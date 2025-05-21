Playlist: 5 coisas para ler e jogar em maio de 2025

Iminente - os bastidores da caçada do Pentágono a óvnis “Vários membros da nossa equipe sofreram efeitos biológicos graves”, escreve o militar americano Luis Elizondo neste livro, em que narra sua trajetória no Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), um departamento do Pentágono que investiga óvnis. Elizondo diz que a aproximação com os objetos deixou alguns colegas muito doentes – e o governo americano esconde a verdade sobre os extraterrestres. Compre agora: Amazon - R$ 58

A vida secreta das árvores (Edição em quadrinhos) As árvores formam “famílias”, trocam informações (alertando sobre pragas e insetos, por exemplo) e ajudam umas às outras (fornecendo nutrientes, por meio do solo, para as que estão fracas ou doentes). Essas são algumas das revelações do livro publicado em 2016 pelo engenheiro florestal alemão Peter Wohlleben, que se tornou best-seller internacional. Agora, a obra recebe uma versão em quadrinhos, com texto mais enxuto (porém ainda repleto de informações) e belas ilustrações. Compre agora: Amazon - R$ 103

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O mundo aberto de “Duna”

Já houve games baseados na franquia, mas faz uma eternidade. Eles foram lançados entre 1992 e 2001, muito antes da redescoberta de Duna pelo público, com os bons filmes dirigidos por Denis Villeneuve. A saga é a inspiração deste jogo de mundo aberto – em que você é enviado ao planeta Arrakis para investigar o desaparecimento dos fremen, povo nativo do deserto.

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Dune: Awakening. Lançamento dia 10/6, para PC (Steam). R$ 179.

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Um inferno divertido

Em 1993, John Carmack e John Romero lançaram Doom: um jogo de tiro em primeira pessoa, com gráficos que desafiavam os limites dos PCs da época. Estourou, dando origem a uma franquia multibilionária. Agora, Doom está ganhando seu primeiro game projetado para os consoles modernos – em que promete elevar sua fórmula (combates intensos e visual caprichado) a um novo patamar.

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Doom: The Dark Ages. Para PlayStation, Xbox e PC. R$ 350 (gratuito no serviço Game Pass).

Uma história da velhice no Brasil Ela não é apenas um fenômeno biológico; também é uma construção social e cultural, que muda com o tempo. Neste livro, a historiadora Mary del Priore conta como o Brasil encarou seus idosos, desde as sociedades indígenas (em que os anciãos eram considerados sábios) até a postura atual, cujas raízes vêm do Renascimento europeu – que glorifica a juventude e teme o envelhecimento. Compre agora: Amazon - R$ 62

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