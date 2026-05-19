Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Cultura

Playlist: 5 coisas para ler e jogar em maio de 2026

Um jogo sobre história, outro de adivinhação. Um livro de neurociência, uma crítica ao produtivismo e um almanaque da Copa do Mundo

Por Rafael Battaglia 19 Maio 2026, 12h01
Montagem com cinco imagens: capa do livro "Almanaque do Brasil nas Copas", caixa e componentes do jogo "Decrypto", crianças asiáticas com bandeiras em frente a uma igreja, mapa-múndi interativo e capa do livro "Mente Elétrica"
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Playlist: 5 coisas para ler e jogar em maio de 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Mente Elétrica

Capa do livro "Mente Elétrica" de Pria Anand, com fundo escuro e ilustrações de neurônios em tons de verde e rosa, e o logo da Editora Zahar

Do vírus que fez uma mulher perder a visão após o primeiro beijo ao caso de encefalite que levou a uma paranoia e quase destruiu um casamento, a neurologista Pria Anand esmiúça uma série de casos para falar sobre os mistérios e belezas do cérebro. Anand enfatiza a importância para a medicina de relatos detalhados (e humanizados) dos pacientes.

Compre agora: Amazon - R$ 69

Time Guessr

Crianças asiáticas em uniformes brancos e azuis seguram bandeiras de Macau e da China, sorrindo em frente às Ruínas da Igreja de São Paulo, em Macau. Um mapa-múndi com um marcador na Ásia e a pontuação 5277 indicam um jogo de adivinhação de localização.
(Timeguessr/Montagem sobre reprodução)

Em qual lugar do mundo a foto acima foi tirada? E quando? Essa é a premissa do TimeGuessr, desenvolvido pelo britânico Gus Owen. É preciso analisar cada pixel das imagens em busca de pistas (placas, carros, vestimentas) antes de dar um palpite. Ideal para fãs do popular Geoguessr, um game parecido – mas sem a camada histórica deste aqui.

Onde? IOS, Android e no site timeguessr.com. Grátis.

Siga

Almanaque do Brasil nas Copas

Capa do livro "Almanaque do Brasil nas Copas" com a parte de trás de uma camisa amarela da seleção brasileira de futebol, com o escudo da CBF e um brilho no ombro. O título está em verde, e há detalhes em azul e amarelo com a bandeira do Brasil. Autores Celso Unzelte e Gustavo Carvalho, com informações sobre o pentacampeonato, curiosidades e a história dos 114 jogos.

o Brasil já venceu um 7 a 1 em Copas. Pelé não foi o mais jovem a ser convocado pela seleção. E houve um brasileiro que levantou a taça antes de 1958. Os jornalistas Celso Unzelte, da ESPN, e Gustavo Carvalho, consultor do Museu do Futebol, reuniram essas e outras curiosidades em nova publicação sobre a história do País no torneio. Há textos e tabelas organizados em tópicos, que podem ser lidos fora de ordem. Ideal para quem é fã das mais específicas estatísticas, como o número de gols que o Brasil fez de pé esquerdo.

Compre agora: Amazon - R$ 25
Continua após a publicidade

Quem Dá Conta de Tudo Não Dá Conta de Si Mesmo

Capa do livro "Quem Dá Conta de Tudo Não Dá Conta de Si Mesmo" de Mariane Santana. A capa marrom-avermelhada tem letras douradas em estilo ponto cruz. O subtítulo é "Como o antiprodutivismo pode revolucionar nossos modos de vida, trabalho e afeto". O logo da editora Planeta está na parte inferior.

“Não é possível resistir, assim como não é possível inventar o novo, se estivermos todos exaustos”, escreve em seu primeiro livro Mariane Santana, educadora, pesquisadora e criadora da comunidade Pausa Crítica. Nesta obra, a autora traduz conceitos das ciências humanas para refletir sobre produtivismo, excesso de trabalho e a urgência por mais tempo ocioso no dia a dia.

Compre agora: Amazon - R$ 48

Decrypto

Caixa do jogo de tabuleiro Decrypto e seus componentes espalhados: um tabuleiro com palavras em vermelho, fichas, ampulheta e blocos de anotação, sobre fundo branco

Cada equipe recebe uma sequência secreta de 4 palavras. A cada rodada, o encriptador de cada time ganha um código de 3 números (representando 3 dessas palavras). Com a sequência secreta em mente, precisa falar palavras que estejam associadas às da cartela, na ordem, para que o grupo adivinhe o código. Não podem ser dicas muito vagas (daí ninguém vai captar) nem muito óbvias, pois os adversários também ouvem as pistas, podem adivinhar o seu código cifrado e faturar pontos.

Compre agora: Amazon - R$ 217
Publicidade
TAGS:
Amazon
Cultura
jogo
Livro
Playlist
Videogames
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).