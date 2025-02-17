Playlist: 5 coisas para ler e jogar em fevereiro

Código-fonte: como tudo começou Filho de um advogado bem-sucedido, Bill Gates foi estudar em Harvard para seguir a profissão do pai. Mas largou a faculdade para montar, com seu amigo de infância Paul Allen, um pequeno negócio chamado Microsoft. Neste livro autobiográfico (o primeiro de três que serão lançados nos próximos anos), ele relembra o começo de tudo – incluindo lances pouco conhecidos, como o momento em que passou o sócio para trás, e seu primeiro encontro com Steve Jobs, nos anos 1970. Compre agora: Amazon - R$ 76

Escrito em DNA

Este livro contém nove reportagens de ciência, sobre temas como alimentos transgênicos, úteros artificiais e a colonização de Marte, bem como três contos de ficção científica. Mas o mais interessante é que, ao comprar o livro em papel, você também recebe um exemplar gravado em DNA. A cópia genética, produzida pela empresa de biotecnologia Catalog, vem dentro de um cilindro de metal.

Continua após a publicidade

Asimov Press – Issue 2 – Capsule edition. Em inglês. US$ 65.

Continua após a publicidade

O dia da caça

Continua após a publicidade

Os animais da imagem acima, que parecem leões gigantes, são Doshaguma: uma das dezenas de espécies fictícias que habitam este game. Você tem armas engenhosas, mas a caça não é fácil – os bichos são muito maiores e mais fortes do que você. Essa é a premissa da franquia Monster Hunter, que já vendeu 100 milhões de cópias – e está ganhando um novo jogo, com um mundo maior e gráficos mais bonitos.

Monster Hunter Wilds. Lançamento dia 28/2, para PlayStation, Xbox Series e PC. R$ 332.

Continua após a publicidade

Olhe de novo A mente humana tende a se acostumar com qualquer coisa, e isso tem motivo: a “habituação” é um atalho que economiza esforço cognitivo. Mas também enfraquece a alegria e o prazer da vida, pois faz com que tudo vá ficando banal, e normaliza coisas ruins. Neste livro, a neurocientista Tali Sharot e o escritor Cass Sunstein investigam por que isso acontece – e propõem estratégias para quebrar esse ciclo. Compre agora: Amazon - R$ 60

Queda livre: a história de Glaidson e Mirelis “Ele demorou alguns segundos até entender que aquilo não era um pesadelo”, escrevem os jornalistas Chico Otavio e Isabela Palmeira neste livro que narra a trajetória e a prisão de Glaidson Acácio dos Santos: um ex- garçom e pastor evangélico que, junto com a esposa, criou uma pirâmide financeira envolvendo criptomoedas – e movimentou R$ 38 bilhões ao longo de seis anos. Compre agora: Amazon - R$ 46

Continua após a publicidade