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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Apple TV+ e do Max em março

A guerra contra robôs bonzinhos, tumultos num estúdio de Hollywood, os traumas dos EUA no Vietnã - e a investigação que revelou um escândalo na Igreja Católica

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 mar 2025, 10h00
Montagem com fotos dos filmes: Estado elétrico, O estúdio, Spotlight: segredos revelados e Vietnã – a guerra que mudou os EUA verdade.
 (Netflix/Apple TV+/Max/Montagem sobre reprodução)
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Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Apple TV+ e do Max em março Priorizar nos meus resultados Google

Estado elétrico (2025)
Filme
Netflix

Os robôs se levantam: resolvem não mais obedecer à humanidade. Com isso, o governo americano decide bani-los para um estado cercado por muralhas – o que desencadeia uma guerra. Só que os robôs são fofos e meio enferrujados, não muito ameaçadores. Sci-fi baseado em uma história em quadrinhos do autor sueco Simon Stalenhag.

O estúdio (2025)
Série

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Apple TV+
Matt (Seth Rogen) é contratado para chefiar os Estúdios Continental, que estão afundando em meio à crise do cinema e precisam se reinventar. Então ele parte para o tudo ou nada e começa a fazer os filmes mais apelativos (e idiotas) possíveis – enquanto toureia investidores gananciosos e tenta administrar as maluquices dos artistas. Estreia dia 26/3.

Siga

Spotlight: segredos revelados (2015)

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Filme
Max
A história real dos repórteres do Boston Globe que expuseram casos de pedofilia na Igreja Católica, acorbertados durante décadas. Eles ralam para descobrir os fatos, lutam para poder contá-los ao público – e mostram o que o jornalismo tem de mais nobre. Vencedor dos Oscares de melhor roteiro e melhor filme.

Vietnã – a guerra que mudou os EUA (2025)

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Documentário
Apple TV+
Os EUA enviaram 3 milhões de soldados para o Vietnã. Eles massacraram civis, dizimando vilas inteiras, e devastaram florestas com o Agente Laranja, um herbicida transformado em arma química. Voltaram derrotados e cheios de traumas – que este documentário revela, por meio de depoimentos e cenas reais de combate.

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TAGS:
Ficção científica
Filmes
streaming
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