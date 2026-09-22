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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler e jogar em setembro de 2026

Uma HQ sobre ciência, um livro escrito por um Nobel, uma leitura rápida sobre jazz, um jogo de fazenda e outro para jogar entre (vários) amigos.

Por Rafael Battaglia 22 set 2026, 14h18
Colagem de seis imagens: um pôr do sol na praia com duas pilhas de formigas, a capa do livro Certo Azul com um gato preto tocando trompete, a capa de Amigos da Ciência com personagens de desenho animado, a capa de Por que morremos com folhas secas, e duas cenas de um jogo de fazenda pixelado
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Amigos da Ciência 2

Capa de quadrinhos Amigos da Ciência: História do Nosso Planeta, com personagens de desenho animado em um cenário amarelo. Um homem pré-histórico, uma mulher com óculos e uma mulher de roxo com poderes flutuam sobre um dinossauro e um homem das cavernas. Cristais e rochas coloridas estão espalhados ao redor. O título e os autores Gui Bon e Carlos Ruas aparecem em destaque.

“Nos dedicamos a divulgar ciência do jeito que gostaríamos de ter aprendido na escola. Unindo arte com conhecimento, pesquisa séria com tirinhas de humor.” É assim que os autores Carlos Ruas e Gui Bon descrevem esta HQ, que transforma cientistas em super-heróis para combater vilões negacionistas. O segundo volume da série, que foca nas eras geológicas da Terra, recentemente ganhou o Prêmio Jabuti Acadêmico na categoria Ilustração e Infografia. Entre os pesquisadores que revisaram o projeto estão Ana Bonassa e Laura Marise, do canal Nunca Vi 1 Cientista.

Compre agora: Amazon - R$ 70

Por que Morremos

Capa do livro Por que morremos: o envelhecimento e a busca pela imortalidade, de Venki Ramakrishnan. A capa branca exibe folhas secas em tons de marrom e amarelo, com um selo amarelo indicando Autor ganhador do Prêmio Nobel.

“Mesmo que aceitemos a possibilidade de desaparecermos, sentimos forte necessidade de sermos recordados”, escreve o Nobel de Química Venki Ramakrishnan sobre como a humanidade, ao longo da História, lidou com a morte. O autor destrincha os processos biológicos por trás do envelhecimento – e separa o joio do trigo das pesquisas sobre longevidade, que explodiram na última década. 

Compre agora: Amazon - R$ 66

Certo Azul

Capa de livro azul com um gato preto tocando trompete dourado. O título CERTO AZUL aparece em letras amarelas e brancas, e o nome do autor Fernando Contreras Castro está no topo.

Nas ruas de San José, Costa Rica, um sexteto de jazz encontra Arturo, um menino cego e órfão, e decide adotá-lo. Há um pequeno detalhe: os seis músicos são gatos. Essa leitura curtinha (só 96 páginas), carregada de referências às origens do jazz, mistura música, história, filosofia e relatos emocionantes da relação entre o menino e os animais. (Bela Lobato)

Compre agora: Amazon - R$ 58

Big Walk

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Três personagens coloridos, com corpos esféricos e olhos grandes, em um cenário costeiro. Um azul e vermelho está sentado, outro cinza e laranja segura uma caixa verde, e um azul e vermelho carrega uma boia vermelha e um rádio amarelo, com o mar azul ao fundo.
(Big Walk/Reprodução)

Onde? Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e PC.  A partir de R$ 60.

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Pode parecer apenas um jogo sobre andar e conversar, mas não é só isso. Você e um grupo de até 11 jogadores exploram um mapa aberto gigante, cheio de quebra-cabeças e descobertas. Será preciso que se ajudem para resolver os desafios e arranjar jeitos diferentes de se comunicarem – já que, em certos momentos, não será possível ouvir o amiguinho. Uma aventura contemplativa sobre amizade e trabalho em equipe. (Leo Caparroz)

Fields of Mistria

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Cena de jogo pixelado com duas personagens em uma fazenda. Uma garota de cabelo roxo está em frente a uma casa de pedra com telhado de palha e porta rosa. Outra personagem com chapéu de palha cultiva rabanetes e repolhos. Há árvores, cercas de madeira, um gato cinza, uma caixa de correio e um baú. No topo, informações de jogo: Spring, 12:00 PM, 8 MON, dinheiro e energia.
(Fields of Mistria/Reprodução)

Onde? Para PC. R$ 44,50.

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Este jogo combina a gameplay clássica de simuladores de fazenda com artes charmosas, personagens cativantes e uma cidade viva. A inspiração vem de clássicos como Harvest Moon e Stardew Valley, mas ele consegue ser único e especial. Aqui, o objetivo é cuidar da fazenda e ajudar a cidade de Mistria a crescer, encontrando a magia, o romance e as aventuras escondidas na região. (Leo Caparroz)

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