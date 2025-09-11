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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em setembro de 2025

Vingança no Japão medieval, um olho que anda, padrões na matemática da vida, mulheres em viagens extremas - e a estigmatização do Nordeste brasileiro.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2025, 14h00
Imagem de vídeo game, de uma mulher cavalgando num cavalo branco entre árvores de cerejeiras. No horizonte, vê-se uma torre em estilo japonês medieval e, mais ao fundo, uma montanha.
 (Ghost of Yotei/Reprodução)
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Com a vingança na alma

A camponesa Atsu vê sua casa ser queimada e a família massacrada. Mas ela sobrevive. Dezesseis anos depois, incorpora o onryo, o espírito da vingança, e finalmente decide ir atrás dos agressores. Eis a premissa deste game de mundo aberto, que se passa no Japão medieval – e foi desenvolvido pelos mesmos autores do soberbo Ghost of Tsushima.

Ghost of Yotei. Lançamento dia 2/10, para PlayStation 5. R$ 399,90. 

Mulheres Viajantes

Imagem, em fundo marrom claro, do livro Mulheres Viajantes.

No século 17, a espanhola Catalina de Erauso deixou o convento e viajou para a América do Sul – onde, fingindo ser homem, se juntou a tropas do exército espanhol. No século 18, a inglesa Mary Wortley foi a Constantinopla e conheceu a vacinação, uma técnica inovadora que levou para a Europa. No século 19, a austríaca Ida Pfeiffer casou, criou os filhos – e aí deu várias voltas ao mundo totalmente só. Essas são algumas das histórias contadas por este livro, que narra grandes viagens de mulheres.

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No Limite

Imagem, em fundo amarelo claro, do livro No limite.

O estatístico americano Nate Silver ficou famoso por ter desenvolvido modelos matemáticos que previram, com um grau inédito de acerto, o resultado de três eleições presidenciais dos EUA. Neste livro, ele investiga padrões ocultos em apostas como o pôquer e as criptomoedas – e como eles influenciam vários aspectos da vida moderna.

Compre agora: Amazon - R$ 108
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Imagem de vídeo game, de um farol bicolor posicionado num montanha.
(Keeper/Reprodução)

Um olho que anda

Siga

Psychonauts, de 2005, acontece nos mundos mentais dos personagens – com obstáculos e inimigos que refletem os medos de cada um. O jogo se tornou cult; e o estúdio Double Fine, que o criou, foi comprado pela Microsoft em 2019. Agora está lançando um novo game de ação, também bastante original: seu protagonista é um farol, que ganha vida e sai andando por aí.

Keeper. Lançamento dia 17/10, para Xbox Series e PC. Preço não divulgado (grátis para assinantes do serviço Game Pass).

Só Sei Que Foi Assim

Imagem, em fundo verde claro, do livro Só sei que foi assim.

“Em 1919, com o Brasil sob a presidência de um paraibano, uma parte do ‘Norte’ passou a ser chamada de Nordeste”, escreve o jornalista Octávio Santiago neste livro, em que narra a estigmatização dessa região: quando, como e por quem foi construída uma ideologia para associar o Nordeste à miséria e ao atraso.

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