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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e do MUBI em setembro de 2025

Canalhices do mundo empresarial, a dura vida das modelos, os mistérios dos guerreiros de terracota - e o primeiro filme da carreira de Christopher Nolan

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2025, 12h00 | Atualizado em 11 set 2025, 13h30
Montagem com fotos dos filmes: Toxic (2024), Following (1998), Os Mistérios dos Guerreiros de Terracota (2024) e Na Rota do Dinheiro Sujo (2020).
 (Mubi/Netflix/Montagem sobre reprodução)
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Toxic (2024)
Filme
MUBI
Marija e Kristina têm 13 anos e levam uma vida cinza em uma cidade idem enquanto sonham se tornar modelos. Mas isso traz novos problemas: drogas, assédio, distúrbios alimentares e, acima de tudo, uma insegurança aterrorizante. Filme escrito e dirigido pela lituana Saulė Bliuvaitė – que tentou ser modelo e viu coisas do tipo na adolescência.

Following (1998)
Filme
MUBI
Um aspirante a escritor segue pessoas aleatórias pelas ruas de Londres. É só curiosidade: ele quer saber aonde estão indo, e imaginar sua rotina. Até que os alvos deixam de ser aleatórios. Primeira obra da carreira de Christopher Nolan, que escreveu e dirigiu o filme – e mostra, nele, a narrativa não linear que se tornaria sua marca registrada.

Os Mistérios dos Guerreiros de Terracota (2024)
Documentário
Netflix
Em 210 a.C. morreu Qin Shi Huang, que unificou a China e se tornou seu primeiro imperador. Em 1974, arqueólogos descobriram o túmulo dele, com 8 mil soldados de argila. O que eles significam? Por que estavam quebrados? E por que a dinastia Qin durou só 15 anos?

Na Rota do Dinheiro Sujo (2020)
Documentário
Netflix
O laboratório que adquiriu a patente de alguns remédios, e aumentou os preços deles em 3.000%. O banco multinacional que lavou dinheiro dos cartéis de drogas mexicanos. O agiota que usou povos indígenas dos EUA para fugir da Justiça. E outras histórias sórdidas do mundo dos negócios.

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Documentário
Filmes
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