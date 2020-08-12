Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, Netflix e Telecine em agosto
O modus operandi dos hackers, bastidores da indústria aeroespacial, um filme do mesmo diretor de "Parasita".
Primal Space
Canal
YouTube
Você sabia que a China foi banida da Estação Espacial Internacional? Que a cor azul desacelerava o Concorde – e o pouso do foguete reutilizável da SpaceX não pode ser transmitido ao vivo? Esses e outros fatos surpreendentes da indústria aeroespacial. Em inglês (ative as legendas).
Canal
YouTube
Hackers podem ligar a sua webcam, invadir seu email, trapacear em games online, fraudar votações e diversas outras coisas. Mas você sabe como eles fazem isso? Descubra neste canal, que explica o modus operandi hacker de um jeito interessante e acessível – e mostra como se defender.
O Hospedeiro (2006)
Filme
Netflix
O vazamento de uma substância química provoca o surgimento de um monstro que mata pessoas na Coreia do Sul. Mas ele não é o único problema: também há um vírus letal. Dirigido por Bong Joon-Ho, o mesmo de Parasita.
Filme
Telecine
Diamantino perde um pênalti na final da Copa, vira piada nacional e não consegue mais jogar futebol. Ele acha que está com um trauma psicológico, mas acaba descobrindo que faz parte de uma conspiração. Uma comédia portuguesa surreal, ótima paródia da vida na Europa.