Pérolas do streaming: o melhor do Prime Video, da Mubi e do YouTube em agosto
Uma comédia policial, um canal de DJs, um clássico de Richard Linklater e um doc experimental sobre David Bowie
Chumbo Grosso (2007)
https://www.youtube.com/watch?v=ayTnvVpj9t4
Onde? Prime Video
Nicholas é um policial tão eficiente que incomoda os colegas que não trabalham como ele. Para resolver essa questão, o chefe de Nicholas o despacha de Londres para o interior da Inglaterra. Mas a frustração dele com a pacatez do lugar logo desaparece quando crimes misteriosos começam a acontecer. Uma ótima comédia policial de Edgar Wright (Baby Driver).
Moonage Daydream (2022)
Onde? Mubi
Este doc sobre David Bowie começa com um aviso para pessoas com epilepsia fotossensível. Com flashes de luz e outros efeitos visuais, a ideia é fugir das entrevistas e narrações clássicas do gênero. Entre clipes, depoimentos e performances ao vivo, o filme cria uma experiência à altura desse gênio da música.
Jovens, Loucos e Rebeldes (1993)
Onde? Mubi
https://www.youtube.com/watch?v=3aQuvPlcB-8
O diretor Richard Linklater (Boyhood, Escola de Rock) se inspirou em sua adolescência no Texas para criar esta comédia sobre o último dia de aula em um colégio, do trote organizado pelos veteranos de manhã à festa que movimenta toda a cidade à noite. Boa parte do orçamento enxuto foi gasto com a trilha sonora de hits dos anos 1970.
My Analog Journal
Onde? YouTube
Jazz japonês. Synth pop taiwanês. E a música disco da Estônia. Criado em 2017 pelo artista Zag Erlat, nascido em Istambul, este canal convida DJs do mundo todo para tocar em vídeos de até uma hora. A proposta é apresentar vinis com faixas e gravações pouco conhecidas. Pode confiar: é pérola atrás de pérola.