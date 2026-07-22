Pérolas do streaming: o que ver no HBO Max, no Disney+ e no Globoplay em julho
Um curta brasileiro premiado, um canal de curiosidades esportivas, o novo desenho dos X-Men – e a vida de Julia Child.
Amarela (2024)
Onde? Globoplay
Exibido em Cannes e pré-indicado ao Oscar, este sensível curta do diretor André Hayato Saito conta a história de Erika, uma adolescente nipo-brasileira que vive com a família em São Paulo. Em meio à final da Copa do Mundo de 1998, um episódio violento a faz refletir sobre o seu sentimento de pertencimento ao País.
Por Onde Andrey
Onde? YouTube
A maratona mais bizarra da história. As vezes em que Pelé foi goleiro. E a explicação de por que nenhum jogador de futebol usa a camisa zero. O jornalista Andrey Raychtock, que já trabalhou na Globo e no Manchester City, vasculha os confins da internet para contar causos incríveis (e por vezes esquecidos) do mundo do esporte.
Julia (2022-)
Onde? HBO MAX
A história real de Julia Child, ex-agente da CIA que, vivendo em Paris, apaixonou-se pela gastronomia. Julia é uma lenda: coescreveu o clássico livro Dominando a Arte da Culinária Francesa, que levou uma década para ser feito. E foi a estrela de um dos primeiros programas de culinária da TV estadunidense, que começou em 1963.
Outra boa dica é o filme Julie e Julia (2008), no qual Meryl Streep interpreta Child. Funciona, aliás, como um complemento. O longa foca na história de Julia na França. Já a série mostra a criação da série de TV nos EUA.
X-Men 97 (2024-)
Onde? Disney+
A animação dos X-Men foi uma febre nos anos 1990. Esta série continua a história do desenho original, com traços similares – e recheada de cenas de ação. A segunda temporada estreou em julho e acompanha os mutantes em diversas linhas temporais tentando deter um de seus maiores vilões: o Apocalipse.