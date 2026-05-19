Playlist: 5 coisas para ler e jogar em maio de 2026

Mente Elétrica Do vírus que fez uma mulher perder a visão após o primeiro beijo ao caso de encefalite que levou a uma paranoia e quase destruiu um casamento, a neurologista Pria Anand esmiúça uma série de casos para falar sobre os mistérios e belezas do cérebro. Anand enfatiza a importância para a medicina de relatos detalhados (e humanizados) dos pacientes. Compre agora: Amazon - R$ 69

Time Guessr

Em qual lugar do mundo a foto acima foi tirada? E quando? Essa é a premissa do TimeGuessr, desenvolvido pelo britânico Gus Owen. É preciso analisar cada pixel das imagens em busca de pistas (placas, carros, vestimentas) antes de dar um palpite. Ideal para fãs do popular Geoguessr, um game parecido – mas sem a camada histórica deste aqui.

Onde? IOS, Android e no site timeguessr.com. Grátis.

Almanaque do Brasil nas Copas o Brasil já venceu um 7 a 1 em Copas. Pelé não foi o mais jovem a ser convocado pela seleção. E houve um brasileiro que levantou a taça antes de 1958. Os jornalistas Celso Unzelte, da ESPN, e Gustavo Carvalho, consultor do Museu do Futebol, reuniram essas e outras curiosidades em nova publicação sobre a história do País no torneio. Há textos e tabelas organizados em tópicos, que podem ser lidos fora de ordem. Ideal para quem é fã das mais específicas estatísticas, como o número de gols que o Brasil fez de pé esquerdo.

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Quem Dá Conta de Tudo Não Dá Conta de Si Mesmo “Não é possível resistir, assim como não é possível inventar o novo, se estivermos todos exaustos”, escreve em seu primeiro livro Mariane Santana, educadora, pesquisadora e criadora da comunidade Pausa Crítica. Nesta obra, a autora traduz conceitos das ciências humanas para refletir sobre produtivismo, excesso de trabalho e a urgência por mais tempo ocioso no dia a dia. Compre agora: Amazon - R$ 48

Decrypto Cada equipe recebe uma sequência secreta de 4 palavras. A cada rodada, o encriptador de cada time ganha um código de 3 números (representando 3 dessas palavras). Com a sequência secreta em mente, precisa falar palavras que estejam associadas às da cartela, na ordem, para que o grupo adivinhe o código. Não podem ser dicas muito vagas (daí ninguém vai captar) nem muito óbvias, pois os adversários também ouvem as pistas, podem adivinhar o seu código cifrado e faturar pontos. Compre agora: Amazon - R$ 217

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