Os Anos Novos (2024)

Onde? Mubi

Óscar faz aniversário em 31 de dezembro; Ana, 1º de janeiro. Os dois se conhecem em uma noite de Ano-Novo e se apaixonam. A série espanhola mostra uma década de idas e vindas dos dois, em fragmentos: cada episódio acontece num Revéillon diferente. Tem ótimas atuações e diálogos e situações que poderiam se passar com qualquer casal.

Crashing (2016)

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Onde? Netflix

Antes de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge criou e estrelou esta comédia de seis episódios sobre um grupo de adultos que aceita viver num hospital abandonado em troca de um aluguel barato. Há tensões amorosas entre os personagens, como a entre Lulu (Phoebe) e o amigo de longa data Anthony, que está noivo.

The Mountain (2026)

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Onde? Várias plataformas

O nono álbum do Gorillaz nasceu do luto dos idealizadores da banda, Damon Albarn e Jamie Hewlett: em um curto intervalo, os pais de ambos morreram. A banda incorpora instrumentos indianos (fruto das viagens da dupla ao país) em faixas de rap, punk e música eletrônica – e reflete sobre como seguir em frente após uma perda.

Lobos (2024)

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Onde? Apple TV+

George Clooney e Brad Pitt interpretam especialistas em limpar cenas de crime. Eles se conhecem por acaso no meio de um serviço e, a contragosto, precisam aprender a trabalhar juntos. A ação se desenrola ao longo de uma madrugada, com várias reviravoltas – e a boa química dos dois astros de Hollywood.

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