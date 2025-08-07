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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler e jogar em agosto de 2025

A evolução da gravidez, a história de Jerusalém, a volta de "Destiny", as ideias de um CEO militarista - e um game bonito e caro.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2025, 12h00 | Atualizado em 12 ago 2025, 09h52
Imagem, em fundo lilás, do livro A ciência da gestação.
 (Zahar/Reprodução)
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Playlist: 5 coisas para ler e jogar em agosto de 2025 Priorizar nos meus resultados Google

A República Tecnológica

Imagem, em fundo azul, do livro A república tecnológica.

“As precondições para uma paz duradoura em geral decorrem de uma ameaça plausível de guerra”, escreve Alexander Karp, CEO da Palantir, uma poderosa (e misteriosa) empresa de 4 mil funcionários que desenvolve ferramentas digitais para o Pentágono. Neste livro, Karp revela ideias alarmantes sobre o futuro: diz que os Estados Unidos devem criar IAs militares para dominar o mundo.

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História de Jerusalém

Imagem, em fundo bege, do livro História de Jerusalém.

Ela é venerada por três religiões, capital de dois Estados, um pomo da discórdia no mundo atual. E se origina de uma única oliveira, 4 mil anos atrás. Nesta HQ, o historiador Vincent Lemire (diretor do Centro de Pesquisa Francês e autor do aclamado livro “Jerusalem 1900”) e o ilustrador Christophe Gaultier contam a trajetória de Jerusalém, narrada pelo ponto de vista da oliveira. Uma história repleta de cercos, ataques e disputas de poder, mas também harmonia entre povos.

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Imagem de Kiby, personagem de Mario Bros., correndo num trilha azul atrás de estrelas.
(Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World/Reprodução)

Bonito e caro
Lançado em 2022 para o Nintendo Switch, este game foi o primeiro Kirby com cenários em 3D (o protagonista se transforma, engolindo objetos e assumindo o formato deles, para atravessá-los). O jogo fez sucesso, vendeu 7,5 milhões de cópias, e agora ganha uma versão para o Switch 2, com novos modos de jogo e gráficos bem melhorados, cheios de efeitos visuais. Mas o preço assusta um pouco.

Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World. Lançamento dia 27/8, para Switch 2. R$ 499,90.

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Imagem do jogo Destiny. Guerreiros correm para um ataque ao quartel general inimigo.
(Destiny/Reprodução)

Titã de bolso
Antes de Fortnite e Valorant, houve Destiny: esse game de tiro online, lançado em 2014, foi o primeiro “jogo como serviço” – que ganha novas temporadas de conteúdo todos os anos. Vendeu mais de 20 milhões de cópias. Ele existe até hoje e ainda é grande, mas sem a força de outrora. Agora, tenta voltar ao topo com uma versão para a grande plataforma de games do mundo moderno: o smartphone.

Destiny: Rising. Lançamento dia 28/8, para iOS e Android. Grátis.

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A Ciência da Gestação

Imagem, em fundo lilás, do livro A ciência da gestação.

O avanço dos exames pré-natais, que avaliam cada vez mais genes, e as descobertas sobre epigenética (ativação ou desativação de genes em resposta a estímulos ambientais) vêm transformando a gravidez. Neste livro a biomédica Rossana Soletti, doutora pela UFRJ, apresenta os estudos mais recentes, e surpreendentes, sobre o início da vida.

Compre agora: Amazon - R$ 74

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