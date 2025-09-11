Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e do MUBI em setembro de 2025

Toxic (2024)

Filme

MUBI

Marija e Kristina têm 13 anos e levam uma vida cinza em uma cidade idem enquanto sonham se tornar modelos. Mas isso traz novos problemas: drogas, assédio, distúrbios alimentares e, acima de tudo, uma insegurança aterrorizante. Filme escrito e dirigido pela lituana Saulė Bliuvaitė – que tentou ser modelo e viu coisas do tipo na adolescência.

Following (1998)

Filme

MUBI

Um aspirante a escritor segue pessoas aleatórias pelas ruas de Londres. É só curiosidade: ele quer saber aonde estão indo, e imaginar sua rotina. Até que os alvos deixam de ser aleatórios. Primeira obra da carreira de Christopher Nolan, que escreveu e dirigiu o filme – e mostra, nele, a narrativa não linear que se tornaria sua marca registrada.

Os Mistérios dos Guerreiros de Terracota (2024)

Documentário

Netflix

Em 210 a.C. morreu Qin Shi Huang, que unificou a China e se tornou seu primeiro imperador. Em 1974, arqueólogos descobriram o túmulo dele, com 8 mil soldados de argila. O que eles significam? Por que estavam quebrados? E por que a dinastia Qin durou só 15 anos?

Na Rota do Dinheiro Sujo (2020)

Documentário

Netflix

O laboratório que adquiriu a patente de alguns remédios, e aumentou os preços deles em 3.000%. O banco multinacional que lavou dinheiro dos cartéis de drogas mexicanos. O agiota que usou povos indígenas dos EUA para fugir da Justiça. E outras histórias sórdidas do mundo dos negócios.