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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler e assistir em novembro

Três animações brasileiras, uma HQ independente e um livro sobre a Amazônia para este fim de mês.

Por Rafael Battaglia, Rafaela Reis e Eduardo Lima 24 nov 2025, 14h01 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h29
Mosaico com imagens da HQ Tobias & Totó e das animações Eu e Meu Avô Nihonjin, Guida e Tamo Junto.
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Guida
Imagem da animação Guida. Vê-se uma senhora de óculos segurando uma caneca.
(Divulgação/Reprodução)

Onde? YouTube

Guida é uma gentil senhora que trabalha há 30 anos como arquivista. Certo dia, sua rotina monótona se transforma ao ver um anúncio à procura de modelos vivos para aulas de desenho. Este curta de Rosana Urbes, feito com 8 mil desenhos à mão, ganhou dezenas de prêmios mundo afora e traz uma reflexão sobre o poder transformador da arte.
Eu e Meu Avô Nihonjin
Imagem da animação Eu e Meu Avô Nihonjin. Vê-se um garoto segurando a mão de seu avô, correndo e acompanhado de um gato preto.
(Divulgação/Reprodução)
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Onde? Desde outubro nos cinemas.

Em 2012, Nihonjin (“Japonês”) ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Romance. Treze anos depois, o livro de estreia do escritor paranaense Oscar Nakasato serviu de inspiração para este longa dirigido por Célia Catunda. A história apresenta Noboru, um jovem de 10 anos descendente de imigrantes japoneses que vieram para o Brasil no século 20. O menino investiga o passado da sua família a partir do seu avô – e descobre a existência de um tio do qual ele nunca tinha ouvido falar.
Tamo Junto
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Imagem da animação Tamo Junto. Vê-se um garoto usando máscara, vestindo camiseta listrada, carregando duas sacolas de feira, enquanto caminha pela calçada.
(Divulgação/Reprodução)

Onde? YouTube

Nas ruas do Jaçanã, na zona norte de São Paulo, Dinho ajuda a levar as compras do dia a dia para a sua vizinha, Dona Edi. O ano é 2021, e a pandemia impede que ela saia de casa. Com vozes dos rappers Criolo e Emicida, Tamo Junto é um curta do diretor Pedro Conti, que já trabalhou em animações da Disney e da Netflix. Aqui, ele comanda uma sensível história sobre união e que exalta o seu bairro natal.
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Tobias & Totó e a Cidade dos Enlatados

Siga
Imagem, em fundo verde limão, da HQ Tobias & Totó.
(Divulgação/Reprodução)

Onde? @tototo.on, R$ 39.

Com gostinho de Sessão da Tarde, esta HQ, cheia de boas ilustrações, é estrelada por dois detetives que chegam a São Poodle, terra do peixe fresco. Quando uma amiga desaparece, eles decidem investigar – e descobrem uma rede de conspirações que está afetando a comida da cidade.

O Silêncio da Motosserra

Imagem, em fundo bege, do livro O silêncio da motosserra.
(Divulgação/Reprodução)

Onde? Amazon, R$ 82.

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A Amazônia já perdeu 20% de sua área original para o desmatamento – número que seria maior se o País não tivesse decidido salvar o bioma 20 anos atrás. O jornalista Claudio Angelo narra como se deu essa diminuição com um dos responsáveis pelo plano, o engenheiro florestal Tasso Azevedo.

 

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