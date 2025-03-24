Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Apple TV+ e do Max em março
A guerra contra robôs bonzinhos, tumultos num estúdio de Hollywood, os traumas dos EUA no Vietnã - e a investigação que revelou um escândalo na Igreja Católica
Estado elétrico (2025)
Filme
Netflix
Os robôs se levantam: resolvem não mais obedecer à humanidade. Com isso, o governo americano decide bani-los para um estado cercado por muralhas – o que desencadeia uma guerra. Só que os robôs são fofos e meio enferrujados, não muito ameaçadores. Sci-fi baseado em uma história em quadrinhos do autor sueco Simon Stalenhag.
O estúdio (2025)
Série
Apple TV+
Matt (Seth Rogen) é contratado para chefiar os Estúdios Continental, que estão afundando em meio à crise do cinema e precisam se reinventar. Então ele parte para o tudo ou nada e começa a fazer os filmes mais apelativos (e idiotas) possíveis – enquanto toureia investidores gananciosos e tenta administrar as maluquices dos artistas. Estreia dia 26/3.
Spotlight: segredos revelados (2015)
Filme
Max
A história real dos repórteres do Boston Globe que expuseram casos de pedofilia na Igreja Católica, acorbertados durante décadas. Eles ralam para descobrir os fatos, lutam para poder contá-los ao público – e mostram o que o jornalismo tem de mais nobre. Vencedor dos Oscares de melhor roteiro e melhor filme.
Vietnã – a guerra que mudou os EUA (2025)
Documentário
Apple TV+
Os EUA enviaram 3 milhões de soldados para o Vietnã. Eles massacraram civis, dizimando vilas inteiras, e devastaram florestas com o Agente Laranja, um herbicida transformado em arma química. Voltaram derrotados e cheios de traumas – que este documentário revela, por meio de depoimentos e cenas reais de combate.