Playlist: 5 coisas para ler, jogar e assistir em junho de 2026

De volta à nave

O novo Star Fox, décimo título da franquia de combate espacial, é o quarto remake da série (no caso, de Star Fox 64, de 1997). O último jogo saiu há dez anos, e a Nintendo quer apresentar a saga a uma nova geração – o protagonista, Fox McCloud, aparece no segundo filme do Mario.

As principais novidades aqui são os modos cooperativo local (um jogador pilota a nave, o outro atira) e o multiplayer, no qual duas equipes batalham entre si. A Super teve acesso ao jogo; leia nossas primeiras impressões aqui.

Star Fox. Lançamento dia 25/6, para Switch 2. R$ 279,90.

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Overdose de futebol

A Copa de 2026 terá 104 jogos. Precisa de mais? No Fifa+ há partidas de outras edições, incluindo as mais antigas, como a final do tri em 1970. O streaming, recentemente integrado à plataforma DAZN, não tem a melhor das navegações, e o acervo está incompleto (sobretudo o da Copa do Mundo feminina) – mas não deixa de ser uma joia.

Fifa+. Disponível no DAZN e como canal FAST nas Smart TVs. Grátis.

O Elemento livro maior: O Elemento, HQ nova do Fido Nesti Continua após a publicidade UM NOIR NOS ANOS DE CHUMBO Em 2020, o brasileiro Fido Nesti adaptou para os quadrinhos o livro 1984, de George Orwell. A HQ vendeu meio milhão de cópias mundo afora e rendeu ao quadrinista um Eisner, maior troféu da área. Agora, Nesti lança uma história que se passa na São Paulo nos anos 1970. Um jovem jornalista tenta se desvencilhar da polícia enquanto investiga ossadas encontradas no bairro da Liberdade. Hoje reduto de imigrantes asiáticos, a Liberdade foi, nos séculos 18 e 19, um local onde escravizados eram executados e sepultados. Compre agora: Amazon - R$ 119,90

Orbital “A um palmo de distância, por trás de uma casca metálica, o universo se desdobra em eternidades”, escreve Samantha Harvey em Orbital, que se passa na Estação Espacial e narra a rotina e as reflexões de seis astronautas. Harvey escreveu parte da obra durante a pandemia, assistindo à live da Estação. A autora, que sofre de insônia crônica, se identificou com a noção distoricda de tempo da tripulação, que passa por 16 nasceres e pores do Sol num único dia. Compre agora: Amazon - R$ 69,50

Mentes geniais: como funciona o cérebro dos artistas O que explica a criatividade de pessoas como Frida Khalo, Virginia Woolf e Fiódor Dostoiévski? E qual o papel da neurodivergência e dos transtornos mentais nessa equação? É o que se propõe a debater o neurocirurgião Mario de la Piedra Walter. Nas palavras dele, esse é tanto “um livro de neurociência que fala sobre arte quanto um livro de arte que fala sobre neurociência”.

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