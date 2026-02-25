Playlist: 5 dicas da Super para ler e jogar

Hideo deixou o Japão sob a promessa de que iria enriquecer. Mas, ao chegar ao Brasil, ele precisou lidar com um trabalho duro e malpago, a dificuldade em assimilar a cultura local e a frustração de talvez jamais retornar à terra natal. Narrada pelo seu neto, a história da família de Hideo ressoa em milhares de imigrantes e seus descendentes. A obra, vencedora do prêmio Jabuti em 2012 e relançada pela editora Fósforo, tem só 144 páginas – mas a profundidade da escrita de Oscar Nakasato é incrível. (Rafaela Reis)

John Green, de A Culpa É das Estrelas, tem um pé na não ficção. Ao conhecer um jovem internado com tuberculose em Serra Leoa, ele se tornou uma voz ativa sobre as desigualdades que tornam a doença a mais mortal de todas. Aqui, Green reúne histórias curiosas para mostrar de que forma a tuberculose moldou o mundo – e que é possível eliminá-la. (Leo Caparroz)

5 filmes inspirados em jogos de tabuleiro

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“Apesar desse rigor implacável, pouco a pouco aprendi a reconhecer que essa linguagem tão precisa da matemática tem uma rara elegância”, escreve o número pi. Ou melhor, os autores Mahsa Allahbakhshi e Andrés Navas, que se propuseram a um exercício interessante: em um livro de divulgação científica, recheado de ilustrações, contar em primeira pessoa a história da constante matemática mais famosa de todas. O livro da Tinta-da-China Brasil tem tradução de Maria Cecilia Brandi.

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De um lado, o xerife e os seus assistentes. Do outro, os fora da lei. E, correndo por fora, os renegados. Cada jogador (o máximo são oito) recebe um desses papéis e também uma carta de personagem. Para derrotar os inimigos, é preciso combinar o resultado dos dados, as habilidades de cada personagem e uma dose de sorte. Apesar de ter vários elementos, é um jogo fácil de aprender – e divertido.

Overwatch

Depois de ser eleito o Jogo do Ano em 2016, Overwatch passou por altos e (muitos) baixos. Dez anos depois, o hero shooter da Blizzard lançou uma das maiores atualizações até hoje: cinco heróis novos de uma vez e a promessa de um arco narrativo anual, que vai contar a história da ascensão global da maligna Talon por meio de eventos, animações, quadrinhos e mais. O jogo é de graça para PC, Switch, XBox e Playstation. (Leo Caparroz)

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