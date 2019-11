Playlist: 4 coisas legais para ler, ver e jogar em dezembro

O bom e o mau

Joseph Ratzinger, o Papa Bento 16, era retrógrado, carrancudo e impopular. Em 2014, renunciou (algo que a Igreja não via desde 1415) e passou o cargo a Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, seu oposto: flexível, liberal, amigável. Neste filme, o cineasta Fernando Meirelles imagina o convívio entre os dois – ambos, cada um a seu modo, atormentados por questões do passado.

Dois Papas. Estreia dia 20 no Netflix.

***

–

Quem matou o vovô?

A família está reunida para comemorar os 85 anos do escritor Harlan – e não é que o velhinho aparece morto? Para o detetive Benoit (Daniel Craig), todos os parentes e funcionários da casa são suspeitos. Boa combinação de suspense e humor negro, dirigida por Rian Johnson (de Looper e Star Wars: O Último Jedi).

Entre Facas e Segredos. Estreia dia 5 nos cinemas.

***

–

Uma garota chamada cinza

Ela se chama Gris, e é tão triste quanto o mundo em que vive. Neste jogo de plataforma (em que você salta sobre obstáculos, como em Mario e Sonic), busca pérolas de energia – e afastar o fantasma da depressão. Um dos games mais bonitos já lançados.

GRIS. Para Windows, macOS, iOS e Nintendo Switch. A partir de R$ 33.

***

–

“Quando a ciência realmente avança, quando as descobertas de fato se revelam, isso acontece como benefício auxiliar, não como meta principal da Nasa”,

escreve o americano Neil deGrasse Tyson neste livro, que analisa a corrida espacial de uma perspectiva pouco usual: os interesses políticos em jogo.

Crônicas Espaciais. R$ 45,90.