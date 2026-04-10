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Cultura

Pérolas do streaming: o que assistir no Prime Video, HBO Max e Mubi em abril

O atual ganhador do Oscar de Melhor Documentário, a nova comédia de SteveCarell, um clássico sobre jornalismo e um ótimo canal do YouTube.

Por Rafael Battaglia 10 abr 2026, 16h49 | Atualizado em 10 abr 2026, 17h17
Montagem com fotos dos filmes: Um Zé Ninguém Contra Putin (2025), Rooster (2026), Rede de Intrigas (1976) e do canal do youtube Estanha História.
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Um Zé Ninguém Contra Putin (2025)

Onde? Prime Video (Filmelier+)

O russo Pasha trabalha no setor de eventos e de audiovisual de uma escola. Quando a Guerra da Ucrânia começa, ele se frustra com a propaganda do governo em sala de aula. Cinegrafista talentoso, Pasha resolve filmar os absurdos que acontecem no colégio. O resultado é este filme, atual vencedor do Oscar de Melhor Documentário.

Rooster (2026)

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Onde? HBO Max

Steve Carell retorna à comédia no papel de Greg Russo, um escritor best-seller que decide aceitar um cargo de professor universitário para ficar mais próximo da filha, que também é professora e acabou de terminar um casamento. Dos criadores de Ted Lasso, é uma boa série para descontrair durante o almoço ou depois do expediente. 

10 melhores filmes da história, de acordo com Kleber Mendonça Filho

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Rede de Intrigas (1976)

Onde? Mubi

A emissora UBS decide demitir o veterano Howard Beale. Na despedida, o âncora surta em frente às câmeras. A equipe do canal, porém, decide mantê-lo no ar, pois o comportamento de Beale colocou o telejornal de volta no mapa. Clássico do diretor Sidney Lumet que critica a busca apelativa por audiência. Continua atual. 

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Estranha História

Onde? YouTube

O historiador Henrique Caldeira, doutor pela UFMG, aborda em até 30 minutos assuntos curiosos do passado, com linguagem didática e rigor acadêmico. O foco é história das religiões e Antiguidade, mas tem de tudo: do debate medieval sobre a existência de aliens à origem do Carnaval. 

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