabilidades. O problema: ele é atrapalhado. Ao tentar ajudar um documentarista desempregado, Gabriel faz com que ele troque de vida com um milionário. Mas isso só piora a vida de ambos. Boa comédia, que critica a precarização do trabalho no mundo moderno.

5 filmes inspirados em jogos de tabuleiro

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Cleo Abram

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Onde? YouTube

Por anos, a jornalista Cleo Abram trabalhou na Vox, veículo norte-americano referência em reportagens visuais. Desde 2022, ela tem o próprio canal, focado em ciência e, sobretudo, tecnologia. Tem a mesma veia da Super para explicar de forma clara temas difíceis, como computação quântica e desextinção.

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Vida Analógica (2026)

Onde? Várias plataformas de áudio

Quão dependentes somos das big techs e da IA? Neste podcast, Rodrigo Alves investiga o impacto da tecnologia no jornalismo. Vale mesmo para quem não é da área, graças ao modo de produção: Rodrigo gravou tudo em fita cassete, marcou entrevistas por carta e usou discos de vinil para a trilha. Baita experimento.

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