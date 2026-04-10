Pérolas do streaming: o que assistir no Prime Video, HBO Max e Mubi em abril

Um Zé Ninguém Contra Putin (2025)

Onde? Prime Video (Filmelier+)

O russo Pasha trabalha no setor de eventos e de audiovisual de uma escola. Quando a Guerra da Ucrânia começa, ele se frustra com a propaganda do governo em sala de aula. Cinegrafista talentoso, Pasha resolve filmar os absurdos que acontecem no colégio. O resultado é este filme, atual vencedor do Oscar de Melhor Documentário.

Rooster (2026)

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Onde? HBO Max

Steve Carell retorna à comédia no papel de Greg Russo, um escritor best-seller que decide aceitar um cargo de professor universitário para ficar mais próximo da filha, que também é professora e acabou de terminar um casamento. Dos criadores de Ted Lasso, é uma boa série para descontrair durante o almoço ou depois do expediente.

10 melhores filmes da história, de acordo com Kleber Mendonça Filho

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Rede de Intrigas (1976)

Onde? Mubi

A emissora UBS decide demitir o veterano Howard Beale. Na despedida, o âncora surta em frente às câmeras. A equipe do canal, porém, decide mantê-lo no ar, pois o comportamento de Beale colocou o telejornal de volta no mapa. Clássico do diretor Sidney Lumet que critica a busca apelativa por audiência. Continua atual.

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Estranha História

Onde? YouTube

O historiador Henrique Caldeira, doutor pela UFMG, aborda em até 30 minutos assuntos curiosos do passado, com linguagem didática e rigor acadêmico. O foco é história das religiões e Antiguidade, mas tem de tudo: do debate medieval sobre a existência de aliens à origem do Carnaval.

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