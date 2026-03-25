Playlist: 5 dicas de livros e jogos para o mês de março

Porque a Bíblia Disse Assim O que a Bíblia diz sobre homossexualidade ou sobre como a Terra surgiu? Não são perguntas tão simples: qualquer resposta diz respeito não só ao texto mas também à interpretação de cada um. Neste livro, o pesquisador da Bíblia Dan McClellan – que trabalha com divulgação científica nas redes sociais, com bom humor e referências pop – tenta colocar as evidências científicas à frente dos dogmas (analisando o contexto da época e as traduções possíveis, por exemplo) para elucidar equívocos comuns sobre o texto mais importante dos cristãos. (Eduardo Lima) Compre agora: Amazon - R$ 69,90

Tem um minuto?

A rotina atribulada faz mesmo os apaixonados por leitura se atrapalharem. Na correria, abandonam os livros e se rendem às telas. A proposta da editora Seja Breve, criada em 2025, é lançar obras enxutas, fáceis de matar no dia a dia. São textos de ficção e não ficção de cento e poucas páginas, na média. E num formato pequeno, bom para carregar. O preço? A partir de R$ 61,90.

À sua maneira

Sozinho em uma terra desolada, cabe a você, um Ditto especial com poderes únicos, transformá-la em um paraíso para todos os outros Pokémon em Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2, R$ 439,90). Construa e decore o mundo do seu jeito, faça amizade com vários personagens e descubra o mistério do desaparecimento dos humanos nesse jogo fofíssimo, lançado dia 5 de março, que mistura Pokémon e Animal Crossing. (Leo Caparroz)

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O Tamanho das Coisas “Como os organismos se modificam à medida que o tamanho do corpo muda?”, pergunta o prestigiado divulgador científico Vaclav Smil em seu novo livro. É mais uma daquelas obras sobre como o mundo funciona, mas com uma lente de observação curiosa: crescimentos, escalas e medidas. Para aprender desde a evolução dos assentos de avião até os impactos da crise climática. Compre agora: Amazon - R$ 71,90

Um Mundo Imenso Abelhas veem cores que não conseguimos imaginar. Pombos e tubarões se orientam pelo campo magnético da Terra. E alguns besouros voam em busca de incêndios. O jornalista Ed Yong explica os mais variados sentidos dos animais em uma leitura leve e instigante. Você terá assunto

de sobra por um bom tempo. (Bela Lobato) Compre agora: Amazon - R$ 94

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