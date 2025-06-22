Quando o primeiro Death Stranding foi lançado, em 2019, houve quem o chamasse pejorativamente de “simulador de caminhada” – porque a missão do protagonista, Sam, é atravessar os EUA a pé entregando pacotes. Mas o game vai muito além disso: é um sci-fi sofisticado e envolvente, sobre a reconstrução de uma sociedade pós-apocalíptica. Agora, está ganhando uma continuação – que promete resolver, e ao mesmo tempo multiplicar, os enigmas do antecessor.



Death Stranding 2: On the beach. Lançamento dia 26/6, para PlayStation. R$ 350.

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Você e seus clones

Você está sozinho num planeta inóspito, mas tem em mãos uma arma intrigante: uma máquina capaz de gerar cópias suas. Elas se chamam Alters (“outros”), e são a chave para escapar do planeta. Cada clone tem habilidades diferentes, que servem para resolver certos problemas. Mas também é preciso gerenciar o conflito de personalidades, e desejos, entre todos eles.

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The Alters. Para PlayStation, Xbox Series e PC. De R$ 130 a R$ 190 (grátis no serviço Game Pass).

O outro lado do ponto da virada Em “O Ponto da Virada”, publicado no ano 2000, o jornalista inglês Malcolm Gladwell mergulhou em conceitos da economia e da psicologia para mostrar como os comportamentos sociais se propagam – e em que instante eles mudam. O livro era genial, e virou best-seller no mundo todo. Agora, Gladwell aplica o mesmo raciocínio para tentar entender outra coisa: como atitudes ruins se realimentam, transformando a sociedade para pior. Compre agora: Amazon - R$ 52

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Ilíada & Odisseia: Reflexões sobre as obras-primas de Homero. Talvez você já tenha visto algum vídeo do professor Clóvis de Barros Filho: ele tem o dom de transpor em linguagem simples, e muito bem-humorada, os ensinamentos dos grandes filósofos para a vida moderna. Neste livro, Clóvis destrincha duas obras do poeta grego Homero – num texto divertido e acessível, como uma conversa de mesa de bar. Compre agora: Amazon - R$ 45

Orbital “Aliens poderiam perguntar: por que eles ficam só dando voltas e mais voltas?”, diz o narrador deste romance da inglesa Samantha Harvey, que conta a saga de oito astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. A história se desenrola ao longo de um único dia, em que a ISS realiza 16 órbitas – e os astronautas refletem sobre a vida na Terra e fora dela. Obra vencedora do Booker Prize, o maior prêmio literário britânico. Compre agora: Amazon - R$ 74

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