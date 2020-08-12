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Você sabia que a China foi banida da Estação Espacial Internacional? Que a cor azul desacelerava o Concorde – e o pouso do foguete reutilizável da SpaceX não pode ser transmitido ao vivo? Esses e outros fatos surpreendentes da indústria aeroespacial. Em inglês (ative as legendas).

Gabriel Pato

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Hackers podem ligar a sua webcam, invadir seu email, trapacear em games online, fraudar votações e diversas outras coisas. Mas você sabe como eles fazem isso? Descubra neste canal, que explica o modus operandi hacker de um jeito interessante e acessível – e mostra como se defender.

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O Hospedeiro (2006)

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O vazamento de uma substância química provoca o surgimento de um monstro que mata pessoas na Coreia do Sul. Mas ele não é o único problema: também há um vírus letal. Dirigido por Bong Joon-Ho, o mesmo de Parasita.

Diamantino (2018)

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Diamantino perde um pênalti na final da Copa, vira piada nacional e não consegue mais jogar futebol. Ele acha que está com um trauma psicológico, mas acaba descobrindo que faz parte de uma conspiração. Uma comédia portuguesa surreal, ótima paródia da vida na Europa.