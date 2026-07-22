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Cultura

Pérolas do streaming: o que ver no HBO Max, no Disney+ e no Globoplay em julho

Um curta brasileiro premiado, um canal de curiosidades esportivas, o novo desenho dos X-Men – e a vida de Julia Child.

Por Rafael Battaglia 22 jul 2026, 14h00
Colagem de quatro imagens: uma mulher asiática deitada, um homem barbudo de perfil, uma mulher mais velha com colar turquesa e um personagem de desenho animado com dentes afiados.
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Amarela (2024)

Onde? Globoplay

Exibido em Cannes e pré-indicado ao Oscar, este sensível curta do diretor André Hayato Saito conta a história de Erika, uma adolescente nipo-brasileira que vive com a família em São Paulo. Em meio à final da Copa do Mundo de 1998, um episódio violento a faz refletir sobre o seu sentimento de pertencimento ao País.

Por Onde Andrey

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Onde? YouTube

A maratona mais bizarra da história. As vezes em que Pelé foi goleiro. E a explicação de por que nenhum jogador de futebol usa a camisa zero. O jornalista Andrey Raychtock, que já trabalhou na Globo e no Manchester City, vasculha os confins da internet para contar causos incríveis (e por vezes esquecidos) do mundo do esporte.

Julia (2022-)

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Onde? HBO MAX

A história real de Julia Child, ex-agente da CIA que, vivendo em Paris, apaixonou-se pela gastronomia. Julia é uma lenda: coescreveu o clássico livro Dominando a Arte da Culinária Francesa, que levou uma década para ser feito. E foi a estrela de um dos primeiros programas de culinária da TV estadunidense, que começou em 1963.

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Outra boa dica é o filme Julie e Julia (2008), no qual Meryl Streep interpreta Child. Funciona, aliás, como um complemento. O longa foca na história de Julia na França. Já a série mostra a criação da série de TV nos EUA.                   

X-Men 97 (2024-)

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Onde? Disney+

A animação dos X-Men foi uma febre nos anos 1990. Esta série continua a história do desenho original, com traços similares – e recheada de cenas de ação. A segunda temporada estreou em julho e acompanha os mutantes em diversas linhas temporais tentando deter um de seus maiores vilões: o Apocalipse.

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