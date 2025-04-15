Playlist: 5 coisas para ler e jogar em abril

Cultura Homeopática: uma investigação sobre a comunicação do desconhecimento “O preparado que chega ao paciente não contém princípio ativo passível de ser detectado”, escreve Lenin Bicudo Bárbara, doutor em Sociologia pela USP, neste livro em que analisa as raízes da crença na homeopatia: uma prática que, mesmo sem base científica (ela prega a diluição extrema da substância ativa, que a impede de ter qualquer efeito), desde 1980 é reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina. Compre agora: Amazon - R$ 75

Simulador de vida

Você cria pessoas, definindo suas características físicas e psicológicas, e as guia pela vida: controla seus relacionamentos, trabalho e momentos de lazer. Mais ou menos como na conhecida franquia The Sims, só que em um mundo 3D, com gráficos muito mais sofisticados: este jogo, criado pelo estúdio coreano Krafton (do megassucesso PUBG), foi feito na plataforma Unreal Engine 5, que promete um belo visual.

InZOI. Versão beta disponível para PC (Steam). R$ 150.

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Determinados: a ciência da vida sem livre-arbítrio Quando você decide alguma coisa, na verdade o seu cérebro já decidiu aquilo, obedecendo a forças biológicas sobre as quais o “eu” consciente não tem qualquer controle. Eis a tese defendida pelo neurocientista americano Robert Sapolsky, da Universidade Stanford, neste livro – no qual ele debate as implicações morais (ou amorais) de um mundo em que ninguém decide ou é responsável pelos próprios atos. Compre agora: Amazon - R$ 88

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Na mente do escritor

Você acorda preso, mas não se lembra de ter cometido um crime. Tenta acertar contas com seus traumas de família. É convidado a trabalhar numa organização – mas não sabe direito o que fazer lá. Este game tem três fases, inspiradas em três obras do escritor Franz Kafka: O Processo, Carta ao Pai e O Castelo. É uma experiência rápida, de uma hora, mas profunda – como os livros de Kafka.

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Playing Kafka. Para PC (Steam), iOS e Android. Grátis.

Rebeldes Primitivos Fora da polítIca, existe apenas a barbárie. Mas e quando a política não é aberta ao povo? Neste clássico de 1959, agora relançado, o historiador americano Eric Hobsbawm conta como os mais pobres se organizaram no século 19, antes das democracias modernas e dos movimentos sociais, para tentar defender seus interesses: em grupos revolucionários, sociedades secretas e até máfias. Compre agora: Amazon - R$ 75

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