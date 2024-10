Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em outubro

O Ocidente: Uma nova história em catorze vidas Democracia, liberdade e iluminismo são valores do Ocidente. Mas ele também é caracterizado por racismo, imperialismo e xenofobia. Neste livro, a arqueóloga Naoíse Mac Sweeney mergulha na vida de 14 pessoas – do historiador grego Heródoto, no século 5 a.C., à líder política Carrie Lam, presidente de Hong Kong até 2022 – para entender essa contradição. Compre agora: Amazon - R$ 83

Felicidade não é a cura “Por que nos sentimos tão mal, mesmo quando tudo vai bem?”, questiona o psiquiatra sueco Anders Hansen neste livro, em que investiga a aparente incongruência entre a realidade material (a humanidade nunca foi tão próspera e pacífica quanto hoje) e a explosão da infelicidade no mundo, com cada vez mais gente ansiosa e deprimida. A razão, argumenta ele, está em Darwin – e a saída também. Compre agora: Amazon - R$ 41

Mudança de paradigma

Em 2022, a Microsoft comprou a produtora Activision por US$ 68 bilhões, no maior negócio da história dos games. Tornou-se dona da franquia Call of Duty, que vendeu 425 milhões de cópias nos últimos 20 anos. E agora adota uma estratégia radical ao lançar o novo CoD: o game será distribuido de graça aos assinantes do serviço Xbox Game Pass (para quem preferir comprá-lo avulso, ele custará R$ 339).

Call of Duty: Black Ops 6. Lançamento dia 25/10, para Xbox, PC e PlayStation.

Um game de arte

Gris, de 2018, é um dos jogos visualmente mais bonitos de todos os tempos. Seus cenários começam monocromáticos, simbolizando a depressão da protagonista, e adquirem cor conforme ela se recupera. O game (que também é bastante divertido) ganhou oito prêmios internacionais. Agora seus criadores, do estúdio espanhol Nomada, estão de volta com um novo jogo de ação – assim como o anterior, totalmente desenhado à mão.

Neva. Para PlayStation, Xbox, Switch e PC. US$ 20.

ABC da Relatividade E=mc2. Você já viu essa equação. Mas sabe o que significa – e como foi determinada? Neste livro curto e fácil de ler, o matemático e filósofo inglês Bertrand Russell (vencedor do Nobel de Literatura em 1950) traduz para leigos a Teoria da Relatividade e seus elementos mais revolucionários – como a curvatura do espaço, a dilatação do tempo e a equivalência, expressa acima, entre matéria e energia. Compre agora: Amazon - R$ 34

