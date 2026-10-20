Playlist: 5 coisas para ler e jogar em outubro de 2026

A Grande Negação A questão climática é a maior crise da nossa geração. Mas, mesmo assim, as pesquisas e os alertas sobre a gravidade do problema são frequentemente ignoradas ou minimizadas pelos tomadores de decisão. A pergunta “por que sabemos de tudo e não fazemos nada?” é o que norteia este quadrinho de não ficção do arquiteto e ilustrador italiano Roberto Grossi, que reúne dados importantes, sobretudo a respeito da contribuição do 1% mais rico e do restante da sociedade para o aquecimento global – e o quão desigual ela é. Compre agora: Amazon - R$ 65

Extinção Em um laboratório adaptado dentro de um trailer, a ucraniana Yeva estuda caracóis. Ela financia a pesquisa com o trabalho em um site de casamentos arranjados. Duas irmãs infiltradas no site pedem a ajuda de Yeva para sequestrar clientes da plataforma (um modo de protestar contra esse mercado). No dia que o plano entra em ação, Vladimir Putin invade a Ucrânia e dá início à guerra. Compre agora: Amazon - R$ 73

Pessoas bagunceiras são mais criativas? O que diz a ciência

Brasil da Maioria: 25 Anos de Classe C “O Brasil ‘popular’ é muito mais inteligente e consciente da própria realidade do que o Brasil ‘bem-pensante’ supõe”,escreve Renato Meirelles, que estuda as classes C, D e E brasileiras há mais de 25 anos. Neste livro, ele reúne dados e experiências de suas pesquisas, que ajudam a entender os hábitos de consumo e as opiniões políticas da maior parte da população do País. Compre agora: Amazon - R$ 43

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Krillion

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“Além do óbvio.” Esse é o lema da Super, mas também se encaixa como descrição para este jogo de trivia, cujo objetivo é atingir o fundo do oceano. Quanto mais fora do comum a resposta, mais você desce. Ao escrever “Brasil” na categoria “países com litoral”, por exemplo, você fica no raso. Agora, se botar “Malta”, vai às profundezas. Dá para jogar por eixos temáticos, como “cinema” e “esporte”, ou no modo aleatório do desafio diário.

krillion.io. De graça na internet.

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Tier Up

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Sites de “tier list” permitem ordenar itens de uma categoria (como “alimentos de café da manhã”) do melhor ao pior. Nesta versão de tabuleiro, cada jogador recebe em segredo uma carta de determinado nível (S, A, B, C e F) e escreve um item que combine com ele. O grupo precisa adivinhar a qual nível cada item pertence. Exemplo: se o grupo coloca o “pão de queijo” escrito pela Maria no nível S, mas ela revela que a carta era de nível A, o grupo não pontua (e Maria está errada, pois não há nada melhor que pão de queijo).

Tier Up. R$ 159.