Pérolas do streaming: o melhor da Netflix, YouTube e HBO Max para o fim do ano

A Vida É uma Maratona (2025)

Onde ver: YouTube

Em 2022, aos 79 anos, DrauzioVarella ganhou a Six Star Medal – medalha concedida a quem completa as seis principais maratonas do mundo. Este documentário detalha a relação do médico com a corrida e conta mais sobre sua história, da infância no Brás ao atendimento em penitenciárias.

The New Yorker: 100 Anos de História (2025)

Onde ver: Netflix

Continua após a publicidade

Em 1946, a reportagem “Hiroshima”, de John Hershey, sobre quem sobreviveu às bombas atômicas, ocupou toda uma edição da New Yorker, que esgotou em horas. Albert Einstein, sozinho, comprou mil cópias. Este doc conta esse e outros bastidores de uma das revistas mais influentes do mundo.

Apartheid Tropical (2023-)

Onde ouvir: Audible

Continua após a publicidade

A criminalização da capoeira. As primeiras favelas. A perseguição aos sambistas. Nesta audiossérie, Thiago André, criador do podcast História Preta, conta como o Brasil fechou o cerco à população negra após o fim da escravidão mesmo sem nenhuma legislação explícita de segregação (como as Leis Jim Crow nos EUA e o Apartheid na África do Sul).



Conan O’Brien Vai Nessa (2024)

Onde ver: HBO Max

Continua após a publicidade

Imagine conversar por vídeo com o seu ídolo e, de repente, encontrá-lo na porta da sua casa. Nesta série, o comediante Conan O’Brien vai a lugares como Irlanda e Tailândia para conhecer a vida de alguns dos seus fãs. O resultado são viagens hilárias, guiadas pelo humor auto-depreciativo e absurdo de O´Brien.



AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.