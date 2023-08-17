Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon e do MUBI em agosto

Em Pedaços (2017)

Filme

MUBI

A alemã Katja (Diane Kruger) vive com o marido Nuri e o filho Rocco em Hamburgo, onde eles têm uma pequena agência de viagens. Um atentado explode a agência, matando Nuri e Rocco. Katja acha que foram neonazistas, revoltados por ela ter se casado com Nuri, que é curdo. Mas a polícia não liga – e resta a ela investigar o crime.

Upload (2020)

Série

Amazon Prime

Pouco antes de morrer, as pessoas têm a consciência escaneada e transferida para um computador, onde passam a viver. Esse universo virtual deveria ser o paraíso, mas acaba reproduzindo vários problemas do mundo real – e criando outros. Comédia escrita por Greg Daniels, o roteirista-chefe de The Office.

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O Leonardo Perdido (2021)

Documentário

Amazon Prime

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Salvator Mundi, retrato de Jesus Cristo feito por Da Vinci, desapareceu em 1603. Em 2005, supostamente foi encontrado por dois americanos. Seu valor alcançou incríveis US$ 450 milhões – e ele detonou uma crise envolvendo a França, a Arábia Saudita e a reputação do Louvre.

De Tirar o Fôlego (2023)

Documentário

Netflix

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A italiana Alessia Zecchini queria bater o recorde mundial de mergulho em águas ultraprofundas. Conseguiu. Seu próximo desafio era atravessar o “Buraco Azul”, uma espécie de caverna submarina no Egito na qual mais de 100 mergulhadores morreram. Este doc acompanha a aventura, e seu desfecho emocionante.