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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler e jogar em janeiro

Da investigação do maior roubo de arte no Brasil a um romance para entender a Venezuela, confira as dicas culturais da Super para o começo de 2026.

Por Rafael Battaglia 20 jan 2026, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h33
Mosaico com imagens do livros "Voltar quando", "Só as coisas engraçadas", Ä arte do descaso" e dos jogos "Enigma do Medo" e "Scout".
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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A Arte do Descaso

Imagem, em fundo bege, do livro "A arte do descaso".

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Em pleno Carnaval, quatro assaltantes invadiram o Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro, e levaram cinco quadros (de Monet, Picasso, Matisse e Dalí).  Eles se infiltraram no meio dos bloquinhos e fugiram em uma van. Trata-se do maior roubo de arte da história do Brasil, e que jamais foi solucionado. Neste livro, a jornalista Cristina Tardáguila, fundadora da Agência Lupa, investiga o caso, que completa 20 anos em 2026. A obra foi uma das referências para a reportagem sobre roubo de museus (leia aqui). (Maria Clara Rossini)

Scout

Imagem com sequência de cartas coloridas e numeradas do jogo Scout.

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Você recebe cartas numeradas de 1 a 10, com o objetivo de baixar na mesa sequências ou conjuntos de números iguais. Os adversários precisam baixar jogos maiores – caso contrário, você vence a rodada e acumula pontos. Parece um clássico jogo de baralho, mas tem mecânicas inventivas que tornam a partida mais legal. Não é possível, por exemplo, mudar a ordem inicial das cartas na sua mão.

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Enigma do Medo

Imagem do jogo de vídeo game Enigma do Medo. Vê-se uma menina e seu cão de uma sala de músicas parcialmente iluminada por um candelabro de velas.
(Enigma do Medo/Reprodução)

Lançado em novembro de 2024, este game arrecadou mais de R$ 4 milhões com financiamento coletivo depois do anúncio do projeto, em 2020. Ao lado do cãozinho Lupi, Mia, uma jovem detetive, investiga o desaparecimento de seu pai em “um lugar que não existe”. Sua dedução será o seu melhor guia para resolver a narrativa misteriosa e envolvente do jogo, que é baseado na série de RPG Ordem Paranormal. (Leo Caparroz)

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Para PC, de R$ 55 a R$ 65.

 

Só as Partes Engraçadas

Imagem, em fundo lilás, do livro "Só as partes engraçadas".

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“Por um nanossegundo, fui a pessoa mais poderosa do mundo”, disse Nell Scovell ao relembrar um jantar na Casa Branca no qual ela escreveu piadas para o discurso de Barack Obama. Neste livro, Scovell, que já roteirizou talk shows e séries como Os Simpsons, conta bastidores hilários do showbiz americano – e também os dissabores pelos quais mulheres têm de passar no mundo da comédia.   

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Voltar a Quando

Imagem, em fundo verde claro, do livro "Voltar a quando".

Compre agora: Amazon - R$ 56

O jovem casal Nina e Camilo enxerga com bons olhos o início do governo de Hugo Chávez. Conforme o autoritarismo avança, os dois formam opiniões divergentes sobre o regime. Lançado em outubro por aqui, o premiado romance da venezuelana María Elena Morán, que vive no Brasil desde 2012, conta a história de uma família fragmentada pela crise que há anos atravessa o seu país.

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