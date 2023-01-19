Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do HBO Max e do Apple TV+ em janeiro

O Desconhecido (2022)

Filme

Netflix

A polícia da Austrália simula uma organização criminosa para atrair e desmascarar Henry, suspeito de ter cometido um assassinato monstruoso décadas atrás. Mas o convívio diário com o psicopata acaba mexendo com a cabeça de Mark, o policial designado para acompanhá-lo de perto.

Os Meyerowitz (2017)

Filme

Netflix

Danny (Adam Sandler) vai visitar o pai, Harold (Dustin Hoffman), escultor decadente e pessoa difícil. Descobre que a madrasta quer vender a casa – e tem nisso o apoio do outro filho de Harold, Matthew (Ben Stiller). É o gatilho para uma sequência de tretas familiares, que o filme explora bem.

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Lucy, o Chimpanzé Humano (2021)

Documentário

HBO Max

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Ela foi adotada por um casal de cientistas, que a criaram como uma criança. Com o tempo, virou um problema, e decidiram soltá-la numa floresta da África. Uma bióloga foi junto, para ajudar – e acabou ficando 6 anos na selva

Superliga: a Guerra pelo Futebol (2022)

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Documentário

Apple TV+

O Real Madrid, a Juventus, o Manchester United e outros gigantes decidiram criar seu próprio campeonato, substituindo a UEFA Champions League. Isso detonou uma guerra comercial e política sem precedentes, envolvendo os governos de vários países.