Playlist: 5 coisas para ler e jogar neste fim de ano
Três jogos (de tabuleiro, videogame e em formato de livro), uma investigação sobre notícias falsas e uma coletânea de causos fascinantes da ciência
Ultimate Chicken Horse
Você é um animal e precisa alcançar a linha de chegada. No caminho estão outros competidores e as armadilhas que você e eles podem adicionar a cada rodada. Vence quem somar mais pontos (por terminar a fase ou por instalar ótimas arapucas). A graça é que, se todos terminarem a prova, ou se ninguém terminar, não há pontuação (sinal de que a corrida foi fácil ou difícil demais).
Ultimate Chicken Horse, R$ 80. Disponível para Steam, Nintendo Switch, XBox, Playstation e celular.
Mercadores da Dúvida
Na década de 1960, a indústria do cigarro contratou cientistas para questionar o fato de que fumar faz mal. Mais tarde, a mesma “estratégia do tabaco”, baseada em semear desconfiança e confusão na população, foi usada para negar as mudanças climáticas, os danos dos pesticidas e muito mais. Neste livro, que recebe sua primeira edição em português, os historiadores Naomi Oreskes e Erik Conway explicam as bases do negacionismo dentro da própria ciência.
Mercadores da Dúvida, R$ 89,90.
Código Secreto
Em um tabuleiro, é preciso acertar as palavras de acordo com a dica do líder da equipe. Mas cuidado: há também termos dos adversários que você pode acertar por engano. Por isso, a dica deve ser certeira: “leite” pode servir para “vaca” – mas se houver “requeijão” na mesa, melhor não arriscar. Há ainda expressões-bomba no tabuleiro. Se escolhidas como palpite, farão o time inteiro perder.
Código Secreto, R$ 209. Há também uma versão online gratuita.
O Surpreendente Mundo da Ciência
“Essa é a diversão de abrir a cortina para olhar os bastidores. Você nunca sabe o que vai encontrar”, escreve o químico e divulgador científico Joe Schwartz em seu livro mais recente. São 75 histórias (como a dos probióticos que curaram Hitler, ou a da vez que James Bond foi salvo do veneno de baiacu) que nos ensinam que é possível aprender ciência mesmo distante do laboratório.
O Surpreendente Mundo da Ciência, R$ 58.
Investigar
Feito a partir de uma campanha de financiamento coletivo, este livro-jogo brasileiro se passa na Londres do século 19. O objetivo é solucionar quatro crimes inspirados em casos reais. Com ilustrações e um rico material de apoio, cada história tem rumos e desfechos diferentes, a depender das decisões que você tomar durante a leitura.