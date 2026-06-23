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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler, jogar e assistir em junho de 2026

Um remake da Nintendo, um lugar para ver jogos históricos da Copa – e três boas recomendações de leitura.

Por Rafael Battaglia 23 jun 2026, 12h00 | Atualizado em 23 jun 2026, 13h59
Montagem de capas de livros e logos de Copas do Mundo. No topo, logos das Copas de 1970 a 1986. Abaixo, capas de livros: Orbital com fundo espacial, O Elemento com cenário urbano, Mentes Geniais com colagem de imagens, e personagens de videogame, um raposo e um militar, em primeiro plano.
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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De volta à nave

O personagem Fox McCloud, um raposo antropomórfico, sorri maliciosamente, usando um headset e jaqueta branca com gola vermelha. À direita, de costas, um personagem canino com uniforme militar vermelho e chapéu azul.
(Star Fox/Reprodução)

O novo Star Fox, décimo título da franquia de combate espacial, é o quarto remake da série (no caso, de Star Fox 64, de 1997). O último jogo saiu há dez anos, e a Nintendo quer apresentar a saga a uma nova geração – o protagonista, Fox McCloud, aparece no segundo filme do Mario.

As principais novidades aqui são os modos cooperativo local (um jogador pilota a nave, o outro atira) e o multiplayer, no qual duas equipes batalham entre si. A Super teve acesso ao jogo; leia nossas primeiras impressões aqui

Star Fox. Lançamento dia 25/6, para Switch 2. R$ 279,90.

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Overdose de futebol

Três logos de Copas do Mundo da FIFA: México 1970 (bola azul), Alemanha 1974 (WM 74 verde) e Argentina 1978 (bola preta e branca com braços azuis).
(Fifa+/Reprodução)

A Copa de 2026 terá 104 jogos. Precisa de mais? No Fifa+ há partidas de outras edições, incluindo as mais antigas, como a final do tri em 1970. O streaming, recentemente integrado à plataforma DAZN, não tem a melhor das navegações, e o acervo está incompleto (sobretudo o da Copa do Mundo feminina) – mas não deixa de ser uma joia.

Fifa+. Disponível no DAZN e como canal FAST nas Smart TVs. Grátis.

O Elemento

Capa de livro O Elemento de Fido Nesti, com ilustração de um homem de casaco e calça escura andando em uma rua estreita de cidade asiática, com letreiros e prédios altos. O céu é azul e o chão é laranja, com detalhes em preto e branco. O homem segura um teclado de computador e tem fios enrolados no pescoço

livro maior: O Elemento, HQ nova do Fido Nesti

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UM NOIR NOS ANOS DE CHUMBO

Em 2020, o brasileiro Fido Nesti adaptou para os quadrinhos o livro 1984, de George Orwell. A HQ vendeu meio milhão de cópias mundo afora e rendeu ao quadrinista um Eisner, maior troféu da área. Agora, Nesti lança uma história que se passa na São Paulo nos anos 1970. Um jovem jornalista tenta se desvencilhar da polícia enquanto investiga ossadas encontradas no bairro da Liberdade. Hoje reduto de imigrantes asiáticos, a Liberdade foi, nos séculos 18 e 19, um local onde escravizados eram executados e sepultados.

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Orbital

Capa do livro Orbital de Samantha Harvey, com fundo preto e manchas coloridas que lembram galáxias e planetas. O título Orbital está em letras brancas grandes, e há um selo The Booker Prize 2024 Winner no canto superior direito. Uma citação do Observer diz Um feito extraordinário. A tradução é de Adriano Scandolara.

“A um palmo de distância, por trás de uma casca metálica, o universo se desdobra em eternidades”, escreve Samantha Harvey em Orbital, que se passa na Estação Espacial e narra a rotina e as reflexões de seis astronautas. Harvey escreveu parte da obra durante a pandemia, assistindo à live da Estação. A autora, que sofre de insônia crônica, se identificou com a noção distoricda de tempo da tripulação, que passa por 16 nasceres e pores do Sol num único dia.

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Mentes geniais: como funciona o cérebro dos artistas

Capa do livro Mentes Geniais de Mario de la Piedra Walter, com colagem de imagens de arte e ciência, incluindo Frida Kahlo, A Noite Estrelada de Van Gogh, um cérebro, e outras referências artísticas e científicas.

O que explica a criatividade de pessoas como Frida Khalo, Virginia Woolf e Fiódor Dostoiévski? E qual o papel da neurodivergência e dos transtornos mentais nessa equação? É o que se propõe a debater o neurocirurgião Mario de la Piedra Walter. Nas palavras dele, esse é tanto “um livro de neurociência que fala sobre arte quanto um livro de arte que fala sobre neurociência”.

Compre agora: Amazon - R$ 64
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