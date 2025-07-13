Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em julho de 2025

108 bilhões de pixels

Em 1665, o holandês Johannes Vermeer pintou Moça com Brinco de Pérola, uma de suas grandes obras: o quadro é enigmático, profundo, inesquecível. Agora, foi escaneado com um microscópio digital, na inédita resolução de 108 gigapixels (30 vezes mais alta que a do telescópio Vera Rubin, o maior do mundo). Dá para mergulhar nos mínimos detalhes da genialidade de Vermeer – e também navegar por eles em 3D.

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Reflexos do Mundo: Trabalhar e viver Mais do que sustento, o trabalho dá forma à vida. Mas também pode desvirtuar a essência e destruir a psique humana. Nesta história em quadrinhos divertida e inspiradora, o francês Fabien Toulmé (autor da trilogia “A Odisseia de Hakim”) viaja por vários países para contar os casos reais de pessoas que encararam o lado ruim da vida nas empresas – e mostrar como cada uma delas lidou com isso. Compre agora: Amazon - R$ 78

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Como Ser Famoso: Por que algumas pessoas se tornam ícones As pessoas fazem de tudo para alcançar a fama. Na era do Instagram, ficar conhecido é um caminho rápido para enriquecer. Mas o que determina, afinal, se alguém vai ficar famoso? Há lógica por trás de um fenômeno aparentemente tão imprevisível? Neste livro, o americano Cass Sunstein (autor dos best-sellers “Ruído: Uma falha no julgamento humano” e “O Mundo Segundo Star Wars”) argumenta que sim, e investiga os padrões que

levam à notoriedade. Compre agora: Amazon - R$ 58

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40 dias na floresta Em maio de 2023, um avião de pequeno porte caiu na Amazônia colombiana. Os três adultos a bordo morreram. Mas Lesly Mucutuy, de 14 anos, e seus irmãos Soleiny, Tien e Cristin, com idades entre 1 e 9 anos, sobreviveram – e passaram 40 dias na floresta até serem resgatados. Uma história de arrepiar, bem contada pelo jornalista britânico Mat Youkee neste livro. Compre agora: Amazon - R$ 48

Um naturalista no Antropoceno “A torre principal é fechada com grades, para que aqueles que tiram notas baixas não se suicidem”, conta o biólogo Mauro Galetti neste livro, em Continua após a publicidade que narra sua trajetória na Universidade de Cambridge (cuja capela adota a medida antissuicídio), bem como as pesquisas de campo nas ilhas

Galápagos e em Bornéu – lar das temíveis sanguessugas-tigres. Compre agora: Amazon - R$ 40