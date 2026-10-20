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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler e jogar em outubro de 2026

Uma análise sobre a classe C brasileira, uma HQ sobre a crise climática e um romance em meio à Guerra da Ucrânia. Um jogo de tabuleiro e outro de navegador.

Por Rafael Battaglia 20 out 2026, 14h01
Colagem de seis imagens: capa do livro Extinção com trailer em estrada ondulada, três caixas do jogo Tier Up, capa do livro A Grande Negação com iate e pessoas, tela do jogo Krillion com barco e peixe, e capa do livro Brasil da Maioria com bonecos verdes
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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A Grande Negação

Capa do livro A Grande Negação de Roberto Grossi. Um homem de sunga vermelha relaxa em uma espreguiçadeira na proa de um iate luxuoso, enquanto centenas de pessoas se afogam ao redor, com as mãos estendidas para cima. O mar está agitado e o céu azul. O título está em uma faixa vermelha horizontal

A questão climática é a maior crise da nossa geração. Mas, mesmo assim, as pesquisas e os alertas sobre a gravidade do problema são frequentemente ignoradas ou minimizadas pelos tomadores de decisão. A pergunta “por que sabemos de tudo e não fazemos nada?” é o que norteia este quadrinho de não ficção do arquiteto e ilustrador italiano Roberto Grossi, que reúne dados importantes, sobretudo a respeito da contribuição do 1% mais rico e do restante da sociedade para o aquecimento global – e o quão desigual ela é.

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Extinção

Capa do livro Extinção, de Maria Reva, com fundo vermelho, montanhas azuis e um trailer branco sobre listras pretas e brancas. O título está em letras grandes pretas, e o nome da autora em branco. Há uma citação de Percival Everett e o selo The Booker Prize 2025

Em um laboratório adaptado dentro de um trailer, a ucraniana Yeva estuda caracóis. Ela financia a pesquisa com o trabalho em um site de casamentos arranjados. Duas irmãs infiltradas no site pedem a ajuda de Yeva para sequestrar clientes da plataforma (um modo de protestar contra esse mercado). No dia que o plano entra em ação, Vladimir Putin invade a Ucrânia e dá início à guerra. 

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Pessoas bagunceiras são mais criativas? O que diz a ciência

Brasil da Maioria: 25 Anos de Classe C

Capa do livro Brasil da Maioria: 25 Anos de Classe C de Renato Meirelles. Fundo preto com ícones verdes de pessoas, texto branco e detalhes amarelos.

“O Brasil ‘popular’ é muito mais inteligente e consciente da própria realidade do que o Brasil ‘bem-pensante’ supõe”,escreve Renato Meirelles, que estuda as classes C, D e E brasileiras há mais de 25 anos. Neste livro, ele reúne dados e experiências de suas pesquisas, que ajudam a entender os hábitos de consumo e as opiniões políticas da maior parte da população do País.

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Krillion

Cenário de jogo pixelado com céu azul claro, nuvem branca e um barco escuro com bandeira rosa no mar. O título KRILLION THE DAILY DIVE aparece em letras pixeladas rosa e azul. Abaixo, 7 prompts · 25 seconds each · rarer answers sink deeper. No canto inferior direito, um pequeno krill vermelho. No canto inferior esquerdo, HOW TO PLAY
(krillion.io/Reprodução)
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“Além do óbvio.” Esse é o lema da Super, mas também se encaixa como descrição para este jogo de trivia, cujo objetivo é atingir o fundo do oceano. Quanto mais fora do comum a resposta, mais você desce. Ao escrever “Brasil” na categoria “países com litoral”, por exemplo, você fica no raso. Agora, se botar “Malta”, vai às profundezas. Dá para jogar por eixos temáticos, como “cinema” e “esporte”, ou no modo aleatório do desafio diário.

krillion.io. De graça na internet.

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Tier Up

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Três caixas do jogo de tabuleiro Tier Up em preto, com detalhes coloridos. A caixa da esquerda exibe um tabuleiro com categorias S, A, B, C e F, e exemplos como Chocolate Meio-Amargo e Cheesecake. A caixa central mostra instruções do jogo e a frase Monte o Ranking. A caixa da direita destaca o título Tier Up em letras grandes e coloridas, com uma seta vermelha curvada
(Tier Up/Reprodução)
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Sites de “tier list” permitem ordenar itens de uma categoria (como “alimentos de café da manhã”) do melhor ao pior. Nesta versão de tabuleiro, cada jogador recebe em segredo uma carta de determinado nível (S, A, B, C e F) e escreve um item que combine com ele. O grupo precisa adivinhar a qual nível cada item pertence. Exemplo: se o grupo coloca o “pão de queijo” escrito pela Maria no nível S, mas ela revela que a carta era de nível A, o grupo não pontua (e Maria está errada, pois não há nada melhor que pão de queijo).

Tier Up. R$ 159.

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