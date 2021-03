Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em março

The WHV Nomads

Canal

YouTube

Dois franceses viajam 4.000 km pela Rússia e vão morar em Yakutsk: a cidade mais gelada do mundo, onde a temperatura fica entre 40 e 50 graus negativos. Isso é muito mais frio do que um congelador (-20 graus), e provoca situações surreais – que os 300 mil habitantes de lá encaram numa boa.

Experimental Fun

Canal

YouTube

Um gerador elétrico movido a Coca-Cola. A faca mais afiada do mundo, feita com lâminas de barbear. O foguete caseiro com um smartphone na ponta. Um liquidificador gigante, de 1m80 de altura. Coisas bem perigosas, que você jamais deve tentar fazer; mas são divertidíssimas de ver funcionando.

Minha Obra Prima (2017)

Filme

Netflix

Renzo é um pintor iconoclasta e decadente, que não consegue mais vender quadros. Fica sem dinheiro e passa por situações terríveis, até que tem uma ideia: usar a própria rebeldia de um jeito ainda mais desafiador. Dirigido pelo argentino Gastón Duprat, do excelente O Cidadão Ilustre.

A Trincheira Infinita (2019)

Filme

Netflix

Perseguido durante a Guerra Civil Espanhola, o protagonista Higino escapa de ser assassinado e se esconde num buraco em casa: onde passa os 30 anos seguintes em um confinamento apavorante, à espera de uma libertação que nunca acontece. Baseado em fatos reais – e inacreditáveis.