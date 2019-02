Playlist: 4 coisas legais para ler, ver e jogar em março

Março marca a volta de Tim Burton aos cinemas. O diretor é o responsável pela versão com atores de Dumbo, o elefante com orelhas enormes, que estreia no Brasil em 28/3. Separamos aqui algumas curiosidades sobre outros personagens dele.

O circo de Tim Burton

1 – Beetlejuice

Filme: Os Fantasmas se Divertem

Ano: 1988

No roteiro original, Beetlejuice era bem mais maléfico do que é no filme. Em vez de um fantasma, ele seria um demônio alado, e seu plano para a família Deetzes era estupro e assassinato (não travessuras e casamento).

2 – Edward Mãos de Tesoura

Filme: Edward Mãos de Tesoura

Ano: 1990

Tim Burton imaginou o personagem em 1974, quando estava no ensino médio. Para dar vida a esse sonho, Johnny Depp emagreceu 25 quilos e usou um cabelo baseado em Robert Smith, vocalista do The Cure.

3 – Jack Skellington

Filme: O Estranho Mundo de Jack

Ano: 1993

Todo filmado em stop motion, o protagonista Jack teve mais de 400 cabeças diferentes ao longo do filme e eram necessários três frames (quadros) para cada vez que ele piscava. Já que cada segundo do filme tinha 24 frames, um minuto levava uma semana para ser filmado.

4 – O Gato Que Ri

Filme: Alice no País das Maravilhas

Ano: 2010

O gato sorridente é conhecido por ditos ilógicos e por aparecer em uma árvore. E ela foi inspirada por uma árvore real, que está de pé em um jardim no Christ Church College, em Oxford, atrás da antiga casa de Alice Liddell – que inspirou a personagem principal.

5 – Sparky

Filme: Frankenweenie

Ano: 2012

Mais de 200 fantoches e cenários foram criados para o filme, incluindo 12 do cãozinho Sparky. Vários bonecos do mesmo personagem permitiram que se trabalhasse em mais de uma cena ao mesmo tempo.

Ele vive em 2D. Mas sonha em 3D

Desde a estreia de Avatar nos cinemas, há quase dez anos, os filmes em 3D foram perdendo relevância – o público simplesmente se cansou do efeito. Mas este suspense chinês, sobre um criminoso que tenta acertar as contas com o passado, usa a tecnologia de um jeito novo e interessante. O filme é exibido em 2D, mas a projeção muda para 3D (com óculos especiais) na última cena: uma reconstrução visualmente incrível, com 50 minutos e nenhum corte de câmera, de um sonho do protagonista.

Longa Jornada Noite Adentro. Estreia dia 21/3 nos cinemas.

A ditadura em ação

Trópico é uma espécie de SimCity mais realista: além de construir e gerenciar uma nação, você (no papel de um líder chamado “El Presidente”) também pode pagar propinas, fraudar eleições, mentir para a opinião pública e até matar opositores, entre outras gentilezas. No novo game da série, a grande novidade está no povo, que ficou mais difícil de engambelar – agora, cada habitante virtual tem sua própria personalidade, desejos e esperanças. Tropico 6. Para PC, Mac, PS4 e Xbox One. US$ 50.

“Foi então que Ricardo começou a pedir dinheiro. E ficou conhecido como Fofão da Augusta”,

escreve o jornalista Chico Felitti em seu livro-reportagem sobre a vida de Ricardo Corrêa da Silva: o maquiador que injetou meio litro de silicone industrial no rosto, ficou deformado (como uma versão demoníaca do personagem infantil Fofão), virou mendigo e se tornou um dos personagens mais estranhos, e assustadores, das ruas de São Paulo.

Ricardo e Vânia. R$ 54,90.