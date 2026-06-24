Pérolas do streaming: o melhor da Netflix, da Mubi e do Apple TV+ em junho de 2026
Um drama espanhol, o novo álbum do Gorillaz, Phoebe Waller-Bridge pré-Fleabag e uma parceria entre Brad Pitt e George Clooney.
Os Anos Novos (2024)
Onde? Mubi
Óscar faz aniversário em 31 de dezembro; Ana, 1º de janeiro. Os dois se conhecem em uma noite de Ano-Novo e se apaixonam. A série espanhola mostra uma década de idas e vindas dos dois, em fragmentos: cada episódio acontece num Revéillon diferente. Tem ótimas atuações e diálogos e situações que poderiam se passar com qualquer casal.
Crashing (2016)
Onde? Netflix
Antes de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge criou e estrelou esta comédia de seis episódios sobre um grupo de adultos que aceita viver num hospital abandonado em troca de um aluguel barato. Há tensões amorosas entre os personagens, como a entre Lulu (Phoebe) e o amigo de longa data Anthony, que está noivo.
The Mountain (2026)
Onde? Várias plataformas
O nono álbum do Gorillaz nasceu do luto dos idealizadores da banda, Damon Albarn e Jamie Hewlett: em um curto intervalo, os pais de ambos morreram. A banda incorpora instrumentos indianos (fruto das viagens da dupla ao país) em faixas de rap, punk e música eletrônica – e reflete sobre como seguir em frente após uma perda.
Lobos (2024)
Onde? Apple TV+
George Clooney e Brad Pitt interpretam especialistas em limpar cenas de crime. Eles se conhecem por acaso no meio de um serviço e, a contragosto, precisam aprender a trabalhar juntos. A ação se desenrola ao longo de uma madrugada, com várias reviravoltas – e a boa química dos dois astros de Hollywood.