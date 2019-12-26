Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Cultura

Playlist: 4 coisas legais para ler, ver e jogar em janeiro

O naufrágio de um submarino nuclear, a autobiografia de Einstein, uma história sobre a solidão - e o herói que foi injustamente acusado de terrorismo

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 dez 2019, 11h56 | Atualizado em 26 out 2020, 09h53
 (Reprodução/Divulgação)
Continua após publicidade
Playlist: 4 coisas legais para ler, ver e jogar em janeiro Priorizar nos meus resultados Google

Naufrágio nuclear

Agosto de 2000. Vladimir Putin acaba de assumir o poder, e a Rússia ainda está em ruínas.  Os salários dos militares atrasam, e seus equipamentos definham com a falta de manutenção. Até que uma explosão afunda o submarino nuclear Kursk, detonando uma corrida contra o tempo (e a burocracia pós-soviética) para tentar salvar seus 118 tripulantes. Uma história real – e incrível.

Kursk. Estreia dia 9 nos cinemas.

 

SI_411_Eistein_notas_biografia
(Reprodução/Divulgação)
Continua após a publicidade

A cabeça de Einstein

O Estado engana as pessoas. O individualismo é uma prisão; a vida, quase sempre hipócrita e fútil. Neste livro, que Albert Einstein escreveu aos 67 anos, ele conta como chegou a essas conclusões existenciais. E narra a sequência de acontecimentos e ideias que o levaram até a Relatividade: que ele explica de um jeito incrivelmente fácil de entender.
Notas Autobiográficas. R$ 39,90.

Siga

 

SI_411_Farol
(Reprodução/Divulgação)
Continua após a publicidade

A loucura de estar só

O marinheiro Ephraim (Robert Pattinson) é mandado para uma ilhota, no meio do nada, para ajudar Thomas (Willem Dafoe) a tomar conta de um farol por quatro semanas. Deveria ser apenas um trabalho ruim. Mas é pior: uma jornada de solidão extrema, que leva os dois ao limite.
O Farol. Estreia dia 2 nos cinemas.

 

SI_411_Richard_Jewell
(Reprodução/Divulgação)
Continua após a publicidade

“Eu era o herói, e me transformei no suspeito”,

disse o americano Richard Jewell, que trabalhou como segurança na Olimpíada de Atlanta, em 1996. Ele achou uma bomba na vila olímpica e conseguiu evacuar o local, salvando vidas. Mas o FBI o acusou de ser autor do atentado, num equívoco que se tornaria lendário – e é recontado neste filme, dirigido por Clint Eastwood.

Richard Jewell. Estreia dia 2 nos cinemas.

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).