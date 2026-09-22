Playlist: 5 coisas para ler e jogar em setembro de 2026

Amigos da Ciência 2 “Nos dedicamos a divulgar ciência do jeito que gostaríamos de ter aprendido na escola. Unindo arte com conhecimento, pesquisa séria com tirinhas de humor.” É assim que os autores Carlos Ruas e Gui Bon descrevem esta HQ, que transforma cientistas em super-heróis para combater vilões negacionistas. O segundo volume da série, que foca nas eras geológicas da Terra, recentemente ganhou o Prêmio Jabuti Acadêmico na categoria Ilustração e Infografia. Entre os pesquisadores que revisaram o projeto estão Ana Bonassa e Laura Marise, do canal Nunca Vi 1 Cientista. Compre agora: Amazon - R$ 70

Por que Morremos “Mesmo que aceitemos a possibilidade de desaparecermos, sentimos forte necessidade de sermos recordados”, escreve o Nobel de Química Venki Ramakrishnan sobre como a humanidade, ao longo da História, lidou com a morte. O autor destrincha os processos biológicos por trás do envelhecimento – e separa o joio do trigo das pesquisas sobre longevidade, que explodiram na última década. Compre agora: Amazon - R$ 66

Certo Azul Nas ruas de San José, Costa Rica, um sexteto de jazz encontra Arturo, um menino cego e órfão, e decide adotá-lo. Há um pequeno detalhe: os seis músicos são gatos. Essa leitura curtinha (só 96 páginas), carregada de referências às origens do jazz, mistura música, história, filosofia e relatos emocionantes da relação entre o menino e os animais. (Bela Lobato) Compre agora: Amazon - R$ 58

Big Walk

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Onde? Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e PC. A partir de R$ 60.

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Pode parecer apenas um jogo sobre andar e conversar, mas não é só isso. Você e um grupo de até 11 jogadores exploram um mapa aberto gigante, cheio de quebra-cabeças e descobertas. Será preciso que se ajudem para resolver os desafios e arranjar jeitos diferentes de se comunicarem – já que, em certos momentos, não será possível ouvir o amiguinho. Uma aventura contemplativa sobre amizade e trabalho em equipe. (Leo Caparroz)

Fields of Mistria

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Onde? Para PC. R$ 44,50.

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Este jogo combina a gameplay clássica de simuladores de fazenda com artes charmosas, personagens cativantes e uma cidade viva. A inspiração vem de clássicos como Harvest Moon e Stardew Valley, mas ele consegue ser único e especial. Aqui, o objetivo é cuidar da fazenda e ajudar a cidade de Mistria a crescer, encontrando a magia, o romance e as aventuras escondidas na região. (Leo Caparroz)

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