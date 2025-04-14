Pérolas do Streaming: o melhor do Apple TV+ e do Netflix em abril

Blitz (2024)

Filme

Apple TV+

Londres é castigada com bombardeios diários, e Rita (Saoirse Ronan) não vê escolha a não ser enviar o filho para o interior. Só que o menino, de 9 anos, muda de ideia e resolve tentar voltar sozinho para a capital. Contado pelo ponto de vista dele e da mãe, o enredo faz a Segunda Guerra parecer viva – como se você também estivesse nela.

Black Mirror

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Série

Netflix

Ela imagina um futuro sombrio, mas também parecido com o mundo de hoje, e foi um ícone cultural na década passada: a expressão “isso é muito Black Mirror” virou um chavão, ilustrando a perplexidade das pessoas com os efeitos sociais da tecnologia. Agora a série está de volta, em sua sétima temporada – que promete situações ainda mais perturbadoras.

Roubo Cibernético (2024)

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Documentário

Netflix

Em agosto de 2016, alguém invadiu a rede da Bitfinex, uma exchange de criptomoedas sediada em Hong Kong, e roubou US$ 4 bilhões em bitcoin. O hacker usou métodos sofisticados para apagar seus rastros, e a polícia levou anos para encontrá-lo. Quando finalmente conseguiu, veio a surpresa: era uma aspirante a rapper.

O Império dos Chimpanzés (2023)

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Documentário

Netflix

Acompanha, em quatro episódios, a tribo de chimpanzés Ngogo, no Parque Nacional Kibale, em Uganda. O grupo se divide em dois, dando início a uma disputa por poder – com uma semelhança impressionante com as sociedades humanas. Dirigido por James Reed (autor do ótimo Professor Polvo, de 2020).

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