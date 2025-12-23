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Cultura

Pérolas do streaming: o melhor da Netflix, YouTube e HBO Max para o fim do ano

Documentários sobre a New Yorker e o Drauzio Varella. Uma série de Conan O'Brien. Para ouvir, um podcast sobre a história da segregação racial no Brasil.

Por Rafael Battaglia 23 dez 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h30
Montagem com fotos dos filmes: A Vida É uma Maratona (2025), The New Yorker: 100 Anos de História (2025), Conan O’Brien Vai Nessa (2024) e Apartheid Tropical (2023-).
 (YouTube/Netflix/HBO MAX/Audible/Montagem sobre reprodução)
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A Vida É uma Maratona (2025)

Onde ver: YouTube

Em 2022, aos 79 anos, DrauzioVarella ganhou a Six Star Medal – medalha concedida a quem completa as seis principais maratonas do mundo. Este documentário detalha a relação do médico com a corrida e conta mais sobre sua história, da infância no Brás ao atendimento em penitenciárias.

The New Yorker: 100 Anos de História (2025)

Siga

Onde ver: Netflix

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Em 1946, a reportagem “Hiroshima”, de John Hershey, sobre quem sobreviveu às bombas atômicas, ocupou toda uma edição da New Yorker, que esgotou em horas. Albert Einstein, sozinho, comprou mil cópias. Este doc conta esse e outros bastidores de uma das revistas mais influentes do mundo.

Apartheid Tropical (2023-)

Onde ouvir: Audible

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A criminalização da capoeira. As primeiras favelas. A perseguição aos sambistas. Nesta audiossérie, Thiago André, criador do podcast História Preta, conta como o Brasil fechou o cerco à população negra após o fim da escravidão mesmo sem nenhuma legislação explícita de segregação (como as Leis Jim Crow nos EUA e o Apartheid na África do Sul).

Conan O’Brien Vai Nessa (2024)

Onde ver: HBO Max

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Imagine conversar por vídeo com o seu ídolo e, de repente, encontrá-lo na porta da sua casa. Nesta série, o comediante Conan O’Brien vai a lugares como Irlanda e Tailândia para conhecer a vida de alguns dos seus fãs. O resultado são viagens hilárias, guiadas pelo humor auto-depreciativo e absurdo de O´Brien.

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