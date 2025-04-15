Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Cultura

Playlist: 5 coisas para ler e jogar em abril

A vida sem livre-arbítrio, as raízes culturais da crença na homeopatia, um simulador de vida, a política antes das democracias modernas - e um game baseado em três obras de Kafka.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 abr 2025, 12h00
Imagem, em fundo azul, do livro Determinados.
 (Companhia das Letras/Reprodução)
Continua após publicidade
Playlist: 5 coisas para ler e jogar em abril Priorizar nos meus resultados Google

Cultura Homeopática: uma investigação sobre a comunicação do desconhecimento

Imagem, em fundo rosa, do livro Cultura Homeopática.

“O preparado que chega ao paciente não contém princípio ativo passível de ser detectado”, escreve Lenin Bicudo Bárbara, doutor em Sociologia pela USP, neste livro em que analisa as raízes da crença na homeopatia: uma prática que, mesmo sem base científica (ela prega a diluição extrema da substância ativa, que a impede de ter qualquer efeito), desde 1980 é reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina.

Compre agora: Amazon - R$ 75
Imagem, em fundo cinza, de uma garota loira usando óculos e uma boina. Ao lado um menu virtual para definição de de características físicas e psicológicas.
(InZOL/Reprodução)

Simulador de vida
Você cria pessoas, definindo suas características físicas e psicológicas, e as guia pela vida: controla seus relacionamentos, trabalho e momentos de lazer. Mais ou menos como na conhecida franquia The Sims, só que em um mundo 3D, com gráficos muito mais sofisticados: este jogo, criado pelo estúdio coreano Krafton (do megassucesso PUBG), foi feito na plataforma Unreal Engine 5, que promete um belo visual.

InZOI. Versão beta disponível para PC (Steam). R$ 150.

Continua após a publicidade

Determinados: a ciência da vida sem livre-arbítrio

Imagem, em fundo azul, do livro Determinados.

Quando você decide alguma coisa, na verdade o seu cérebro já decidiu aquilo, obedecendo a forças biológicas sobre as quais o “eu” consciente não tem qualquer controle. Eis a tese defendida pelo neurocientista americano Robert Sapolsky, da Universidade Stanford, neste livro – no qual ele debate as implicações morais (ou amorais) de um mundo em que ninguém decide ou é responsável pelos próprios atos.

Compre agora: Amazon - R$ 88
Imagem do jogo Playing Kafka. Um personagem, usando terno e gravata, está de pé, numa sala decorada com quadros, diante de uma pergunta e dois botões de opção de resposta.
(Playing Kafka/Reprodução)
Continua após a publicidade

Na mente do escritor

Você acorda preso, mas não se lembra de ter cometido um crime. Tenta acertar contas com seus traumas de família. É convidado a trabalhar numa organização – mas não sabe direito o que fazer lá. Este game tem três fases, inspiradas em três obras do escritor Franz Kafka: O Processo, Carta ao Pai e O Castelo. É uma experiência rápida, de uma hora, mas profunda – como os livros de Kafka.

Siga
Continua após a publicidade

Playing Kafka. Para PC (Steam), iOS e Android. Grátis.

Rebeldes Primitivos

Imagem, em fundo lilás claro, do livro Rebeldes Primitivos.

Fora da polítIca, existe apenas a barbárie. Mas e quando a política não é aberta ao povo? Neste clássico de 1959, agora relançado, o historiador americano Eric Hobsbawm conta como os mais pobres se organizaram no século 19, antes das democracias modernas e dos movimentos sociais, para tentar defender seus interesses: em grupos revolucionários, sociedades secretas e até máfias.

Compre agora: Amazon - R$ 75
Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
Filosofia
Games
homeopatia
livros
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).