Playlist: 5 dicas de livros e jogos para o mês de março
Uma reflexão sobre a Bíblia, dois lançamentos de divulgação científica, uma editora só de livros curtos – e o novo game de Pokémon.
Porque a Bíblia Disse Assim
O que a Bíblia diz sobre homossexualidade ou sobre como a Terra surgiu? Não são perguntas tão simples: qualquer resposta diz respeito não só ao texto mas também à interpretação de cada um. Neste livro, o pesquisador da Bíblia Dan McClellan – que trabalha com divulgação científica nas redes sociais, com bom humor e referências pop – tenta colocar as evidências científicas à frente dos dogmas (analisando o contexto da época e as traduções possíveis, por exemplo) para elucidar equívocos comuns sobre o texto mais importante dos cristãos. (Eduardo Lima)
Tem um minuto?
A rotina atribulada faz mesmo os apaixonados por leitura se atrapalharem. Na correria, abandonam os livros e se rendem às telas. A proposta da editora Seja Breve, criada em 2025, é lançar obras enxutas, fáceis de matar no dia a dia. São textos de ficção e não ficção de cento e poucas páginas, na média. E num formato pequeno, bom para carregar. O preço? A partir de R$ 61,90.
À sua maneira
Sozinho em uma terra desolada, cabe a você, um Ditto especial com poderes únicos, transformá-la em um paraíso para todos os outros Pokémon em Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2, R$ 439,90). Construa e decore o mundo do seu jeito, faça amizade com vários personagens e descubra o mistério do desaparecimento dos humanos nesse jogo fofíssimo, lançado dia 5 de março, que mistura Pokémon e Animal Crossing. (Leo Caparroz)
O Tamanho das Coisas
“Como os organismos se modificam à medida que o tamanho do corpo muda?”, pergunta o prestigiado divulgador científico Vaclav Smil em seu novo livro. É mais uma daquelas obras sobre como o mundo funciona, mas com uma lente de observação curiosa: crescimentos, escalas e medidas. Para aprender desde a evolução dos assentos de avião até os impactos da crise climática.
Um Mundo Imenso
Abelhas veem cores que não conseguimos imaginar. Pombos e tubarões se orientam pelo campo magnético da Terra. E alguns besouros voam em busca de incêndios. O jornalista Ed Yong explica os mais variados sentidos dos animais em uma leitura leve e instigante. Você terá assunto
de sobra por um bom tempo. (Bela Lobato)