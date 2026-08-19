Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Cultura

Pérolas do streaming: o melhor do Prime Video, da Mubi e do YouTube em agosto

Uma comédia policial, um canal de DJs, um clássico de Richard Linklater e um doc experimental sobre David Bowie

Por Rafael Battaglia 19 ago 2026, 16h02
Quatro retratos de pessoas em sequência: um homem loiro de óculos escuros e uniforme policial, uma pessoa de cabelo escuro com maquiagem vibrante em tons quentes, uma pessoa de cabelo castanho com sombras de persiana no rosto e um homem barbudo de cabelo grisalho olhando para baixo.
 (Reprodução/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Pérolas do streaming: o melhor do Prime Video, da Mubi e do YouTube em agosto Priorizar nos meus resultados Google

Chumbo Grosso (2007)

https://www.youtube.com/watch?v=ayTnvVpj9t4

Onde? Prime Video

Nicholas é um policial tão eficiente que incomoda os colegas que não trabalham como ele. Para resolver essa questão, o chefe de Nicholas o despacha de Londres para o interior da Inglaterra. Mas a frustração dele com a pacatez do lugar logo desaparece quando crimes misteriosos começam a acontecer. Uma ótima comédia policial de Edgar Wright (Baby Driver).

Siga
Continua após a publicidade

Moonage Daydream (2022)

Onde? Mubi

Continua após a publicidade

Este doc sobre David Bowie começa com um aviso para pessoas com epilepsia fotossensível. Com flashes de luz e outros efeitos visuais, a ideia é fugir das entrevistas e narrações clássicas do gênero. Entre clipes, depoimentos e performances ao vivo, o filme cria uma experiência à altura desse gênio da música.

Como começar a tocar piano? Veja 11 dicas

Continua após a publicidade

 

 

Jovens, Loucos e Rebeldes (1993)

Continua após a publicidade

Onde? Mubi

https://www.youtube.com/watch?v=3aQuvPlcB-8

Continua após a publicidade

O diretor Richard Linklater (Boyhood, Escola de Rock) se inspirou em sua adolescência no Texas para criar esta comédia sobre o último dia de aula em um colégio, do trote organizado pelos veteranos de manhã à festa que movimenta toda a cidade à noite. Boa parte do orçamento enxuto foi gasto com a trilha sonora de hits dos anos 1970.

My Analog Journal

Onde? YouTube

Jazz japonês. Synth pop taiwanês. E a música disco da Estônia. Criado em 2017 pelo artista Zag Erlat, nascido em Istambul, este canal convida DJs do mundo todo para tocar em vídeos de até uma hora. A proposta é apresentar vinis com faixas e gravações pouco conhecidas. Pode confiar: é pérola atrás de pérola.

Publicidade
TAGS:
Cinema
Cultura
David Bowie
Documentário
Filmes
Música
Prime Video
streaming
YouTube
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).