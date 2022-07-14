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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler e jogar em julho

O militar que lutou a Segunda Guerra Mundial até 1974, um gato perdido no mundo do futuro, pulos na era pré-Disney, o método Schopenhauer para ser feliz - e os segredos da "matéria escura", que forma 30% de todo o Universo.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2022, 20h58 | Atualizado em 28 out 2022, 14h18
Playlist: 5 coisas para ler e jogar em julho Priorizar nos meus resultados Google
Frame do jogo
(PlayStation/Reprodução)

Você é um gato perdido

E precisa reencontrar sua casa, atravessando um mundo incompreensível e povoado por robôs. Eis a premissa deste game, que é um dos mais esperados dos últimos anos – e, pela ambientação futurista e noir, foi apelidado de Blade Runner felino (referência ao clássico filme de 1982). O jogo será vendido avulso, mas também poderá ser baixado de graça pelos assinantes do novo serviço PlayStation Plus Extra.

Stray. Para PlayStation e PC. US$ 30.

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Capa do livro
(Editora Todavia/Reprodução)

A Segunda Guerra não acabou

Siga

Em fevereiro de 1945, o militar japonês Hiroo Onoda foi enviado para as montanhas das Filipinas. Em outubro, viu um panfleto dizendo que seu país tinha se rendido, e a guerra havia terminado. Só que ele não acreditou, e passou os 29 anos seguintes escondido e pronto para o combate. Neste livro, o alemão Werner Herzog conta esse caso verídico, que só terminaria após um encontro inesperado.

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O Crepúsculo do Mundo. R$ 46.

Frame do jogo
(Studio MDHR/Reprodução)
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Um pulo nos anos 1920

O primeiro Cuphead ganhou 16 prêmios internacionais. Merecidos: o game, um platformer (jogo de pulo, ao estilo Mario) inspirado nos desenhos animados da era pré-Disney, combina um visual incrível e fases tão difíceis quanto recompensadoras. Agora, cinco anos após seu lançamento, o jogo finalmente está ganhando uma expansão, com novos personagens e desafios – e a mesma fórmula irresistível.

Cuphead: Delicious Last Course. Para PlayStation, Xbox, Switch, PC e Mac. R$ 20 (ou R$ 60 incluindo o jogo original).

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Capa do livro
(Companhia das Letras/Reprodução)

O lado oculto da matéria

Um terço de tudo o que existe no Universo é a chamada matéria escura, que não conseguimos ver ou tocar. Neste livro a física Lisa Randall, da Universidade Harvard, conta o que a ciência sabe e não sabe sobre elemento misterioso, e propõe uma teoria instigante: foi um disco de matéria escura o responsável pela queda do asteroide que extinguiu os dinossauros. 

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O Universo Invisível. R$ 73.

Capa do livro
(Martins Fontes Paulista/Reprodução)

“O essencial para a felicidade na vida é o que o indivíduo tem em si mesmo“,

escreve o alemão Arthur Schopenhauer neste livro de 1875, que está sendo relançado no Brasil. O filósofo é conhecido pela visão austera, e até amarga, da vida. Mas, aqui, ele é outro: propõe um caminho para ser feliz, com passos surpreendentemente exequíveis –
dos quais o primeiro é perceber como os fatos concretos são minúsculos perto da interpretação que damos a eles. 

Schopenhauer: Aforismos para a Sabedoria de Vida. R$ 46.

 

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TAGS:
Filosofia
física
Games
livros
Playstation
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