Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon e do MUBI em agosto
A vida digital após a morte, a caverna que já matou 100 mergulhadores, a vingança de uma viúva alemã - e a incrível história do Salvator Mundi, o quadro perdido de Leonardo da Vinci
Em Pedaços (2017)
Filme
MUBI
A alemã Katja (Diane Kruger) vive com o marido Nuri e o filho Rocco em Hamburgo, onde eles têm uma pequena agência de viagens. Um atentado explode a agência, matando Nuri e Rocco. Katja acha que foram neonazistas, revoltados por ela ter se casado com Nuri, que é curdo. Mas a polícia não liga – e resta a ela investigar o crime.
Upload (2020)
Série
Amazon Prime
Pouco antes de morrer, as pessoas têm a consciência escaneada e transferida para um computador, onde passam a viver. Esse universo virtual deveria ser o paraíso, mas acaba reproduzindo vários problemas do mundo real – e criando outros. Comédia escrita por Greg Daniels, o roteirista-chefe de The Office.
O Leonardo Perdido (2021)
Documentário
Amazon Prime
Salvator Mundi, retrato de Jesus Cristo feito por Da Vinci, desapareceu em 1603. Em 2005, supostamente foi encontrado por dois americanos. Seu valor alcançou incríveis US$ 450 milhões – e ele detonou uma crise envolvendo a França, a Arábia Saudita e a reputação do Louvre.
De Tirar o Fôlego (2023)
Documentário
Netflix
A italiana Alessia Zecchini queria bater o recorde mundial de mergulho em águas ultraprofundas. Conseguiu. Seu próximo desafio era atravessar o “Buraco Azul”, uma espécie de caverna submarina no Egito na qual mais de 100 mergulhadores morreram. Este doc acompanha a aventura, e seu desfecho emocionante.