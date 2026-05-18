Pérolas do streaming: 4 dicas do que ver na Netflix e no HBO Max em maio de 2025
A biografia de Brian Wilson, uma ótima sitcom dos anos 2000 um canal de jornalismo e uma comédia sobre esportes.
Love & Mercy (2015)
Onde? Claro, Apple TV e Prime Video (para alugar)
Os Beach Boys são uma das bandas mais influentes da História. Mas a vida do seu líder, Brian Wilson, ficou marcada não apenas pela sua genialidade, mas pelo uso de drogas e os diagnósticos de transtornos mentais. Neste filme, os ótimos Paul Dano e John Cusack interpretam Wilson, morto em 2025, em dois momentos cruciais de sua vida.
30 Rock (2006-2013)
Onde? Netflix
Criada por Tina Fey, acompanha os bastidores de um programa de esquetes na TV. A inspiração veio do trabalho de Fey como roteirista-chefe e parte do elenco do Saturday Night Live. O nome da série, aliás, vem do prédio em Nova York onde o SNL é gravado. Há anos longe da TV e do streaming no Brasil, teve as sete temporadas adicionadas no catálogo da Netflix. Aproveite.
Search Party (2023-)
Onde? YouTube
O desafio de encontrar uma cidade-sede para as Olimpíadas. A obsessão de Trump pelo golfe. E a crise da seleção brasileira. Munido de gráficos e (muitos) mapas, o jornalista Sam Ellis e sua equipe produzem reportagens visuais envolventes sobre esporte e geopolítica. Os vídeos são em inglês; ative as legendas traduzidas.
Tour de Farmácia (2017)
Onde? HBO Max
Em 1982, uma crise de suborno e doping toma conta do tradicional torneio de ciclismo Tour de France. O evento, porém, não é cancelado. Em vez disso, continua com apenas cinco atletas. Filmado como um falso documentário e com só 40 minutinhos, é uma sátira hilária sobre o mundo do esporte (e os seus escândalos).