Pérolas do streaming: o melhor do Prime Video, da Mubi e do YouTube em agosto

Chumbo Grosso (2007)

https://www.youtube.com/watch?v=ayTnvVpj9t4

Onde? Prime Video

Nicholas é um policial tão eficiente que incomoda os colegas que não trabalham como ele. Para resolver essa questão, o chefe de Nicholas o despacha de Londres para o interior da Inglaterra. Mas a frustração dele com a pacatez do lugar logo desaparece quando crimes misteriosos começam a acontecer. Uma ótima comédia policial de Edgar Wright (Baby Driver).

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Moonage Daydream (2022)

Onde? Mubi

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Este doc sobre David Bowie começa com um aviso para pessoas com epilepsia fotossensível. Com flashes de luz e outros efeitos visuais, a ideia é fugir das entrevistas e narrações clássicas do gênero. Entre clipes, depoimentos e performances ao vivo, o filme cria uma experiência à altura desse gênio da música.

Como começar a tocar piano? Veja 11 dicas

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Jovens, Loucos e Rebeldes (1993)

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Onde? Mubi

https://www.youtube.com/watch?v=3aQuvPlcB-8

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O diretor Richard Linklater (Boyhood, Escola de Rock) se inspirou em sua adolescência no Texas para criar esta comédia sobre o último dia de aula em um colégio, do trote organizado pelos veteranos de manhã à festa que movimenta toda a cidade à noite. Boa parte do orçamento enxuto foi gasto com a trilha sonora de hits dos anos 1970.

My Analog Journal

Onde? YouTube

Jazz japonês. Synth pop taiwanês. E a música disco da Estônia. Criado em 2017 pelo artista Zag Erlat, nascido em Istambul, este canal convida DJs do mundo todo para tocar em vídeos de até uma hora. A proposta é apresentar vinis com faixas e gravações pouco conhecidas. Pode confiar: é pérola atrás de pérola.

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