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Cultura

Playlist: 4 coisas legais para ler, ver e jogar em dezembro

A politicagem da Nasa, os segredos dos papas, a fusão da comédia com o suspense - e um dos games mais bonitos de todos os tempos

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 nov 2019, 17h30 | Atualizado em 22 nov 2019, 12h01
 (Reprodução/divulgação/Divulgação)
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O bom e o mau

Joseph Ratzinger, o Papa Bento 16, era retrógrado, carrancudo e impopular. Em 2014, renunciou (algo que a Igreja não via desde 1415) e passou o cargo a Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, seu oposto: flexível, liberal, amigável. Neste filme, o cineasta Fernando Meirelles imagina o convívio entre os dois – ambos, cada um a seu modo, atormentados por questões do passado.
Dois Papas. Estreia dia 20 no Netflix.

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SI_410_Playlist_Knives
(Reprodução/divulgação/Divulgação)

Quem matou o vovô?

A família está reunida para comemorar os 85 anos do escritor Harlan – e não é que o velhinho aparece morto? Para o detetive Benoit (Daniel Craig), todos os parentes e funcionários da casa são suspeitos. Boa combinação de suspense e humor negro, dirigida por Rian Johnson (de Looper e Star Wars: O Último Jedi).

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Entre Facas e Segredos. Estreia dia 5 nos cinemas.

Siga

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SI_410_Playlist_Gris
(Reprodução/divulgação/Divulgação)
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Uma garota chamada cinza

Ela se chama Gris, e é tão triste quanto o mundo em que vive. Neste jogo de plataforma (em que você salta sobre obstáculos, como em Mario e Sonic), busca pérolas de energia – e afastar o fantasma da depressão. Um dos games mais bonitos já lançados.
GRIS. Para Windows, macOS, iOS e Nintendo Switch. A partir de R$ 33.

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Crônicas espaciais
(Editora Planeta/Divulgação)
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“Quando a ciência realmente avança, quando as descobertas de fato se revelam, isso acontece como benefício auxiliar, não como meta principal da Nasa”, 

escreve o americano Neil deGrasse Tyson neste livro, que analisa a corrida espacial de uma perspectiva pouco usual: os interesses políticos em jogo.
Crônicas Espaciais.

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